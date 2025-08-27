РУС
Всемирный Конгресс Украинцев присоединится к Альянсу культурной стойкости и усилиям по возвращению культурных ценностей

Всемирный конгресс украинцев и Бережная

26 августа и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная провела встречу с делегацией Всемирного Конгресса Украинцев (ВКУ) во главе с его Президентом Павлом Гродом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили пути усиления культурной дипломатии, реализацию совместных проектов в сфере культуры, а также координацию международных усилий для поддержки Украины в условиях полномасштабной войны.

Татьяна Бережная отметила, что культура является важным элементом национальной безопасности и фактором государственной устойчивости:

Сейчас работаем над конкретными механизмами поддержки культуры: наряду с бюджетным финансированием активно развиваем грантовые, кредитные и меценатские инструменты, которые позволяют привлекать дополнительные ресурсы в культурную сферу".

Особое внимание украинская сторона уделила вопросам сохранения и восстановления культурного наследия, которое понесло значительные потери из-за российской агрессии.

В этом контексте Татьяна Бережная акцентировала на важности координации международной помощи, в частности в рамках нового Альянса культурной устойчивости, представление которого состоялось на Конференции по восстановлению Украины URC2025.

Важным направлением дальнейшего сотрудничества была определена поддержка молодых украинцев и создание условий для возвращения украинских специалистов, которые сейчас находятся за рубежом, в частности, их привлечение к процессам реформ и евроинтеграции.

В этом контексте Татьяна Бережная представила программу Create Ukraine, которая реализуется при поддержке ЕС и правительства Литвы, и предоставляет возможность украинской молодежи проходить стажировку или работать в органах власти Украины.

В свою очередь Павел Грод выразил поддержку озвученным инициативам и подтвердил готовность организации присоединиться к деятельности Альянса культурной устойчивости, подчеркнув его значение в процессе возвращения в Украину похищенных культурных ценностей.

Он также отметил, что Всемирный Конгресс Украинцев объединяет громады в более 80 странах мира и сосредоточивает свою деятельность на трех ключевых направлениях: победа Украины, ее восстановление после войны и консолидация глобальной украинской громады.

Отдельно рассматривалось участие украинских художников в международных культурных событиях, которые организуются общинами зарубежных украинцев в Бразилии, Канаде, США и странах Европейского Союза.

Также затронут вопрос привлечения возможностей зарубежного украинства к поиску и идентификации похищенных культурных ценностей, имеющих историческое значение для Украины.

культура (848) Министерство культуры и информационной политики (787) Всемирный Конгресс Украинцев (162)
Потужно підключився до Альянсу стійкості? А намети незламності розгорнули?
зелені дегенерати мародери продовжують генерувати дебільну буфонаду...
ну, як що на бидло марафоні заходить, то що ж тут поробиш?
Світовий Конґрес Українців не бажає долучиться до оборони України і почати формування добровольческого корпусу х емігрантів - українців та їх нащадкив? Розвернить рекрутирінгову компанію, профінансуйте тощо. Ні? А чому?
27.08.2025 11:30 Ответить
зелені дегенерати мародери продовжують генерувати дебільну буфонаду...
ну, як що на бидло марафоні заходить, то що ж тут поробиш?
Потужно підключився до Альянсу стійкості? А намети незламності розгорнули?
Світовий Конґрес Українців не бажає долучиться до оборони України і почати формування добровольческого корпусу х емігрантів - українців та їх нащадкив? Розвернить рекрутирінгову компанію, профінансуйте тощо. Ні? А чому?
А нащадки емігрантів тут яким боком?
Ну, вони ж себе позиціонують українцями.
"А чому?"

ну да, 22 летних за кордон, а нащадкив-емігрантів в пятом поколении в украину воевать. очень логично
Ще ьільш логічно отому конгресу з отіма нащадками робити паперови журавликів на підтримку України і рвати собі сраку на британський прапор вереща - ми українці. А за 22 річеих то не до мене, то до Zе, слуг ***** та прим'єрки з двома підозрами в корупції. Ви часом не за них голосували?
"логічно отому конгресу"

ну, они могут вообще ничего не делать. подозреваю, что если бы не было этой инфы, вы бы и не возмущались. никто не будет воевать за тех, кто сам за себя не хочет, такова селяви. и да, за зелень не голосовал и даже не собирался
Зараз майже всі кажуть шо не голосували я ак шо запропонувати на авто наліпку "ЗЕ" начипити то ображаются.
За конгрес - 3,14здеть то їх основна справа. Ну ще журавликів робити.
"Зараз майже всі кажуть"

это да, глупый никогда не сознается что он глупый, даже если осознает, это тоже селяви.
а конгрессы, мне кажется, в данном случае лучше пусть будут, чем нет, толку от них мало, но и вреда никакого
стійкість , потужність , незламність - до ЗЕбіла ці слова мали значення, але Ішак Оманський все обезцінив брехнею та зрадою... Давайте гарлапеньте ще дужче поки Зескоти мародерять
