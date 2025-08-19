13 бригаду НГУ "Хартія" очолив Даніель Кітонє (Куба). ФОТОрепортаж

13-ту бригаду Нацгвардії "Хартія" очолив Даніель Кітонє (Куба).

Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Під час урочистої церемонії бойовий прапор бригади новому комбригу передав полковник Максим Голубок (Альтаїр), який наразі обіймає посаду начальника штабу - першого заступника командира корпусу "Хартія".

"Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу", - заявив у першій промові Даніель Кітонє, який раніше був командиром одного з батальйонів "Хартії".

Перший комбриг "Хартії" Ігор (Корнет) Оболєнський з квітня 2025 року обіймає посаду командира 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

Також дивіться: Нацгвардійці "Хартії" знищили автотехніку, гармату, укриття, а також ліквідували особовий склад ворога. ВIДЕО





