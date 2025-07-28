Бережная назначена и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций, - Свириденко

Правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временного руководителя поручено опытному управленцу с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами", - пояснила назначение Свириденко.

Премьер подчеркнула, что главная задача Бережной - обеспечить надлежащее финансирование украинской культуры в условиях войны. "Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы - это те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Минэкономики. Бережная имеет большой опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии", - отметила Свириденко.

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Правительство также планирует впоследствии выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление с четким мандатом и ресурсами, сообщила премьер-министр.

Татьяна Бережная ранее занимала должность заместителя министра экономики.