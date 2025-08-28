УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6532 відвідувача онлайн
Новини У Польщі розбився F-16
3 339 35

Під час репетиції авіашоу в Польщі розбився винищувач F-16: пілот загинув

Україна скоротила підготовку пілотів на F-16 на три місяці

Увечері 28 серпня в Польщі під час репетиції авіашоу в місті Радом розбився винищувач F-16. Пілот загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомляють польські ЗМІ. 

Авіакатастрофа сталася ввечері 28 серпня близько 19:30. У соціальних мережах поширили відео падіння літака. На ньому видно, як винищувач F-16 прямує до землі та врізається у злітно-посадкову смугу. Це спричиняє вибух. Що стало причиною катастрофи наразі невідомо.

Речник уряду Адам Шлапка повідомив, що пілот загинув.

За його словами, станом на 20:00 міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш прямував до місця трагедії.

Дивіться: В Азербайджані показали кадри удару російської ППО по літаку Azerbaijan Airlines у грудні 2024 року. ВIДЕО

Координатор спеціальних служб Томаш Семоняк розповів, що це перша катастрофа за участю літака F-16, що належить польським ВПС.

В аеропорту міста Радом, що приблизно за 100 км на південь від Варшави, що два роки відбувається авіашоу. Цього року його запланували на 30-31 серпня.

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Польща (8775) F16 F-16 (700)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Співчуття Родині Пілота! Скнілов… Памятаймо в Україні!
показати весь коментар
28.08.2025 21:57 Відповісти
+10
Сумно
показати весь коментар
28.08.2025 22:00 Відповісти
+10
показати весь коментар
28.08.2025 22:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
помилився
показати весь коментар
28.08.2025 21:56 Відповісти
Нагадує Су-27 Скнилів, трохи не розрахував....
показати весь коментар
28.08.2025 23:31 Відповісти
Співчуття Родині Пілота! Скнілов… Памятаймо в Україні!
показати весь коментар
28.08.2025 21:57 Відповісти
пілоту царство небесне
а відносно нато і компанії
ото ж вони дрони кацапські не трогають, бо то страшніше репетицій..
показати весь коментар
28.08.2025 21:59 Відповісти
Сумно
показати весь коментар
28.08.2025 22:00 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 22:00 Відповісти
Робив "мертву петлю" і помилився з висотою
показати весь коментар
28.08.2025 22:01 Відповісти
Может выходил и пикирования
показати весь коментар
28.08.2025 23:12 Відповісти
І як вони воювати з кацапами збираються?
показати весь коментар
28.08.2025 22:04 Відповісти
та ви що, думаєте поляки воювати з кацапами? як я дивлюсь у новинах, європейці, тим більше поляки, не воюватимуть. окупація кацапами Польщи це їхня мета. що вони робили на кордоні 23-24 рік, а зараз поляцький президент лягає під *****.
показати весь коментар
28.08.2025 22:15 Відповісти
Тампон підпише мирну угоду і поляки відійдуть за Віслу заради миру
показати весь коментар
28.08.2025 22:20 Відповісти
такі трагедії не рідкість на шоу, чи ви вже скнилів забули.
показати весь коментар
28.08.2025 22:53 Відповісти
Могли б нам віддати, жлоби
показати весь коментар
28.08.2025 22:05 Відповісти
Сум і співчуття родині польського льотчика.
показати весь коментар
28.08.2025 22:05 Відповісти
Російську диверсію, звісно, навіть не розглядають.
показати весь коментар
28.08.2025 22:07 Відповісти
Колись у Львові теж було авіашоу, тоді пілоти вижили, а люди загинули !
показати весь коментар
28.08.2025 22:21 Відповісти
F-16 взагалі не призначений до крутих віражів. Тому видно по цій причині і наші пілоти попадали в авіакатастрофи, які звикли літати на МІГ-29 у якого і площа крила більша і два двигуни потужніші ніж у F-16
показати весь коментар
28.08.2025 22:24 Відповісти
У Львові саме був міг-29,у якого площа крила більше і два двигуни і тп... загинуло декілька десятків глядачів.
показати весь коментар
28.08.2025 22:32 Відповісти
Якщо не помиляюсь там промахали вагу пального для такого маневру
показати весь коментар
28.08.2025 23:07 Відповісти
не вводь в блуд....
показати весь коментар
28.08.2025 23:41 Відповісти
Су-27
показати весь коментар
28.08.2025 23:13 Відповісти
Там був Су-27, .....
показати весь коментар
28.08.2025 23:33 Відповісти
ексссперддддддд
показати весь коментар
28.08.2025 23:42 Відповісти
Абсолютна маячня
показати весь коментар
28.08.2025 22:33 Відповісти
Посмотри Топ Ган с Крузом.
показати весь коментар
28.08.2025 22:49 Відповісти
Або ,,Гарячі голови .'' з Чарлі Шином.
показати весь коментар
28.08.2025 23:03 Відповісти
жаль і сум, співчуття родині
показати весь коментар
28.08.2025 22:31 Відповісти
Співчуття!
показати весь коментар
28.08.2025 22:31 Відповісти
Мабуть саботаж
показати весь коментар
28.08.2025 22:37 Відповісти
помилка пілота, двигун працював на максимальній тязі, просто маневр був на критично малій висоті.
фігури вищого пілотажу на бойових літаках то зло.
якщо комусь кортить подивитись на шоу, так редбул проводять їх...
показати весь коментар
28.08.2025 22:57 Відповісти
Сумно...мирне наче небо- і ось таке...Співчуття родині пілота 😢
показати весь коментар
28.08.2025 22:42 Відповісти
Співчуття.
Хотілося б щоб допомагали ППО а не
показати весь коментар
28.08.2025 23:10 Відповісти
 
 