Во время репетиции авиашоу в Польше разбился истребитель F-16: пилот погиб. ВИДЕО
Вечером 28 августа в Польше во время репетиции авиашоу в городе Радом разбился истребитель F-16. Пилот погиб.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщают польские СМИ.
Авиакатастрофа произошла вечером 28 августа около 19:30. В социальных сетях распространили видео падения самолета. На нем видно, как истребитель F-16 направляется к земле и врезается во взлетно-посадочную полосу. Это вызывает взрыв. Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно.
Представитель правительства Адам Шлапка сообщил, что пилот погиб.
По его словам, по состоянию на 20:00 министр обороны Владислав Косиняк-Камыш направлялся к месту трагедии.
Координатор специальных служб Томаш Семоняк рассказал, что это первая катастрофа с участием самолета F-16, принадлежащего польским ВВС.
В аэропорту города Радом, что примерно в 100 км к югу от Варшавы, каждые два года проходит авиашоу. В этом году его запланировали на 30-31 августа.
а відносно нато і компанії
ото ж вони дрони кацапські не трогають, бо то страшніше репетицій..
фігури вищого пілотажу на бойових літаках то зло.
якщо комусь кортить подивитись на шоу, так редбул проводять їх...
Хотілося б щоб допомагали ППО а не