Прапор Росії на Венеційському кінофестивалі - це ганьба, - заява МЗС та Мінкульту
Міністерство закордонних справ України та Міністерство культури і стратегічних комунікацій України засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема 4 дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю", - ідеться в заяві.
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору.
"Єдине, що зараз має зробити Венеційський кінофестиваль, – позбутися присутності Росії та російського прапора. поки РФ веде війну проти України", - зазначили в МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Преступление и наказание».
Цьогоріч до позаконкурсної програми Венеційського кінофестивалю потрапила стрічка російського режисера Сергія Сокурова «Щоденник режисера». Це документальний фільм, що фактично є ретроспективою подій, які переживав сам автор у період із 1961 до 1995 року.
Сокуров свого часу підписував петиції про звільнення Олега Сенцова, тож навряд російський прапор - це його ініціатива. Але серед італійських організаторів кіноподії є симпатики РФ.
Але цим присутність Росії на фестивалі не обмежилася. До головної конкурсної програми потрапив фільм французького режисера Олівʼє Ассаяса «Чарівник Кремля», знятий за однойменною книгою Джуліано да Емполі, присвячений Росії 1990-х років. Головний герой - телепродюсер Вадим Баранов, який стає політтехнологом майбутнього російського президента путіна та допомагає йому сходити до влади.
Роль путіна дісталася відомому актору Джуду Лоу, а Баранова (прототипом якого, найімовірніше, є впливовий російський політик та ідеолог проєкту «Новоросія» Владислав Сурков) - Полу Дано. Фільм ще на старті знімального процесу викликав бурхливі обговорення та, зокрема, негативну реакцію з боку українців, а зараз і поготів.
у вас кіно з кацапами, а у нас - траур !
.