УКР
Прапор Росії на Венеційському кінофестивалі - це ганьба, - заява МЗС та Мінкульту

Міністерство закордонних справ України та Міністерство культури і стратегічних комунікацій України засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

МЗС про Вениційський кінофестиваль

"Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема 4 дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю", - ідеться в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору.

"Єдине, що зараз має зробити Венеційський кінофестиваль, – позбутися присутності Росії та російського прапора. поки РФ веде війну проти України", - зазначили в МЗС.

+8
світ ********. нема чому дивуватись.
29.08.2025 00:25 Відповісти
+5
Як казав любитель людоїдів Орбан, світ змінився і вже не буде таким як раніше. Ти можеш їсти людей, вбивати дітей, бути терористом, але якщо в тебе є гроші або нафта або хоча б заручники то ти бажаний гість усюди
29.08.2025 00:48 Відповісти
+4
Їх Вуді Аллен покусав.
29.08.2025 00:12 Відповісти
