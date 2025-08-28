Під час репетиції авіашоу в Польщі розбився винищувач F-16: пілот загинув

Увечері 28 серпня в Польщі під час репетиції авіашоу в місті Радом розбився винищувач F-16. Пілот загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомляють польські ЗМІ.

Авіакатастрофа сталася ввечері 28 серпня близько 19:30. У соціальних мережах поширили відео падіння літака. На ньому видно, як винищувач F-16 прямує до землі та врізається у злітно-посадкову смугу. Це спричиняє вибух. Що стало причиною катастрофи наразі невідомо.

Речник уряду Адам Шлапка повідомив, що пілот загинув.

За його словами, станом на 20:00 міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш прямував до місця трагедії.

Дивіться: В Азербайджані показали кадри удару російської ППО по літаку Azerbaijan Airlines у грудні 2024 року. ВIДЕО

Координатор спеціальних служб Томаш Семоняк розповів, що це перша катастрофа за участю літака F-16, що належить польським ВПС.

В аеропорту міста Радом, що приблизно за 100 км на південь від Варшави, що два роки відбувається авіашоу. Цього року його запланували на 30-31 серпня.