Новости Боевые действия на Новопавловском направлении
531

Враг пытается выйти на административную границу Донецкой области, продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Днепр"

сводка Генштаба

За прошедшие сутки украинские защитники отбили многочисленные атаки противника на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Днепр".

Боевые действия

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг безуспешно наступал возле Липцов.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол, а также улучшить тактическое положение вблизи Каменки и Купянска. Попытки врага успеха не имели.

На Лиманском направлении украинские воины отбили штурмовые действия захватчиков возле Ольговки, Новомихайловки, Шандриголово, Торского, Ставков и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Федоровки, Выемки и Серебрянки.

На Торецком направлении штурмовые действия оккупантов были направлены в район Щербиновки и Плещиевки. Успеха вражеские атаки не имели.

На Добропольском направлении враг безуспешно штурмовал подразделения наших войск у населенных пунктов Маяк, Владимировка и Полтавка. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Покровском направлении российская армия вела наступательные действия в районах населенных пунктов Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Новоэкономичное, Новоукраинка, Лысовка и Николаевка. С целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Дачного, Молодецкого, Удачного и Новопавловки. Подразделения Сил обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Александрограда, Малиевки, Камышевахи, Грушевского, Январского и Воскресенки. Продолжаются тяжелые бои, противник не считается с потерями в живой силе и технике.

Потери врага за сутки

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Днепр" за 27.08.2025 составляют:

  • личного состава - 738;
  • танков - 4;
  • боевых бронированных машин - 6;
  • орудий и минометов - 17;
  • реактивных систем залпового огня - 2;
  • тяжелых огнеметных систем - 1;
  • автомобильной техники - 59;
  • специальной техники - 63;
  • средства РЭБ - 2;
  • пунктов управления БПЛА - 52;
  • укрытий - 202;
  • складов боеприпасов - 2;
  • складов ГСМ - 3.

Автор: 

боевые действия война в Украине ОСГВ Днепр
