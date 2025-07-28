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Бережну призначено т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій, - Свириденко

тво міністра культури Бережна

Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами", - пояснила призначення Свириденко.

Прем'єр наголосила, що головне завдання Бережної — забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни. "Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси — це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки. Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії", - зазначила Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко про призначення міністра культури: Розглядали дуже багато кандидатів, потрібно знайти хорошого менеджера

Уряд також планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами, повідомила прем'єр-міністр.

Тетяна Бережна раніше обіймала посаду заступника міністра економіки.

Автор: 

Міністерство культури (767) Свириденко Юлія (394) Бережна Тетяна (1)


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Топ коментарі
+8
а вона родичка тієї хвойди ригівської, яка загинула в 2017 в Хорватії?
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28.07.2025 22:17 Відповісти
+7
Я Зельоні це собі уявляють такий симбіоз - міністерство культури + стратегічні комунікації. Це ж написано гумористичними сценаристами в силі фарсу. В стилі "95 кварталу".
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28.07.2025 22:32 Відповісти
+5
Вона Ссосна, чи як ?!
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28.07.2025 22:09 Відповісти
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Вона Ссосна, чи як ?!
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28.07.2025 22:09 Відповісти
Вона Ссесна😄
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28.07.2025 22:32 Відповісти
Корабельна сосна (з сильним бекграундом, чітким мандатом і ресурсами)
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28.07.2025 22:54 Відповісти
а вона родичка тієї хвойди ригівської, яка загинула в 2017 в Хорватії?
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28.07.2025 22:17 Відповісти
+💯!

мене теж сіпнуло, коли прочитав Бережна
сподіваюсь, що не родичка, бо мамашка тієї риговки зараз в буцегарні за держзраду

.
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28.07.2025 22:36 Відповісти
Також згадалось, в тої був добре "підвішений язик",але "Той не фраер"отримала "за все хорошое".
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28.07.2025 23:33 Відповісти
Заодне з антикорупційними органами скажений Віслюк перед смертю вирішив по×ерити й українську культуру.
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28.07.2025 22:22 Відповісти
В уряді зелемойського немає лави запасних гравців, у них лише тринога табуретка. Тому призначають кого попало. Лише б самим не сидіти в тюрмі.
Але відплата прийде всім. І хто виконував злочинні накази і тим, хто їх давав. В тому числі і в культурі і інформаційному просторі.
Зокрема, тим, хто закрив державну трансляцію телеканалів "5-тий", "Прямий" і "Еспресо". Тут зеленський обісцявся.
Зараз побачимо, що це за культурне лайно.
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28.07.2025 22:25 Відповісти
Я Зельоні це собі уявляють такий симбіоз - міністерство культури + стратегічні комунікації. Це ж написано гумористичними сценаристами в силі фарсу. В стилі "95 кварталу".
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28.07.2025 22:32 Відповісти
Має буть всього 3 міністерства - Потужності, Незламності і Лідорства. Все решту розікрасти
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28.07.2025 22:41 Відповісти
Хм... Було б смішно, якби не було так сумно(...
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28.07.2025 23:13 Відповісти
Україна зараз, в час війни, має вести просто грандіозну культурну роботу як всередині, так й за кордоном. Це одна із складових виживання. А вони ***** створили якусь організаційно-юридичну почвару і бідкаються, що не можуть ні керувати нею, ні прокормити.
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28.07.2025 22:38 Відповісти
а куда колишнього міністра-посла поділи ?

причудливо тасується засалена ЗЄлєніна колода карт

.
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28.07.2025 22:39 Відповісти
Риторика зелебобіків на нулі, яка стратегія?. чуркіни й шмуркіни в ООН виглядають як професори, коли порівняти з цими квартальними балаболами.
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28.07.2025 22:40 Відповісти
Так культурою ніхто з покон віку не займався, того і вибирали все кацапське. І президенти такіж, як не Кучма, то янукович. Культура вже давно пропала. Пару клубів по районних містечках і т, п. Що не міністр, так все краще і краще...
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28.07.2025 22:55 Відповісти
Цибуля вже не по шість гривень, то ж, вважаю, що цьому екс-заступнику міністра економіки можна довіряти🤡
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28.07.2025 22:59 Відповісти
Як керували українською культурою творці тарапуньки та штепселя, так і керують.
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28.07.2025 23:21 Відповісти
 
 