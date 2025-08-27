"Хартія Фест": у Києві відбудеться фестиваль на підтримку 13-ї бригади НГУ "Хартія"
6-7 вересня у Києві відбудеться фестиваль "Хартія Фест", організований 13-ю бригадою оперативного призначення "Хартія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Старт події - о 10:00. Місце проведення буде повідомлено в день події.
Сергій Жадан зазначив, що команда прагне розповісти про свою бригаду, бойових побратимів та власні принципи.
100% виручених з події коштів передадуть на потреби 13 бригади НГУ" Хартія" (загальний збір оголошений на 20 мільйонів гривень). Залишок коштів витратять на потреби "Хартії".
Хедлайнери фестивалю:
- Жадан і Собаки;
- Latexfauna;
- Skofka;
- Alyona Alyona;
- Фактично самі (ex Qarpa);
- Марія Квітка.
Відвідувачі фестивалю протягом двох днів зможуть насолодитися якісною українською музикою, а також спортивними активностями, лекціями та змістовними дискусіями.
Військовим - вхід безкоштовний.
у "хартія" якісь особливі спонсори?
у спонсорів можна попросити "єгер фест"?
на підтримку 71 ****