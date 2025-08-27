УКР
"Хартія Фест": у Києві відбудеться фестиваль на підтримку 13-ї бригади НГУ "Хартія"

Хартія Фест Що відомо про подію 13 бригади у Києві

6-7 вересня у Києві відбудеться фестиваль "Хартія Фест", організований 13-ю бригадою оперативного призначення "Хартія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Старт події - о 10:00. Місце проведення буде повідомлено в день події.

Сергій Жадан зазначив, що команда прагне розповісти про свою бригаду, бойових побратимів та власні принципи.

100% виручених з події коштів передадуть на потреби 13 бригади НГУ" Хартія" (загальний збір оголошений на 20 мільйонів гривень). Залишок коштів витратять на потреби "Хартії".

Хедлайнери фестивалю:

  • Жадан і Собаки;
  • Latexfauna;
  • Skofka;
  • Alyona Alyona;
  • Фактично самі (ex Qarpa);
  • Марія Квітка.

Відвідувачі фестивалю протягом двох днів зможуть насолодитися якісною українською музикою, а також спортивними активностями, лекціями та змістовними дискусіями.

Військовим - вхід безкоштовний.

Читайте: 13 бригаду НГУ "Хартія" очолив Даніель Кітонє (Куба). ФОТОрепортаж

фестиваль (135) бригада НГУ Хартія (24)
питання, чому виключно "хартія"?
у "хартія" якісь особливі спонсори?
у спонсорів можна попросити "єгер фест"?
на підтримку 71 ****
показати весь коментар
27.08.2025 12:35 Відповісти
опять массовое мероприятие?
показати весь коментар
27.08.2025 12:42 Відповісти
иди ***** волойобить в другом месте,хартия наравне с айдаром и азовом по ефективности,благодаря им кацапов под вовчанском стопарнули и не дали ближе к харькову продвинуться,а ты и дальше ной шляпа законтаченная)
показати весь коментар
27.08.2025 14:09 Відповісти
 
 