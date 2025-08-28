Враг пытается выйти на административную границу Донецкой области, продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Днепр"
За прошедшие сутки украинские защитники отбили многочисленные атаки противника на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях.
Боевые действия
На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг безуспешно наступал возле Липцов.
На Купянском направлении противник не оставляет попыток расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол, а также улучшить тактическое положение вблизи Каменки и Купянска. Попытки врага успеха не имели.
На Лиманском направлении украинские воины отбили штурмовые действия захватчиков возле Ольговки, Новомихайловки, Шандриголово, Торского, Ставков и в Серебрянском лесничестве.
На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Федоровки, Выемки и Серебрянки.
На Торецком направлении штурмовые действия оккупантов были направлены в район Щербиновки и Плещиевки. Успеха вражеские атаки не имели.
На Добропольском направлении враг безуспешно штурмовал подразделения наших войск у населенных пунктов Маяк, Владимировка и Полтавка. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.
На Покровском направлении российская армия вела наступательные действия в районах населенных пунктов Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Новоэкономичное, Новоукраинка, Лысовка и Николаевка. С целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Дачного, Молодецкого, Удачного и Новопавловки. Подразделения Сил обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника.
На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Александрограда, Малиевки, Камышевахи, Грушевского, Январского и Воскресенки. Продолжаются тяжелые бои, противник не считается с потерями в живой силе и технике.
Потери врага за сутки
Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Днепр" за 27.08.2025 составляют:
- личного состава - 738;
- танков - 4;
- боевых бронированных машин - 6;
- орудий и минометов - 17;
- реактивных систем залпового огня - 2;
- тяжелых огнеметных систем - 1;
- автомобильной техники - 59;
- специальной техники - 63;
- средства РЭБ - 2;
- пунктов управления БПЛА - 52;
- укрытий - 202;
- складов боеприпасов - 2;
- складов ГСМ - 3.
