13-ю бригаду НГУ "Хартия" возглавил Даниэль Китоне (Куба). ФОТОРЕПОРТАЖ

13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" возглавил Даниэль Китоне (Куба).

Во время торжественной церемонии боевое знамя бригады новому комбригу передал полковник Максим Голубок (Альтаир), который сейчас занимает должность начальника штаба - первого заместителя командира корпуса "Хартия".

"Осознаю ответственность, которая возлагается на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения", - заявил в первой речи Даниэль Китоне, который ранее был командиром одного из батальонов "Хартии".

Первый комбриг "Хартии" Игорь "Корнет" Оболенский с апреля 2025 года занимает должность командира 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".

