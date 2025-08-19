13-ю бригаду НГУ "Хартия" возглавил Даниэль Китоне (Куба). ФОТОРЕПОРТАЖ
13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" возглавил Даниэль Китоне (Куба).
Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Во время торжественной церемонии боевое знамя бригады новому комбригу передал полковник Максим Голубок (Альтаир), который сейчас занимает должность начальника штаба - первого заместителя командира корпуса "Хартия".
"Осознаю ответственность, которая возлагается на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения", - заявил в первой речи Даниэль Китоне, который ранее был командиром одного из батальонов "Хартии".
Первый комбриг "Хартии" Игорь "Корнет" Оболенский с апреля 2025 года занимает должность командира 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приєднався до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/127-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 127-ї окремої бригади Територіальної оборони України. У складі 127-ї бригади ТрО брав участь в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_(2022) Слобожанському контрнаступі Сил оборони України та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 операції з оборони Бахмута. З вересня 2022 року - командир розвідувального взводу роти контрдиверсійної боротьби. З серпня 2023 року - командир розвідувальної роти.
Щось мені підказує, що зараз буде сплеск потреби в лікуванні зубів серед паркетних хєнєралів...
Правильна відповідь: Академія ГШ (нац.університет оборони). "Вибуття" старшого офіцерського складу у цій війні в ЗСУ - мінімальне. Тому "самостійні" майже генеральські посади - великий дефіцит. І призначення на таку посаду особи без вищої спеціалізованої (нац.універ оборони) освіти - виключення. В ЗСУ полканів і генералів з профільною освітою - чи не тисячі. І переважна більшість сидить зараз на "перекладанні папірчиків". Конкуренція за посади, на яких можна "злетіти" - в ЗСУ зараз величезна.
Саме по собі звання не робить командуючого ані трохи кращим.