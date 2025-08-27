"Хартия Фест": в Киеве состоится фестиваль в поддержку 13-й бригады НГУ "Хартия"

6-7 сентября в Киеве состоится фестиваль "Хартия Фест", организованный 13-й бригадой оперативного назначения "Хартия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Старт события - в 10:00. Место проведения будет сообщено в день события.

Сергей Жадан отметил, что команда стремится рассказать о своей бригаде, боевых побратимах и собственных принципах.

100% вырученных с мероприятия средств передадут на нужды 13-й бригады НГУ "Хартия" (общий сбор объявлен на 20 миллионов гривен). Остаток средств потратят на нужды "Хартии".

Хедлайнеры фестиваля:

Жадан и Собаки;

Latexfauna;

Skofka;

Alyona Alyona;

Фактически сами (ex Qarpa);

Мария Квитка.

Посетители фестиваля в течение двух дней смогут насладиться качественной украинской музыкой, а также спортивными активностями, лекциями и содержательными дискуссиями.

Военным - вход бесплатный.

