УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4363 відвідувача онлайн
Новини
149 3

Зеленський провів координаційну онайн-зустріч з лідерами Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів координаційну зустріч "напередодні великих дипломатичних подій", у якій узяли участь Президент Польщі Кароль Навроцький, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Президент Естонії Алар Каріс і Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Зеленський подякував президенту Польщі Навроцькому за організацію зустрічі. Також він висловив йому співчуття щодо катастрофи з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот.

Читайте: Мерц заявив, що Путін не зустрінеться із Зеленським

"Наша сила – у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію. Санкції є дієвими та мають залишатися на столі. Відмова Москви брати участь у форматі лідерів повинна отримати відчутні рішення у відповідь. Вкрай важливо, що ми підтримуємо постійну координацію, працюючи пліч-о-пліч, аби єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні", - підбив підсумки зустрічі президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25281) Рінкевичс Едгарс (182) Фредеріксен Метте (108) Навроцький Кароль (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Зеленський подякував президенту Польщі Навроцькому" ..

говнопрезу Польщі що ставить ультиматуми Україні

Оманська Гнида тільки раком стояти вміє і дякувати
показати весь коментар
29.08.2025 02:11 Відповісти
1. він висловив співчуття щодо катастрофи з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот.
2. Польщі нам є за що дякувати - за бесцінну та щиру допомогу біженцям за зброєю для ЗСУ в перші роки війни. Наша справа бути порядними і чесними перед собою та людьми. А те як ведуть себе поляки зараз - Бог їм суддя і осуд їх нащадків.

.
показати весь коментар
29.08.2025 02:24 Відповісти
де сотні тисячі дронів-винищувачів ?

знову бла-бла, а гроші розікрали ?

.
показати весь коментар
29.08.2025 02:18 Відповісти
 
 