Всемирный Конгресс Украинцев присоединится к Альянсу культурной стойкости и усилиям по возвращению культурных ценностей

26 августа и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная провела встречу с делегацией Всемирного Конгресса Украинцев (ВКУ) во главе с его Президентом Павлом Гродом.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили пути усиления культурной дипломатии, реализацию совместных проектов в сфере культуры, а также координацию международных усилий для поддержки Украины в условиях полномасштабной войны.

Татьяна Бережная отметила, что культура является важным элементом национальной безопасности и фактором государственной устойчивости:

Сейчас работаем над конкретными механизмами поддержки культуры: наряду с бюджетным финансированием активно развиваем грантовые, кредитные и меценатские инструменты, которые позволяют привлекать дополнительные ресурсы в культурную сферу".

Особое внимание украинская сторона уделила вопросам сохранения и восстановления культурного наследия, которое понесло значительные потери из-за российской агрессии.

В этом контексте Татьяна Бережная акцентировала на важности координации международной помощи, в частности в рамках нового Альянса культурной устойчивости, представление которого состоялось на Конференции по восстановлению Украины URC2025.

Важным направлением дальнейшего сотрудничества была определена поддержка молодых украинцев и создание условий для возвращения украинских специалистов, которые сейчас находятся за рубежом, в частности, их привлечение к процессам реформ и евроинтеграции.

В этом контексте Татьяна Бережная представила программу Create Ukraine, которая реализуется при поддержке ЕС и правительства Литвы, и предоставляет возможность украинской молодежи проходить стажировку или работать в органах власти Украины.

В свою очередь Павел Грод выразил поддержку озвученным инициативам и подтвердил готовность организации присоединиться к деятельности Альянса культурной устойчивости, подчеркнув его значение в процессе возвращения в Украину похищенных культурных ценностей.

Он также отметил, что Всемирный Конгресс Украинцев объединяет громады в более 80 странах мира и сосредоточивает свою деятельность на трех ключевых направлениях: победа Украины, ее восстановление после войны и консолидация глобальной украинской громады.

Отдельно рассматривалось участие украинских художников в международных культурных событиях, которые организуются общинами зарубежных украинцев в Бразилии, Канаде, США и странах Европейского Союза.

Также затронут вопрос привлечения возможностей зарубежного украинства к поиску и идентификации похищенных культурных ценностей, имеющих историческое значение для Украины.