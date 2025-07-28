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Бережная назначена и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций, - Свириденко

тво министра культуры Бережная

Правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временного руководителя поручено опытному управленцу с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами", - пояснила назначение Свириденко.

Премьер подчеркнула, что главная задача Бережной - обеспечить надлежащее финансирование украинской культуры в условиях войны. "Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы - это те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Минэкономики. Бережная имеет большой опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии", - отметила Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко о назначении министра культуры: Рассматривали очень много кандидатов, нужно найти хорошего менеджера

Правительство также планирует впоследствии выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление с четким мандатом и ресурсами, сообщила премьер-министр.

Татьяна Бережная ранее занимала должность заместителя министра экономики.

Автор: 

Бережная Ирина (48) Министерство культуры и информационной политики (783) Свириденко Юлия (175)


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Топ комментарии
+8
а вона родичка тієї хвойди ригівської, яка загинула в 2017 в Хорватії?
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28.07.2025 22:17 Ответить
+7
Я Зельоні це собі уявляють такий симбіоз - міністерство культури + стратегічні комунікації. Це ж написано гумористичними сценаристами в силі фарсу. В стилі "95 кварталу".
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28.07.2025 22:32 Ответить
+5
Вона Ссосна, чи як ?!
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28.07.2025 22:09 Ответить
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Вона Ссосна, чи як ?!
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28.07.2025 22:09 Ответить
Вона Ссесна😄
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28.07.2025 22:32 Ответить
Корабельна сосна (з сильним бекграундом, чітким мандатом і ресурсами)
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28.07.2025 22:54 Ответить
а вона родичка тієї хвойди ригівської, яка загинула в 2017 в Хорватії?
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28.07.2025 22:17 Ответить
+💯!

мене теж сіпнуло, коли прочитав Бережна
сподіваюсь, що не родичка, бо мамашка тієї риговки зараз в буцегарні за держзраду

.
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28.07.2025 22:36 Ответить
Також згадалось, в тої був добре "підвішений язик",але "Той не фраер"отримала "за все хорошое".
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28.07.2025 23:33 Ответить
Заодне з антикорупційними органами скажений Віслюк перед смертю вирішив по×ерити й українську культуру.
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28.07.2025 22:22 Ответить
В уряді зелемойського немає лави запасних гравців, у них лише тринога табуретка. Тому призначають кого попало. Лише б самим не сидіти в тюрмі.
Але відплата прийде всім. І хто виконував злочинні накази і тим, хто їх давав. В тому числі і в культурі і інформаційному просторі.
Зокрема, тим, хто закрив державну трансляцію телеканалів "5-тий", "Прямий" і "Еспресо". Тут зеленський обісцявся.
Зараз побачимо, що це за культурне лайно.
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28.07.2025 22:25 Ответить
Я Зельоні це собі уявляють такий симбіоз - міністерство культури + стратегічні комунікації. Це ж написано гумористичними сценаристами в силі фарсу. В стилі "95 кварталу".
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28.07.2025 22:32 Ответить
Має буть всього 3 міністерства - Потужності, Незламності і Лідорства. Все решту розікрасти
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28.07.2025 22:41 Ответить
Хм... Було б смішно, якби не було так сумно(...
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28.07.2025 23:13 Ответить
Україна зараз, в час війни, має вести просто грандіозну культурну роботу як всередині, так й за кордоном. Це одна із складових виживання. А вони ***** створили якусь організаційно-юридичну почвару і бідкаються, що не можуть ні керувати нею, ні прокормити.
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28.07.2025 22:38 Ответить
а куда колишнього міністра-посла поділи ?

причудливо тасується засалена ЗЄлєніна колода карт

.
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28.07.2025 22:39 Ответить
Риторика зелебобіків на нулі, яка стратегія?. чуркіни й шмуркіни в ООН виглядають як професори, коли порівняти з цими квартальними балаболами.
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28.07.2025 22:40 Ответить
Так культурою ніхто з покон віку не займався, того і вибирали все кацапське. І президенти такіж, як не Кучма, то янукович. Культура вже давно пропала. Пару клубів по районних містечках і т, п. Що не міністр, так все краще і краще...
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28.07.2025 22:55 Ответить
Цибуля вже не по шість гривень, то ж, вважаю, що цьому екс-заступнику міністра економіки можна довіряти🤡
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28.07.2025 22:59 Ответить
Як керували українською культурою творці тарапуньки та штепселя, так і керують.
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28.07.2025 23:21 Ответить
Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії", - зазначила Свириденко. А ДЕ І В ЧОМУ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ПРИГОДИВСЯ ЇЇ ДОСВІД?
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28.07.2025 23:44 Ответить
 
 