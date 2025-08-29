Флаг России на Венецианском кинофестивале – это позор, – заявление МИД и Минкульта
Министерство иностранных дел Украины и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины осудили присутствие российского флага на Венецианском кинофестивале.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Под этим флагом российские военные прямо сейчас совершают военные преступления. Даже сегодня Россия совершила жестокое нападение на Киев и ряд других украинских городов, убив по меньшей мере 21 человека, в том числе 4 детей. В то же время организаторы предпочитают закрывать на это глаза и еще больше испортить репутацию фестиваля", - говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, пока Россия имеет свободу выбора, каким образом продолжать убийства гражданских в Украине, предоставление ей международной культурной сцены - это не свобода искусства, а лицемерие, равнодушие и поддержка еще большего террора.
"Единственное, что сейчас должен сделать Венецианский кинофестиваль, - избавиться от присутствия России и российского флага. пока РФ ведет войну против Украины", - отметили в МИД.
Цьогоріч до позаконкурсної програми Венеційського кінофестивалю потрапила стрічка російського режисера Сергія Сокурова «Щоденник режисера». Це документальний фільм, що фактично є ретроспективою подій, які переживав сам автор у період із 1961 до 1995 року.
Сокуров свого часу підписував петиції про звільнення Олега Сенцова, тож навряд російський прапор - це його ініціатива. Але серед італійських організаторів кіноподії є симпатики РФ.
Але цим присутність Росії на фестивалі не обмежилася. До головної конкурсної програми потрапив фільм французького режисера Олівʼє Ассаяса «Чарівник Кремля», знятий за однойменною книгою Джуліано да Емполі, присвячений Росії 1990-х років. Головний герой - телепродюсер Вадим Баранов, який стає політтехнологом майбутнього російського президента путіна та допомагає йому сходити до влади.
Роль путіна дісталася відомому актору Джуду Лоу, а Баранова (прототипом якого, найімовірніше, є впливовий російський політик та ідеолог проєкту «Новоросія» Владислав Сурков) - Полу Дано. Фільм ще на старті знімального процесу викликав бурхливі обговорення та, зокрема, негативну реакцію з боку українців, а зараз і поготів.
у вас кіно з кацапами, а у нас - траур !
