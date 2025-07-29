Одним из показателей эффективности в сфере культуры должно быть количество часов произведенного украинского контента, - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко считает, что одним из показателей эффективности в сфере культуры должен быть показатель количества часов произведенного украинского контента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Производство украинского контента - его надо в часах считать. Не только кино, все надо считать в часах. Извините, это такой прагматичный подход, но это правильный подход, потому что мы тогда можем сопоставимо смотреть, что у нас с театрами, что у нас с кино.

Украинский контент должен высчитываться в часах, и прямо КРІ надо ставить - сколько часов украинского контента мы можем в год сделать для того, чтобы нас услышали", - сказала Свириденко на встрече и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяны Бережной с работниками и деятелями культуры, отрывок которого транслировали в национальном телемарафоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко о назначении министра культуры: Рассматривали очень много кандидатов, нужно найти хорошего менеджера

Напоминаем, 28 июля Кабинет Министров назначил Татьяну Бережную и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций. Бережная ранее занимала должность заместителя министра экономики.