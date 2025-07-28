Бережная назначена и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций, - Свириденко
Правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временного руководителя поручено опытному управленцу с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами", - пояснила назначение Свириденко.
Премьер подчеркнула, что главная задача Бережной - обеспечить надлежащее финансирование украинской культуры в условиях войны. "Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы - это те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Минэкономики. Бережная имеет большой опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии", - отметила Свириденко.
Правительство также планирует впоследствии выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление с четким мандатом и ресурсами, сообщила премьер-министр.
Татьяна Бережная ранее занимала должность заместителя министра экономики.
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мене теж сіпнуло, коли прочитав Бережна
сподіваюсь, що не родичка, бо мамашка тієї риговки зараз в буцегарні за держзраду
.
Але відплата прийде всім. І хто виконував злочинні накази і тим, хто їх давав. В тому числі і в культурі і інформаційному просторі.
Зокрема, тим, хто закрив державну трансляцію телеканалів "5-тий", "Прямий" і "Еспресо". Тут зеленський обісцявся.
Зараз побачимо, що це за культурне лайно.
причудливо тасується засалена ЗЄлєніна колода карт
.