Свириденко про призначення міністра культури: Розглядали дуже багато кандидатів, потрібно знайти хорошого менеджера

Очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко пояснила, чому досі не узгоджено кандидатуру на посаду міністра культури. За її словами, це міністерство виявилося одним з найбільш дискусійних напрямків, коли обговорювалась команда нового Кабміну.

Про це прем'єр-міністерка сказала під час спілкування з журналістами, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми насправді дивились дуже багато кандидатів на Міністерство культури. Треба знайти хорошого менеджера і підійти до цього раціонально. Є низка складних питань у сфері відповідальності цього міністерства, я сподіваюся новий міністр з ними впорається", - сказала Свириденко.

Вона також підтвердила намір відокремити напрям стратегічних комунікацій від міністерства. На думку Свириденко, стратегічними комунікаціями та інформаційною політикою мають займатись окремо від міністерства культури.

Нагадаємо, що 17 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення нового Кабінету Міністрів. Єдиним вакантним місцем залишилась посада міністра культури.

Читайте також: Мінветеранів залишиться окремою структурою. Ветерани – це пріоритет, - Свириденко