Кабмин разрешил ВПЛ с оккупированных территорий получить ваучеры до 2 млн грн на жилье

Кабинет Министров одобрил постановление, которое расширяет программу еВідновлення и предусматривает помощь для внутренне перемещенных лиц, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, передает Цензор.НЕТ.

По программе государство будет предоставлять жилищные ваучеры номиналом до 2 млн грн на одного человека или семью. Ими можно будет воспользоваться для покупки или строительства жилья, а также для уплаты первого взноса или погашения ипотеки. Документ будет храниться в Государственном реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Программа стартует через два месяца после обнародования постановления. Подать заявку можно будет через приложение "Дія", впоследствии - в ЦПАУ или у нотариусов. Первоочередное право на получение помощи будут иметь участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.

Финансирование будет осуществляться за счет госбюджета, международной помощи, грантов и кредитов партнеров, а в перспективе - и возможных репараций из РФ. По словам министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, уже привлечено $180 млн, что позволит обеспечить жильем первые 3700 семей.

