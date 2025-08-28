РУС
3 291 35

Во время репетиции авиашоу в Польше разбился истребитель F-16: пилот погиб. ВИДЕО

Вечером 28 августа в Польше во время репетиции авиашоу в городе Радом разбился истребитель F-16. Пилот погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщают польские СМИ.

Авиакатастрофа произошла вечером 28 августа около 19:30. В социальных сетях распространили видео падения самолета. На нем видно, как истребитель F-16 направляется к земле и врезается во взлетно-посадочную полосу. Это вызывает взрыв. Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно.

Представитель правительства Адам Шлапка сообщил, что пилот погиб.

По его словам, по состоянию на 20:00 министр обороны Владислав Косиняк-Камыш направлялся к месту трагедии.

Координатор специальных служб Томаш Семоняк рассказал, что это первая катастрофа с участием самолета F-16, принадлежащего польским ВВС.

В аэропорту города Радом, что примерно в 100 км к югу от Варшавы, каждые два года проходит авиашоу. В этом году его запланировали на 30-31 августа.

авиакатастрофа (1735) Польша (8633) F-16 (580)
Топ комментарии
+20
Співчуття Родині Пілота! Скнілов… Памятаймо в Україні!
28.08.2025 21:57 Ответить
+10
Сумно
28.08.2025 22:00 Ответить
+10
28.08.2025 22:00 Ответить
помилився
28.08.2025 21:56 Ответить
Нагадує Су-27 Скнилів, трохи не розрахував....
28.08.2025 23:31 Ответить
Співчуття Родині Пілота! Скнілов… Памятаймо в Україні!
28.08.2025 21:57 Ответить
пілоту царство небесне
а відносно нато і компанії
ото ж вони дрони кацапські не трогають, бо то страшніше репетицій..
28.08.2025 21:59 Ответить
Сумно
28.08.2025 22:00 Ответить
28.08.2025 22:00 Ответить
Робив "мертву петлю" і помилився з висотою
28.08.2025 22:01 Ответить
Может выходил и пикирования
28.08.2025 23:12 Ответить
І як вони воювати з кацапами збираються?
28.08.2025 22:04 Ответить
та ви що, думаєте поляки воювати з кацапами? як я дивлюсь у новинах, європейці, тим більше поляки, не воюватимуть. окупація кацапами Польщи це їхня мета. що вони робили на кордоні 23-24 рік, а зараз поляцький президент лягає під *****.
28.08.2025 22:15 Ответить
Тампон підпише мирну угоду і поляки відійдуть за Віслу заради миру
28.08.2025 22:20 Ответить
такі трагедії не рідкість на шоу, чи ви вже скнилів забули.
28.08.2025 22:53 Ответить
Могли б нам віддати, жлоби
28.08.2025 22:05 Ответить
Сум і співчуття родині польського льотчика.
28.08.2025 22:05 Ответить
Російську диверсію, звісно, навіть не розглядають.
28.08.2025 22:07 Ответить
Колись у Львові теж було авіашоу, тоді пілоти вижили, а люди загинули !
28.08.2025 22:21 Ответить
F-16 взагалі не призначений до крутих віражів. Тому видно по цій причині і наші пілоти попадали в авіакатастрофи, які звикли літати на МІГ-29 у якого і площа крила більша і два двигуни потужніші ніж у F-16
28.08.2025 22:24 Ответить
У Львові саме був міг-29,у якого площа крила більше і два двигуни і тп... загинуло декілька десятків глядачів.
28.08.2025 22:32 Ответить
Якщо не помиляюсь там промахали вагу пального для такого маневру
28.08.2025 23:07 Ответить
не вводь в блуд....
28.08.2025 23:41 Ответить
Су-27
28.08.2025 23:13 Ответить
Там був Су-27, .....
28.08.2025 23:33 Ответить
ексссперддддддд
28.08.2025 23:42 Ответить
Абсолютна маячня
28.08.2025 22:33 Ответить
Посмотри Топ Ган з Крузом.
28.08.2025 22:49 Ответить
Або ,,Гарячі голови .'' з Чарлі Шином.
28.08.2025 23:03 Ответить
жаль і сум, співчуття родині
28.08.2025 22:31 Ответить
Співчуття!
28.08.2025 22:31 Ответить
Мабуть саботаж
28.08.2025 22:37 Ответить
помилка пілота, двигун працював на максимальній тязі, просто маневр був на критично малій висоті.
фігури вищого пілотажу на бойових літаках то зло.
якщо комусь кортить подивитись на шоу, так редбул проводять їх...
28.08.2025 22:57 Ответить
Сумно...мирне наче небо- і ось таке...Співчуття родині пілота 😢
28.08.2025 22:42 Ответить
Співчуття.
Хотілося б щоб допомагали ППО а не
28.08.2025 23:10 Ответить
 
 