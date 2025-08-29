Флаг России на Венецианском кинофестивале – это позор, – заявление МИД и Минкульта

Министерство иностранных дел Украины и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины осудили присутствие российского флага на Венецианском кинофестивале.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Под этим флагом российские военные прямо сейчас совершают военные преступления. Даже сегодня Россия совершила жестокое нападение на Киев и ряд других украинских городов, убив по меньшей мере 21 человека, в том числе 4 детей. В то же время организаторы предпочитают закрывать на это глаза и еще больше испортить репутацию фестиваля", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, пока Россия имеет свободу выбора, каким образом продолжать убийства гражданских в Украине, предоставление ей международной культурной сцены - это не свобода искусства, а лицемерие, равнодушие и поддержка еще большего террора.

"Единственное, что сейчас должен сделать Венецианский кинофестиваль, - избавиться от присутствия России и российского флага. пока РФ ведет войну против Украины", - отметили в МИД.