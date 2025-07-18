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Новини Новий Кабмін
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Свириденко про призначення міністра культури: Розглядали дуже багато кандидатів, потрібно знайти хорошого менеджера

Свириденко про міністерство культури

Очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко пояснила, чому досі не узгоджено кандидатуру на посаду міністра культури. За її словами, це міністерство виявилося одним з найбільш дискусійних напрямків, коли обговорювалась команда нового Кабміну.

Про це прем'єр-міністерка сказала під час спілкування з журналістами, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми насправді дивились дуже багато кандидатів на Міністерство культури. Треба знайти хорошого менеджера і підійти до цього раціонально. Є низка складних питань у сфері відповідальності цього міністерства, я сподіваюся новий міністр з ними впорається", - сказала Свириденко.

Вона також підтвердила намір відокремити напрям стратегічних комунікацій від міністерства. На думку Свириденко, стратегічними комунікаціями та інформаційною політикою мають займатись окремо від міністерства культури.

Нагадаємо, що 17 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення нового Кабінету Міністрів. Єдиним вакантним місцем залишилась посада міністра культури.

Читайте також: Мінветеранів залишиться окремою структурою. Ветерани – це пріоритет, - Свириденко

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Кабмін (14246) Міністерство культури (766) Свириденко Юлія (372)


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Можливо, деркач з мертвечуком та лукаш, кого вставлять, із достойних??
Як до баканова, вставив сівкович з деркачем, групу осіб!?!
Акакаяразніца …
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18.07.2025 21:57 Відповісти
Є достойний кандидат! Кошовий.
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18.07.2025 22:10 Відповісти
Гопота підзаборна шукає менеджера мародера
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18.07.2025 21:57 Відповісти
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18.07.2025 22:08 Відповісти
А хто начальник в'язниці?
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18.07.2025 22:15 Відповісти
Перебираєте - чи віднєкуються?
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18.07.2025 21:58 Відповісти
Чернышев не при делах остался, менеджер всего. Даже странно.
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18.07.2025 21:59 Відповісти
Візьміть Зеленського на міністра культури.

Нехай розважає людей.
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18.07.2025 22:01 Відповісти
Якось слова культура і "менеджер" не дуже поєднуються)
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18.07.2025 22:04 Відповісти
Для початку перейменуйте у Міністерство Української Культури.
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18.07.2025 22:07 Відповісти
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18.07.2025 22:09 Відповісти
Кого подасть ерм,того і призначить.Нею також керуватиме.Не новина.
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18.07.2025 22:12 Відповісти
а шо, з 5-6 вже вибору нема?
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18.07.2025 22:17 Відповісти
 
 