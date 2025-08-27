УКР
Кабмін дозволив ВПО з окупованих територій отримати ваучери до 2 млн грн на житло

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка розширює програму єВідновлення та передбачає допомогу для внутрішньо переміщених осіб, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, передає Цензор.НЕТ.

За програмою держава надаватиме житлові ваучери номіналом до 2 млн грн на одну людину або сім’ю. Ними можна буде скористатися для купівлі чи будівництва житла, а також для сплати першого внеску або погашення іпотеки. Документ зберігатиметься у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Програма стартує через два місяці після оприлюднення постанови. Подати заявку можна буде через застосунок "Дія", згодом - у ЦНАПах або в нотаріусів. Першочергове право на отримання допомоги матимуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок держбюджету, міжнародної допомоги, грантів та кредитів партнерів, а у перспективі - і можливих репарацій з РФ. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, вже залучено $180 млн, що дозволить забезпечити житлом перші 3700 родин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років (оновлено)

виплати (1117) житло (1119) Кабмін (14327)
якщо не чергове наіпалово - то це дуже добре.
27.08.2025 17:32 Відповісти
вангую... зараз всі чиновники отримають ваучери ..а також депутати, інваліди прокурори , та інша гниль

чи ви думаєте їх реально отримають ВПО ? )))

Є-Оселя - це програма для чиновників для депутатів купувати елітні житло від зельоних гнид
27.08.2025 17:38 Відповісти
Такі пруфи на мільйони потрібно публічно в прямому ефірі визначати з допомогою сліпого жеребу.
Інакше вся ця програма перетвориться на "Клондайк" для посадових "рішал".
27.08.2025 18:00 Відповісти
Тут головне це - Першочергове право на отримання допомоги матимуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3570850. Вони ніколи не закінчаться тому ваша черга ніколи не настане.
27.08.2025 18:19 Відповісти
 
 