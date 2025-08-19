УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9909 відвідувачів онлайн
Новини Фото Новий командир бригади Хартія Даніель Кітонє
4 572 31

13 бригаду НГУ "Хартія" очолив Даніель Кітонє (Куба). ФОТОрепортаж

13-ту бригаду Нацгвардії "Хартія" очолив Даніель Кітонє (Куба).

Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Під час урочистої церемонії бойовий прапор бригади новому комбригу передав полковник Максим Голубок (Альтаїр), який наразі обіймає посаду начальника штабу - першого заступника командира корпусу "Хартія".

Бригада Хартія отримала нового командира Хто ним став

"Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу", - заявив у першій промові Даніель Кітонє, який раніше був командиром одного з батальйонів "Хартії".

Перший комбриг "Хартії" Ігор (Корнет) Оболєнський з квітня 2025 року обіймає посаду командира 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

Також дивіться: Нацгвардійці "Хартії" знищили автотехніку, гармату, укриття, а також ліквідували особовий склад ворога. ВIДЕО

Бригада Хартія отримала нового командира Хто ним став
Бригада Хартія отримала нового командира Хто ним став
Бригада Хартія отримала нового командира Хто ним став

Автор: 

призначення (2341) бригада НГУ Хартія (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Даніель Кітонє народився 27 серпня 1983 року в місті https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Сімферополь, Україна. Більшість свідомого життя провів у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкові. У 2006 році закінчив https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приєднався до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/127-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 127-ї окремої бригади Територіальної оборони України. У складі 127-ї бригади ТрО брав участь в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_(2022) Слобожанському контрнаступі Сил оборони України та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 операції з оборони Бахмута. З вересня 2022 року - командир розвідувального взводу роти контрдиверсійної боротьби. З серпня 2023 року - командир розвідувальної роти.
показати весь коментар
19.08.2025 13:25 Відповісти
+9
Потужний дядько, успіхів Воїну і генеральських погонів.
показати весь коментар
19.08.2025 13:27 Відповісти
+8
Образу видно що не москаль.
показати весь коментар
19.08.2025 13:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Образу видно що не москаль.
показати весь коментар
19.08.2025 13:21 Відповісти
Шось в нас пішло не так - кубинець очолив бригаду а українці стараються здиміти з України
показати весь коментар
19.08.2025 13:22 Відповісти
Даніель Кітонє народився 27 серпня 1983 року в місті https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Сімферополь, Україна. Більшість свідомого життя провів у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкові. У 2006 році закінчив https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приєднався до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/127-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 127-ї окремої бригади Територіальної оборони України. У складі 127-ї бригади ТрО брав участь в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_(2022) Слобожанському контрнаступі Сил оборони України та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 операції з оборони Бахмута. З вересня 2022 року - командир розвідувального взводу роти контрдиверсійної боротьби. З серпня 2023 року - командир розвідувальної роти.
показати весь коментар
19.08.2025 13:25 Відповісти
За 3 роки від командиру взводу (лейтенантська посада) до комбрига (генеральська посада).

