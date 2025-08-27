Передавав окупантам дані про переміщення українських військових: жителя Покровська засудили до 8 років

Мешканець Покровська передавав окупантам інформацію щодо переміщення підрозділів Сил оборони України. Чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"У квітні 2022 року слюсар однієї з місцевих приватних компаній познайомився з представником ЗС РФ у забороненій соцмережі "ВКонтакте". Він погодився на співпрацю для реалізації планів рф та підриву національної безпеки України", - сказано в повідомленні.

За завданням ворога чоловік перевіряв, підтверджував та спростовував інформацію про місця дислокації військовослужбовців ЗСУ.

Також він надсилав текстові повідомлення щодо переміщення підрозділів Сил оборони у Покровську. Ці дані могли бути використані окупантами для ракетних ударів по українських оборонцях.

Суд визнав мешканця Покровська винним у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

