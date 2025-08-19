РУС
13-ю бригаду НГУ "Хартия" возглавил Даниэль Китоне (Куба). ФОТОРЕПОРТАЖ

13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" возглавил Даниэль Китоне (Куба).

Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Во время торжественной церемонии боевое знамя бригады новому комбригу передал полковник Максим Голубок (Альтаир), который сейчас занимает должность начальника штаба - первого заместителя командира корпуса "Хартия".

Бригада

"Осознаю ответственность, которая возлагается на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения", - заявил в первой речи Даниэль Китоне, который ранее был командиром одного из батальонов "Хартии".

Первый комбриг "Хартии" Игорь "Корнет" Оболенский с апреля 2025 года занимает должность командира 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".

Также смотрите: Нацгвардейцы "Хартии" уничтожили автотехнику, пушку, укрытие, а также ликвидировали личный состав врага. ВИДЕО

Бригада
Бригада
Бригада

+21
Даніель Кітонє народився 27 серпня 1983 року в місті https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Сімферополь, Україна. Більшість свідомого життя провів у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкові. У 2006 році закінчив https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приєднався до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/127-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 127-ї окремої бригади Територіальної оборони України. У складі 127-ї бригади ТрО брав участь в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_(2022) Слобожанському контрнаступі Сил оборони України та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 операції з оборони Бахмута. З вересня 2022 року - командир розвідувального взводу роти контрдиверсійної боротьби. З серпня 2023 року - командир розвідувальної роти.
19.08.2025 13:25 Ответить
+16
Образу видно що не москаль.
19.08.2025 13:21 Ответить
+15
Потужний дядько, успіхів Воїну і генеральських погонів.
19.08.2025 13:27 Ответить
Образу видно що не москаль.
19.08.2025 13:21 Ответить
Оговорка по Фрейду. Це дійсно "образа" для всіх українців. Це якась пошесть, всі щаблі влади займають не українці. Був один Залужний і того "вмовили" відректися. Ви дійсно вважаєте, що українці такі безголові, що їми мають керувавти всі кому не лінь?
19.08.2025 15:39 Ответить
Шось в нас пішло не так - кубинець очолив бригаду а українці стараються здиміти з України
19.08.2025 13:22 Ответить
Даніель Кітонє народився 27 серпня 1983 року в місті https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Сімферополь, Україна. Більшість свідомого життя провів у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкові. У 2006 році закінчив https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приєднався до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/127-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 127-ї окремої бригади Територіальної оборони України. У складі 127-ї бригади ТрО брав участь в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_(2022) Слобожанському контрнаступі Сил оборони України та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 операції з оборони Бахмута. З вересня 2022 року - командир розвідувального взводу роти контрдиверсійної боротьби. З серпня 2023 року - командир розвідувальної роти.
19.08.2025 13:25 Ответить
За 3 роки від командиру взводу (лейтенантська посада) до комбрига (генеральська посада).

Щось мені підказує, що зараз буде сплеск потреби в лікуванні зубів серед паркетних хєнєралів...
19.08.2025 13:52 Ответить
Все нормально, кубинець українського походження, закінчив український вуз !!! Тепер захищає країну в якій народився і живе!!!!
19.08.2025 14:12 Ответить
навпаки - українець кубинського походження.
19.08.2025 14:26 Ответить
Комбриг в ЗСУ - це посада полковника та й раніше так було
19.08.2025 14:39 Ответить
Ви різницю між майором і полковником знаєте?

