Свириденко о назначении министра культуры: Рассматривали очень много кандидатов, нужно найти хорошего менеджера

Глава Кабинета Министров Юлия Свириденко объяснила, почему до сих пор не согласована кандидатура на должность министра культуры. По ее словам, это министерство оказалось одним из самых дискуссионных направлений, когда обсуждалась команда нового Кабмина.

Об этом премьер-министр сказала во время общения с журналистами, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы на самом деле смотрели очень много кандидатов на Министерство культуры. Надо найти хорошего менеджера и подойти к этому рационально. Есть ряд сложных вопросов в сфере ответственности этого министерства, я надеюсь новый министр с ними справится", - сказала Свириденко.

Она также подтвердила намерение отделить направление стратегических коммуникаций от министерства. По мнению Свириденко, стратегическими коммуникациями и информационной политикой должны заниматься отдельно от министерства культуры.

Напомним, что 17 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового Кабинета Министров. Единственным вакантным местом осталась должность министра культуры.

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