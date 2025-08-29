Зеленський провів координаційну онайн-зустріч з лідерами Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії
Президент України Володимир Зеленський провів координаційну зустріч "напередодні великих дипломатичних подій", у якій узяли участь Президент Польщі Кароль Навроцький, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Президент Естонії Алар Каріс і Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.
Зеленський подякував президенту Польщі Навроцькому за організацію зустрічі. Також він висловив йому співчуття щодо катастрофи з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот.
"Наша сила – у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію. Санкції є дієвими та мають залишатися на столі. Відмова Москви брати участь у форматі лідерів повинна отримати відчутні рішення у відповідь. Вкрай важливо, що ми підтримуємо постійну координацію, працюючи пліч-о-пліч, аби єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні", - підбив підсумки зустрічі президент.
Польщі нам є за що дякувати - за бесцінну та щиру допомогу біженцям за зброєю для ЗСУ в перші роки війни. Наша справа бути порядними і чесними перед собою та людьми. А те як ведуть себе поляки зараз - Бог їм суддя і осуд їх нащадків.
