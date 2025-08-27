"Хартія Фест": у Києві відбудеться фестиваль на підтримку 13-ї бригади НГУ "Хартія"

6-7 вересня у Києві відбудеться фестиваль "Хартія Фест", організований 13-ю бригадою оперативного призначення "Хартія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Старт події - о 10:00. Місце проведення буде повідомлено в день події.

Сергій Жадан зазначив, що команда прагне розповісти про свою бригаду, бойових побратимів та власні принципи.

100% виручених з події коштів передадуть на потреби 13 бригади НГУ" Хартія" (загальний збір оголошений на 20 мільйонів гривень). Залишок коштів витратять на потреби "Хартії".

Хедлайнери фестивалю:

Жадан і Собаки;

Latexfauna;

Skofka;

Alyona Alyona;

Фактично самі (ex Qarpa);

Марія Квітка.

Відвідувачі фестивалю протягом двох днів зможуть насолодитися якісною українською музикою, а також спортивними активностями, лекціями та змістовними дискусіями.

Військовим - вхід безкоштовний.

