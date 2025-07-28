Бережну призначено т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій, - Свириденко

Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами", - пояснила призначення Свириденко.

Прем'єр наголосила, що головне завдання Бережної — забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни. "Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси — це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки. Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії", - зазначила Свириденко.

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Уряд також планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами, повідомила прем'єр-міністр.

Тетяна Бережна раніше обіймала посаду заступника міністра економіки.