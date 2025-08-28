Во время репетиции авиашоу в Польше разбился истребитель F-16: пилот погиб. ВИДЕО

Вечером 28 августа в Польше во время репетиции авиашоу в городе Радом разбился истребитель F-16. Пилот погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщают польские СМИ.

Авиакатастрофа произошла вечером 28 августа около 19:30. В социальных сетях распространили видео падения самолета. На нем видно, как истребитель F-16 направляется к земле и врезается во взлетно-посадочную полосу. Это вызывает взрыв. Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно.

Представитель правительства Адам Шлапка сообщил, что пилот погиб.

По его словам, по состоянию на 20:00 министр обороны Владислав Косиняк-Камыш направлялся к месту трагедии.

Координатор специальных служб Томаш Семоняк рассказал, что это первая катастрофа с участием самолета F-16, принадлежащего польским ВВС.

В аэропорту города Радом, что примерно в 100 км к югу от Варшавы, каждые два года проходит авиашоу. В этом году его запланировали на 30-31 августа.