Новости Разоблачение коллаборантов Осуждение корректировщика
Передал оккупантам данные о перемещении украинских военных: жителя Покровска приговорили к 8 годам

осуждение корректировщика

Житель Покровска передавал оккупантам информацию о перемещении подразделений Сил обороны Украины. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"В апреле 2022 года слесарь одной из местных частных компаний познакомился с представителем ВС РФ в запрещенной соцсети "ВКонтакте". Он согласился на сотрудничество для реализации планов рф и подрыва национальной безопасности Украины", - сказано в сообщении.

По заданию врага мужчина проверял, подтверждал и опровергал информацию о местах дислокации военнослужащих ВСУ.

Также он посылал текстовые сообщения о перемещении подразделений Сил обороны в Покровске. Эти данные могли быть использованы оккупантами для ракетных ударов по украинским защитникам.

Суд признал жителя Покровска виновным в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Читайте также: Передавал РФ маршруты движения военных эшелонов: на Днепропетровщине 15 лет тюрьмы получил корректировщик, - СБУ

суд (25205) Донецкая область (10610) Покровск (762) корректировщик (108) Покровский район (937)
... дуже мало 8 років, пожитттєво треба давати, адже це коштувало життя наших Воїнів .
27.08.2025 22:38 Ответить
Як і беркутівців, відпустять убивцю Українців, та і на цьому, кінець!
Це ж, як міндіча, під охороною СБУ, вивезли за кордон з грошима, та і шабаш!
27.08.2025 23:32 Ответить
 
 