Прапор Росії на Венеційському кінофестивалі - це ганьба, - заява МЗС та Мінкульту

Міністерство закордонних справ України та Міністерство культури і стратегічних комунікацій України засудили присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини. Навіть сьогодні Росія здійснила жорстокий напад на Київ та низку інших українських міст, вбивши щонайменше 21 людину, зокрема 4 дітей. Водночас організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю", - ідеться в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, поки Росія має свободу вибору, яким чином продовжувати вбивства цивільних в Україні, надання їй міжнародної культурної сцени – це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американський режисер Вуді Аллен взяв участь у кінофестивалі в Москві. МЗС України назвало це "ганьбою"

"Єдине, що зараз має зробити Венеційський кінофестиваль, – позбутися присутності Росії та російського прапора. поки РФ веде війну проти України", - зазначили в МЗС.