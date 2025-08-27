Кабмін дозволив ВПО з окупованих територій отримати ваучери до 2 млн грн на житло

Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка розширює програму єВідновлення та передбачає допомогу для внутрішньо переміщених осіб, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, передає Цензор.НЕТ.

За програмою держава надаватиме житлові ваучери номіналом до 2 млн грн на одну людину або сім’ю. Ними можна буде скористатися для купівлі чи будівництва житла, а також для сплати першого внеску або погашення іпотеки. Документ зберігатиметься у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Програма стартує через два місяці після оприлюднення постанови. Подати заявку можна буде через застосунок "Дія", згодом - у ЦНАПах або в нотаріусів. Першочергове право на отримання допомоги матимуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок держбюджету, міжнародної допомоги, грантів та кредитів партнерів, а у перспективі - і можливих репарацій з РФ. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, вже залучено $180 млн, що дозволить забезпечити житлом перші 3700 родин.

