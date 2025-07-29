Одним із показників ефективності в сфері культури має бути кількість годин виробленого українського контенту, - Свириденко
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко вважає, що одним із показників ефективності в сфері культури має бути показник кількості годин виробленого українського контенту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Виробництво українського контенту - його треба в годинах рахувати. Не тільки кіно, все треба рахувати в годинах. Вибачте, це такий прагматичний підхід, але це правильний підхід, бо ми тоді можемо співставно дивитися, що у нас з театрами, що у нас з кіно.
Український контент має вираховуватися в годинах, і прямо КРІ треба ставити - скільки годин українського контенту ми можемо в рік зробити для того, щоб нас почули", - сказала Свириденко на зустрічі в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяни Бережної з працівниками і діячами культури, уривок якого транслювали в національному телемарафоні.
Нагадуємо, 28 липня Кабінет Міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій. Бережна раніше обіймала посаду заступника міністра економіки.
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Нічого нового від Зе-слуг...
Яйця в кілограмах, а український контент - в годинах🤭
Щит і меч (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Щит и меч) - радянський чотирисерійний художній фільм про https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 II Світову війну, знятий в 1968 році за однойменним романом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Кожевникова режисером Володимиром Басовим.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
«Республіка ШКІД» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. «Республика ШКИД») - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянський художній фільм, створений в https://uk.wikipedia.org/wiki/1966_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE 1966 році на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC кіностудії «Ленфільм» режисером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадієм Полокою.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
Так обычно говорят, когда запланировали производить шлак. Если цель заинтересовать людей - на первое место ставят качество. А если заср@ть мозг - тогда конечно количество.
Цена вопроса - всего 100.000$. https://t.me/ZE_kartel/10545 Оплачено через лоббистов офиса президента. Деньги заработаны/списаны на строительстве фортификации в Черниговской области.
І блог Сергія Пояркова - "український контент".
Но, є деяка різниця...