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Новости Новый Кабмин
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Свириденко о назначении министра культуры: Рассматривали очень много кандидатов, нужно найти хорошего менеджера

Свириденко о министерстве культуры

Глава Кабинета Министров Юлия Свириденко объяснила, почему до сих пор не согласована кандидатура на должность министра культуры. По ее словам, это министерство оказалось одним из самых дискуссионных направлений, когда обсуждалась команда нового Кабмина.

Об этом премьер-министр сказала во время общения с журналистами, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы на самом деле смотрели очень много кандидатов на Министерство культуры. Надо найти хорошего менеджера и подойти к этому рационально. Есть ряд сложных вопросов в сфере ответственности этого министерства, я надеюсь новый министр с ними справится", - сказала Свириденко.

Она также подтвердила намерение отделить направление стратегических коммуникаций от министерства. По мнению Свириденко, стратегическими коммуникациями и информационной политикой должны заниматься отдельно от министерства культуры.

Напомним, что 17 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового Кабинета Министров. Единственным вакантным местом осталась должность министра культуры.

Читайте также: Минветеранов останется отдельной структурой. Ветераны - это приоритет, - Свириденко

Автор: 

Кабмин (14070) Министерство культуры и информационной политики (782) Свириденко Юлия (161)


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Топ комментарии
+6
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18.07.2025 22:08 Ответить
+5
Візьміть Зеленського на міністра культури.

Нехай розважає людей.
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18.07.2025 22:01 Ответить
+4
Гопота підзаборна шукає менеджера мародера
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18.07.2025 21:57 Ответить
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Можливо, деркач з мертвечуком та лукаш, кого вставлять, із достойних??
Як до баканова, вставив сівкович з деркачем, групу осіб!?!
Акакаяразніца …
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18.07.2025 21:57 Ответить
Є достойний кандидат! Кошовий.
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18.07.2025 22:10 Ответить
Гопота підзаборна шукає менеджера мародера
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18.07.2025 21:57 Ответить
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18.07.2025 22:08 Ответить
А хто начальник в'язниці?
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18.07.2025 22:15 Ответить
Перебираєте - чи віднєкуються?
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18.07.2025 21:58 Ответить
Чернышев не при делах остался, менеджер всего. Даже странно.
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18.07.2025 21:59 Ответить
Візьміть Зеленського на міністра культури.

Нехай розважає людей.
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18.07.2025 22:01 Ответить
так він і розважає всіх чолоііків на бойню
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18.07.2025 22:27 Ответить
Якось слова культура і "менеджер" не дуже поєднуються)
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18.07.2025 22:04 Ответить
Для початку перейменуйте у Міністерство Української Культури.
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18.07.2025 22:07 Ответить
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18.07.2025 22:09 Ответить
Кого подасть ерм,того і призначить.Нею також керуватиме.Не новина.
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18.07.2025 22:12 Ответить
а шо, з 5-6 вже вибору нема?
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18.07.2025 22:17 Ответить
Безугла)
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18.07.2025 22:23 Ответить
Культура??? Нет кандидата??? Не киздите, люди в квартале еще не закончились, Кравец таже самая, вот просто нисколько не удивлюсь...
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18.07.2025 22:25 Ответить
Яка проблема хай в.о. президент з кармана дістане у нього хтось тай завалявся. А ви пані краще подбайте про призначення на посаду керівника беб законно переміг
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18.07.2025 22:28 Ответить
Судя по предыдущим, мой немецкий сосед по лестничной клетке после инсульта будет явно не худшим кандидатом.
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18.07.2025 22:33 Ответить
Идиотизм
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18.07.2025 22:36 Ответить
Сердючка,Поплавський,Паровознюк,лисий з кварталу
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18.07.2025 22:38 Ответить
Там ще юзік десь лазе ,забули
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18.07.2025 22:45 Ответить
Яки вони покидьки !
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18.07.2025 22:40 Ответить
Скрізь мінКУЛЬТ, ви чого? Взагалі, в розвинутих країнах такого міністерства просто немає, а культура є. А у нас навпаки
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18.07.2025 22:40 Ответить
кіну будуть знімать "сьомий менеджер" )
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18.07.2025 22:45 Ответить
«Неважно кем ты был, важно - кем ты стал.» Мадонна
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18.07.2025 22:56 Ответить
ЦІНУ ЗАДЕРЛА ВИСОКО - зарплата мала, все ***********, кацапами та своїми підарами

багато не вторгуєш за таке мініСТЕРВОрство.
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18.07.2025 22:56 Ответить
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18.07.2025 23:01 Ответить
- Альо, прачечная?
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18.07.2025 23:19 Ответить
 
 