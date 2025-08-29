РУС
Флаг России на Венецианском кинофестивале – это позор, – заявление МИД и Минкульта

Министерство иностранных дел Украины и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины осудили присутствие российского флага на Венецианском кинофестивале.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

МИД о Венецианском кинофестивале

"Под этим флагом российские военные прямо сейчас совершают военные преступления. Даже сегодня Россия совершила жестокое нападение на Киев и ряд других украинских городов, убив по меньшей мере 21 человека, в том числе 4 детей. В то же время организаторы предпочитают закрывать на это глаза и еще больше испортить репутацию фестиваля", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, пока Россия имеет свободу выбора, каким образом продолжать убийства гражданских в Украине, предоставление ей международной культурной сцены - это не свобода искусства, а лицемерие, равнодушие и поддержка еще большего террора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американский режиссер Вуди Аллен принял участие в кинофестивале в Москве. МИД Украины назвал это "позором"

"Единственное, что сейчас должен сделать Венецианский кинофестиваль, - избавиться от присутствия России и российского флага. пока РФ ведет войну против Украины", - отметили в МИД.

світ ********. нема чому дивуватись.
29.08.2025 00:25
Як казав любитель людоїдів Орбан, світ змінився і вже не буде таким як раніше. Ти можеш їсти людей, вбивати дітей, бути терористом, але якщо в тебе є гроші або нафта або хоча б заручники то ти бажаний гість усюди
29.08.2025 00:48
Їх Вуді Аллен покусав.
29.08.2025 00:12
Їх Вуді Аллен покусав.
29.08.2025 00:12
світ ********. нема чому дивуватись.
29.08.2025 00:25
Дозволити росіянам показати лише один фільм -
«Преступление и наказание».
29.08.2025 00:44
Radio France internationale

Цьогоріч до позаконкурсної програми Венеційського кінофестивалю потрапила стрічка російського режисера Сергія Сокурова «Щоденник режисера». Це документальний фільм, що фактично є ретроспективою подій, які переживав сам автор у період із 1961 до 1995 року.
Сокуров свого часу підписував петиції про звільнення Олега Сенцова, тож навряд російський прапор - це його ініціатива. Але серед італійських організаторів кіноподії є симпатики РФ.

Але цим присутність Росії на фестивалі не обмежилася. До головної конкурсної програми потрапив фільм французького режисера Олівʼє Ассаяса «Чарівник Кремля», знятий за однойменною книгою Джуліано да Емполі, присвячений Росії 1990-х років. Головний герой - телепродюсер Вадим Баранов, який стає політтехнологом майбутнього російського президента путіна та допомагає йому сходити до влади.

Роль путіна дісталася відомому актору Джуду Лоу, а Баранова (прототипом якого, найімовірніше, є впливовий російський політик та ідеолог проєкту «Новоросія» Владислав Сурков) - Полу Дано. Фільм ще на старті знімального процесу викликав бурхливі обговорення та, зокрема, негативну реакцію з боку українців, а зараз і поготів.
29.08.2025 01:11
У грудні 2016 року режисер Сокуров на зустрічі з Путіним вступив з ним у відкриту полеміку щодо необхідності вирішення проблеми звільнення ув'язненого в РФ українця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2 Олега Сенцова
29.08.2025 02:32
Як казав любитель людоїдів Орбан, світ змінився і вже не буде таким як раніше. Ти можеш їсти людей, вбивати дітей, бути терористом, але якщо в тебе є гроші або нафта або хоча б заручники то ти бажаний гість усюди
29.08.2025 00:48
русскіє будут показивать "іскусство убівать" - вони в цьому собаку з'їли
29.08.2025 00:56
Італія та італійці обожнюють ***** та його одічалих. Тому не варто дивуватись, що батьківщина фашизму своїх друзів приймає.
29.08.2025 01:01
Ізвозчікі і артісти служат любой власті (с)
29.08.2025 01:20
Якій власті служать блазні кварталу?
29.08.2025 01:27
Україна повинна і має право приспутити свій прапор і пов'язати чорну траурну стрічку

у вас кіно з кацапами, а у нас - траур !

.
29.08.2025 01:52
Прапор Росії на Венеційському кінофестивалі - це ганьба в першу чергу нашій ЗЄшоблі, яка думає лише як врятувати Міндіча та Чернишова і посадити неугодних в тюрьми.
29.08.2025 06:43
Ганьба що ви гандони до сих пір не вісите на стовпах на Хрещатику...
29.08.2025 06:46
нічого дивно.якщо найближчим часом із прапорами країн НАТО,рашистський буде "трікал" смердіти
29.08.2025 09:27
Росіяни хочуть показати кіно якими методами вони катують і вбивають військовополонених.
29.08.2025 09:34
В світі стає дедалі більше проплачених кремлем шлюх, інакше не можна пояснити, всі оці "червоні доріжки" перед терористом #1. Мабуть у усамибінладена не було такого бєшєного бабла.
29.08.2025 09:36
 
 