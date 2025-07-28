Бережну призначено т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій, - Свириденко
Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами", - пояснила призначення Свириденко.
Прем'єр наголосила, що головне завдання Бережної — забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни. "Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси — це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки. Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії", - зазначила Свириденко.
Уряд також планує згодом виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок із чітким мандатом і ресурсами, повідомила прем'єр-міністр.
Тетяна Бережна раніше обіймала посаду заступника міністра економіки.
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мене теж сіпнуло, коли прочитав Бережна
сподіваюсь, що не родичка, бо мамашка тієї риговки зараз в буцегарні за держзраду
.
Але відплата прийде всім. І хто виконував злочинні накази і тим, хто їх давав. В тому числі і в культурі і інформаційному просторі.
Зокрема, тим, хто закрив державну трансляцію телеканалів "5-тий", "Прямий" і "Еспресо". Тут зеленський обісцявся.
Зараз побачимо, що це за культурне лайно.
причудливо тасується засалена ЗЄлєніна колода карт
.