Правильна відповідь: Академія ГШ (нац.університет оборони). "Вибуття" старшого офіцерського складу у цій війні в ЗСУ - мінімальне. Тому "самостійні" майже генеральські посади - великий дефіцит. І призначення на таку посаду особи без вищої спеціалізованої (нац.універ оборони) освіти - виключення. В ЗСУ полканів і генералів з профільною освітою - чи не тисячі. І переважна більшість сидить зараз на "перекладанні папірчиків". Конкуренція за посади, на яких можна "злетіти" - в ЗСУ зараз величезна.
19.08.2025 15:14 Ответить
мій рідний інститут... нічого собі...
19.08.2025 14:16 Ответить
Ну тоді він не кубинець, а українець із кубинським корінням.
19.08.2025 14:25 Ответить
Якби Зелька не зажимав грошей, у нас би було набагато більшне чудових бійців. Так, у нас є колумбійці, но вони же є і в РФ.
19.08.2025 13:27 Ответить
Безумовно Zєльонський рафінована гнида, але фінансування армії вже давно не залежить від України (Zєльонський в даному випадку взагалі ніхто).
19.08.2025 13:31 Ответить
130 мільонів є тендер на дороги Білгоро-Дністровського району. Прямо зараз.
19.08.2025 13:55 Ответить
вирніше так-як би не крав, а не зажимав
19.08.2025 13:33 Ответить
Коли б виборці зельки не ховались і не тікали з країни у нас було б більше чудових бійців.
19.08.2025 13:43 Ответить
Потужний дядько, успіхів Воїну і генеральських погонів.
19.08.2025 13:27 Ответить
В 22 році був максимум лейтенантом запасу, так що це досить стрімка кар'єра навіть по міркам військового часу
19.08.2025 13:37 Ответить
Краще ставити майора, який проявив себе як здібний командир, ніж паркетного "хенерала" без досвіду.
19.08.2025 13:48 Ответить
Ні. Краще паркетного генерала можуть бути полковник, підполковник, навіть майор, якщо у них є досвід і здібності, а у генерала їх немає.
Саме по собі звання не робить командуючого ані трохи кращим.
19.08.2025 13:59 Ответить
Бойовий майор напевно краще ніж паркетний генерал. Він виходець з бригади, мабуть це зіграло вирішальну роль в призначенні, до чужака віднеслися б м'яко кажучи прохолодно
19.08.2025 13:48 Ответить
Демагогією тут лише ти займаєшся. Звання не робить командира ані трохи кращим. І будь-який рядовий чи лейтенант може бути розумнійшим за генерала, особливо зараз, коли в армії багато людей, що багато досягли у цивільному житті, й той час, як якийсь дебіл протирав штані і бухав, заробляючи собі генеральські погони.
19.08.2025 14:11 Ответить
Може б ти хотів витягти на білий світ цілого хєнєрала з лийтинаньтом Пашу Ткачука, армійського злодюгу, який купив собі не тільки генеральські пагони, а й посаду ректора Академії Сухопутних військ ім.Сагайдачного, а попутно збудував декілька майонточків під Львовом, а попутно придбав звання депутата Львівської облради, а попутно отримав декілька квартир, а попутно зятя зробив полковником і цьому зятю організував тепле місце у військовому аташаті в одній із країн ЄС, а попутно ухитрився захистити кандидатську дисертацію на таку тему, що можна пузіко надірвати од сміху назвавши її... А уявляєте скільки це уйобіще в хенеральських пагонах нагребло грошенят тільки на одних лишень вступних екзаменах, не кажучи про розподіл квартир між офіцерами викладачами Академії... Я цю курррву знаю як облупленого, ще з лейтенантських років, цього гандона прислали до мене у дивізіон командиром з Тульчинського артполка, з посади командира батареї (капітанська посада) на посаду командира окремого дивізіону (підполковника посада), уявляєте скільки він завіз нагору, що такий собі недалекий занюханий капітанішко видряпався на генерала, а умішком паша не блищав, зате вмів сраку кому треба лизьнути і не просто сраку, а самий центр дзюрочки, мєткий срєлок... ***, недарма ж ще майором вишивав із значком офіцерської класності з букафффкай "М"и 😝😝😝😝😜🤪 І таких як паша Кравчук, на жаль добрий полк може набратися, - ось такі наші дєла скорбниє, панове офіцери та примкнулі до них прапорщики та й всі інші громадяни неньки, слів матєрних не хватає та букви закінчуються з цією кадровою політикою, але що хотіли 73%, те й маєте,- беріть, не о***пайтеся, дбл.блд.🤕🤡🤮🤮🤮🤮🤮
19.08.2025 14:28 Ответить
Будьте певні, нинішнє керівництво 2го корпусу (яке саме стрибнуло з майорів-підполковників до командирів корпусу - генерал-лейтенантська посада) цю генеральську посаду віддало майору після такої битви з шаркунами, що якісь там кацапи з своїма "м'ясними" штурмами - зайчики.
19.08.2025 13:55 Ответить
Підвищать.
19.08.2025 13:52 Ответить
 
 