Щось мені підказує, що зараз буде сплеск потреби в лікуванні зубів серед паркетних хєнєралів...
показати весь коментар
19.08.2025 13:52 Відповісти
Все нормально, кубинець українського походження, закінчив український вуз !!! Тепер захищає країну в якій народився і живе!!!!
показати весь коментар
19.08.2025 14:12 Відповісти
навпаки - українець кубинського походження.
показати весь коментар
19.08.2025 14:26 Відповісти
мій рідний інститут... нічого собі...
показати весь коментар
19.08.2025 14:16 Відповісти
Ну тоді він не кубинець, а українець із кубинським корінням.
показати весь коментар
19.08.2025 14:25 Відповісти
Якби Зелька не зажимав грошей, у нас би було набагато більшне чудових бійців. Так, у нас є колумбійці, но вони же є і в РФ.
показати весь коментар
19.08.2025 13:27 Відповісти
Безумовно Zєльонський рафінована гнида, але фінансування армії вже давно не залежить від України (Zєльонський в даному випадку взагалі ніхто).
показати весь коментар
19.08.2025 13:31 Відповісти
130 мільонів є тендер на дороги Білгоро-Дністровського району. Прямо зараз.
показати весь коментар
19.08.2025 13:55 Відповісти
вирніше так-як би не крав, а не зажимав
показати весь коментар
19.08.2025 13:33 Відповісти
Коли б виборці зельки не ховались і не тікали з країни у нас було б більше чудових бійців.
показати весь коментар
19.08.2025 13:43 Відповісти
Потужний дядько, успіхів Воїну і генеральських погонів.
показати весь коментар
19.08.2025 13:27 Відповісти
В 22 році був максимум лейтенантом запасу, так що це досить стрімка кар'єра навіть по міркам військового часу
показати весь коментар
19.08.2025 13:37 Відповісти
Краще ставити майора, який проявив себе як здібний командир, ніж паркетного "хенерала" без досвіду.
показати весь коментар
19.08.2025 13:48 Відповісти
Ні. Краще паркетного генерала можуть бути полковник, підполковник, навіть майор, якщо у них є досвід і здібності, а у генерала їх немає.
Саме по собі звання не робить командуючого ані трохи кращим.
показати весь коментар
19.08.2025 13:59 Відповісти
Бойовий майор напевно краще ніж паркетний генерал. Він виходець з бригади, мабуть це зіграло вирішальну роль в призначенні, до чужака віднеслися б м'яко кажучи прохолодно
показати весь коментар
19.08.2025 13:48 Відповісти
Демагогією тут лише ти займаєшся. Звання не робить командира ані трохи кращим. І будь-який рядовий чи лейтенант може бути розумнійшим за генерала, особливо зараз, коли в армії багато людей, що багато досягли у цивільному житті, й той час, як якийсь дебіл протирав штані і бухав, заробляючи собі генеральські погони.
показати весь коментар
19.08.2025 14:11 Відповісти
Може б ти хотів витягти на білий світ цілого хєнєрала з лийтинаньтом Пашу Ткачука, армійського злодюгу, який купив собі не тільки генеральські пагони, а й посаду ректора Академії Сухопутних військ ім.Сагайдачного, а попутно збудував декілька майонточків під Львовом, а попутно придбав звання депутата Львівської облради, а попутно отримав декілька квартир, а попутно зятя зробив полковником і цьому зятю організував тепле місце у військовому аташаті в одній із країн ЄС, а попутно ухитрився захистити кандидатську дисертацію на таку тему, що можна пузіко надірвати од сміху назвавши її... А уявляєте скільки це уйобіще в хенеральських пагонах нагребло грошенят тільки на одних лишень вступних екзаменах, не кажучи про розподіл квартир між офіцерами викладачами Академії... Я цю курррву знаю як облупленого, ще з лейтенантських років, цього гандона прислали до мене у дивізіон командиром з Тульчинського артполка, з посади командира батареї (капітанська посада) на посаду командира окремого дивізіону (підполковника посада), уявляєте скільки він завіз нагору, що такий собі недалекий занюханий капітанішко видряпався на генерала, а умішком паша не блищав, зате вмів сраку кому треба лизьнути і не просто сраку, а самий центр дзюрочки, мєткий срєлок... ***, недарма ж ще майором вишивав із значком офіцерської класності з букафффкай "М"и 😝😝😝😝😜🤪 І таких як паша Кравчук, на жаль добрий полк може набратися, - ось такі наші дєла скорбниє, панове офіцери та примкнулі до них прапорщики та й всі інші громадяни неньки, слів матєрних не хватає та букви закінчуються з цією кадровою політикою, але що хотіли 73%, те й маєте,- беріть, не о***пайтеся, дбл.блд.🤕🤡🤮🤮🤮🤮🤮
показати весь коментар
19.08.2025 14:28 Відповісти
Будьте певні, нинішнє керівництво 2го корпусу (яке саме стрибнуло з майорів-підполковників до командирів корпусу - генерал-лейтенантська посада) цю генеральську посаду віддало майору після такої битви з шаркунами, що якісь там кацапи з своїма "м'ясними" штурмами - зайчики.
показати весь коментар
19.08.2025 13:55 Відповісти
Підвищать.
показати весь коментар
19.08.2025 13:52 Відповісти
 
 