Ворог намагається вийти на адмінкордон Донецької області, тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

Минулої доби українські захисники відбили численні атаки противника на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Дніпро".

Бойові дії

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог безуспішно наступав біля Липців.

На Купʼянському напрямку противник не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл, а також покращити тактичне положення поблизу Камʼянки та Купʼянська. Намагання ворога успіху не мали.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили штурмові дії загарбників біля Ольгівки, Новомихайлівки, Шандриголового, Торського, Ставків та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Федорівки, Виїмки та Серебрянки.

На Торецькому напрямку штурмові дії окупантів були спрямовані в район Щербинівки та Плещіївки. Успіху ворожі атаки не мали.

На Добропільському напрямку ворог безуспішно штурмував підрозділи наших військ біля населених пунктів Маяк, Володимирівка та Полтавка. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Покровському напрямку російська армія вела наступальні дії в районах населених пунктів Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новоекономічне, Новоукраїнка, Лисівка та Миколаївка. З метою виходу на адмінкордон Донецької області противник атакував у районі Дачного, Молодецького, Удачного та Новопавлівки. Підрозділи Сил оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували свої атакувальні зусилля в районі Олександрограда, Маліївки, Комишувахи, Грушівського, Січневого та Воскресенки. Тривають важкі бої, противник не рахується з втратами в живій силі і техніці.

Втрати ворога за добу

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" за 27.08.2025 становлять:

особового складу – 738;

танків – 4;

бойових броньованих машин – 6;

гармат і мінометів – 17;

реактивних систем залпового вогню – 2;

важких вогнеметних систем – 1;

автомобільної техніки – 59;

спеціальної техніки – 63;

засоби РЕБ – 2;

пунктів управління БПЛА – 52;

укриттів – 202;

складів боєприпасів – 2;

складів ПММ – 3.

