РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11146 посетителей онлайн
Новости Свириденко о Министерстве культуры
582 28

Одним из показателей эффективности в сфере культуры должно быть количество часов произведенного украинского контента, - Свириденко

бережная,свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко считает, что одним из показателей эффективности в сфере культуры должен быть показатель количества часов произведенного украинского контента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Производство украинского контента - его надо в часах считать. Не только кино, все надо считать в часах. Извините, это такой прагматичный подход, но это правильный подход, потому что мы тогда можем сопоставимо смотреть, что у нас с театрами, что у нас с кино.

Украинский контент должен высчитываться в часах, и прямо КРІ надо ставить - сколько часов украинского контента мы можем в год сделать для того, чтобы нас услышали", - сказала Свириденко на встрече и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяны Бережной с работниками и деятелями культуры, отрывок которого транслировали в национальном телемарафоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко о назначении министра культуры: Рассматривали очень много кандидатов, нужно найти хорошего менеджера

Напоминаем, 28 июля Кабинет Министров назначил Татьяну Бережную и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций. Бережная ранее занимала должность заместителя министра экономики.

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (784) Свириденко Юлия (176) Бережная Татьяна (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
"Виробництво українського контенту - його треба в годинах рахувати.

показать весь комментарий
29.07.2025 18:41 Ответить
+2
Свати рахуються?
показать весь комментарий
29.07.2025 18:34 Ответить
+2
хомо совєтікус тіпікус
показать весь комментарий
29.07.2025 18:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свати рахуються?
показать весь комментарий
29.07.2025 18:34 Ответить
Якщо про якість контенту не йдеться, то так.
показать весь комментарий
29.07.2025 18:38 Ответить
"Виробництво українського контенту - його треба в годинах рахувати.

показать весь комментарий
29.07.2025 18:41 Ответить
Напевно 🤔
Нічого нового від Зе-слуг...
Яйця в кілограмах, а український контент - в годинах🤭
показать весь комментарий
29.07.2025 18:51 Ответить
Ага, в перекладі з рашистської "ми счітієм, таєм, таєм..."
показать весь комментарий
29.07.2025 19:12 Ответить
А якість того контенту? Може тоді вже простіше просувати англійську мову, як це робили в скандинавських країнах.
показать весь комментарий
29.07.2025 18:36 Ответить
Мабуть не треба дивитися 95 та квартал ті, в остальное з обережністю
показать весь комментарий
29.07.2025 18:38 Ответить
И Квартал
показать весь комментарий
29.07.2025 18:36 Ответить
хомо совєтікус тіпікус
показать весь комментарий
29.07.2025 18:42 Ответить
Помилка і велика. Треба рахувати переглядацькі години українського контенту. Бо випускають гівно для галочки. Особливо кінематограф. Там така жесть… така фальшива аматорська гра… А потім-передачі теж не кращі, показують тупих, матюкливих стендаперів, жінок напідпитку, які чомусь увесь час верещать. Формують несмак у глядача і розвивають вузьколобість, якої і так достатньо. Чому б не допомогти прекрасному модерному режисеру Корчинському, що збирає по копійці аби зняти черговий шедевр? Нема зацікавлених? Дівок цицькатих легше показувати- запит такий!
показать весь комментарий
29.07.2025 18:45 Ответить
Придумує як ще с здити коштів для кварталу 95 і шобло її
показать весь комментарий
29.07.2025 18:47 Ответить
Так саме тому не призначають повноцінного міністра культури ?
показать весь комментарий
29.07.2025 18:49 Ответить
Те що Міндіч робить для марафону рахується?
показать весь комментарий
29.07.2025 18:50 Ответить
А що це за міністерство МінДічь? Хоча насправді у нас практично усі міністерства якась дічь
показать весь комментарий
29.07.2025 19:15 Ответить
Порівняйте російську та українську озвучку фільмів. Порівняйте ******* українські та російські пісні. Ви коли небуть чули російську пісню, у якій неможливо розібрати жодного слова? Все це робиться свідомо і вже багато років. Український контент мають робити українці.
показать весь комментарий
29.07.2025 18:53 Ответить
Ну, не знаю, українська озвучка Альфа та Теорії великого вибуху, або того ж Південного парку у порівнянні з кацапською... та ну, ніякого порівняння, це шедеврально на відміну від матюкального
показать весь комментарий
29.07.2025 19:13 Ответить
Альф, Акваріум, деякі мультфільми так...але коли бачать, що вони кращі за російські, то відразу припиняють показувати. Я кажу за озвучку іноземних фільмів в інтернеті. А загалом ситуація не змінилася, все нормальне українське або не допускається, або знищується:

