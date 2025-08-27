"Хартия Фест": в Киеве состоится фестиваль в поддержку 13-й бригады НГУ "Хартия"
6-7 сентября в Киеве состоится фестиваль "Хартия Фест", организованный 13-й бригадой оперативного назначения "Хартия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Старт события - в 10:00. Место проведения будет сообщено в день события.
Сергей Жадан отметил, что команда стремится рассказать о своей бригаде, боевых побратимах и собственных принципах.
100% вырученных с мероприятия средств передадут на нужды 13-й бригады НГУ "Хартия" (общий сбор объявлен на 20 миллионов гривен). Остаток средств потратят на нужды "Хартии".
Хедлайнеры фестиваля:
- Жадан и Собаки;
- Latexfauna;
- Skofka;
- Alyona Alyona;
- Фактически сами (ex Qarpa);
- Мария Квитка.
Посетители фестиваля в течение двух дней смогут насладиться качественной украинской музыкой, а также спортивными активностями, лекциями и содержательными дискуссиями.
Военным - вход бесплатный.
у "хартія" якісь особливі спонсори?
у спонсорів можна попросити "єгер фест"?
на підтримку 71 ****