Кабмин разрешил ВПЛ с оккупированных территорий получить ваучеры до 2 млн грн на жилье

Кабинет Министров одобрил постановление, которое расширяет программу еВідновлення и предусматривает помощь для внутренне перемещенных лиц, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, передает Цензор.НЕТ.

По программе государство будет предоставлять жилищные ваучеры номиналом до 2 млн грн на одного человека или семью. Ими можно будет воспользоваться для покупки или строительства жилья, а также для уплаты первого взноса или погашения ипотеки. Документ будет храниться в Государственном реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Программа стартует через два месяца после обнародования постановления. Подать заявку можно будет через приложение "Дія", впоследствии - в ЦПАУ или у нотариусов. Первоочередное право на получение помощи будут иметь участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.

Финансирование будет осуществляться за счет госбюджета, международной помощи, грантов и кредитов партнеров, а в перспективе - и возможных репараций из РФ. По словам министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, уже привлечено $180 млн, что позволит обеспечить жильем первые 3700 семей.

якщо не чергове наіпалово - то це дуже добре.
27.08.2025 17:32 Ответить
вангую... зараз всі чиновники отримають ваучери ..а також депутати, інваліди прокурори , та інша гниль

чи ви думаєте їх реально отримають ВПО ? )))

Є-Оселя - це програма для чиновників для депутатів купувати елітні житло від зельоних гнид
27.08.2025 17:38 Ответить
Такі пруфи на мільйони потрібно публічно в прямому ефірі визначати з допомогою сліпого жеребу.
Інакше вся ця програма перетвориться на "Клондайк" для посадових "рішал".
27.08.2025 18:00 Ответить
Тут головне це - Першочергове право на отримання допомоги матимуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3570850. Вони ніколи не закінчаться тому ваша черга ніколи не настане.
27.08.2025 18:19 Ответить
 
 