Щит і меч (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Щит и меч) - радянський чотирисерійний художній фільм про https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 II Світову війну, знятий в 1968 році за однойменним романом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Кожевникова режисером Володимиром Басовим.

Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.

«Республіка ШКІД» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. «Республика ШКИД») - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянський художній фільм, створений в https://uk.wikipedia.org/wiki/1966_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE 1966 році на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC кіностудії «Ленфільм» режисером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадієм Полокою.

Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
показать весь комментарий
29.07.2025 19:39 Ответить
тупа кончена зелена дегенератка мародерка!!!

показать весь комментарий
29.07.2025 18:56 Ответить
The Beatles чи Pink Floyd, чи будь-хто інший з видатних мав якесь відношення до міністерств культури, яких взагалі-то і немає в розвинутих країнах, які б диктували їм, як і скільки творити? Це вже якийсь лютий совок, хоча на вигляд та свириденко ******* жіночка. Що з ними таке? Just business? Та ви вже з@їбали тим приватним бізнесом
показать весь комментарий
29.07.2025 19:09 Ответить
Це має працювати, як в нормальних країнах: людина хоче заробити, створює пісню або кінострічку (українською, звісно) та вкидує до ютубу, на монетизацію, а як пощастить - то й запрошення, від "співати в кабаках" за грошву, до запису платівок та демонстрації в кінотеатрах. Бо заробити хочуть всі, й кабаки та кінотеатри теж. Але до чого тут Свириденко з її міністрами? Пиляти бабло?
показать весь комментарий
29.07.2025 19:21 Ответить
должен быть показатель количества часов произведенного украинского контента Источник: https://censor.net/ru/n3565918
Так обычно говорят, когда запланировали производить шлак. Если цель заинтересовать людей - на первое место ставят качество. А если заср@ть мозг - тогда конечно количество.
показать весь комментарий
29.07.2025 19:24 Ответить
вчера послухал певицу кажанну в ютубе. але то неможливо слухати. она петь не умеет. а слова песни такие. ти тупа як дупа огирка, нихто тебе не исте, усим ты не така.
показать весь комментарий
29.07.2025 19:31 Ответить
Девочка, народная мудрость гасит: нету качества парней не надо и количества как вам не знать вообще
показать весь комментарий
29.07.2025 19:41 Ответить
Цікаво, як ця жертва ЗНО збирається в годинах рахувати такий україномовний контент, як книга.
показать весь комментарий
29.07.2025 19:50 Ответить
Єдиний контент, який ваша шобла генерує - це лютий крінж.
показать весь комментарий
29.07.2025 19:56 Ответить
Новый премьер Юлия «вторая» Свириденко уже с фотосессией в Vogue. В колонке "Лидеры".
Цена вопроса - всего 100.000$. https://t.me/ZE_kartel/10545 Оплачено через лоббистов офиса президента. Деньги заработаны/списаны на строительстве фортификации в Черниговской области.
показать весь комментарий
29.07.2025 19:59 Ответить
І зеля-марахфон - "український контент".
І блог Сергія Пояркова - "український контент".
Но, є деяка різниця...
показать весь комментарий
29.07.2025 20:32 Ответить
 
 