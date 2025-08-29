Зеленский провел координационную онлайн-встречу с лидерами Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Дании

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационную встречу "накануне больших дипломатических событий", в которой приняли участие Президент Польши Кароль Навроцкий, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, Президент Эстонии Алар Карис и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Зеленский поблагодарил президента Польши Навроцкого за организацию встречи. Также он выразил ему соболезнования по поводу катастрофы с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот.

"Наша сила - в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция едина: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию. Санкции являются действенными и должны оставаться на столе. Отказ Москвы участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые решения в ответ. Крайне важно, что мы поддерживаем постоянную координацию, работая бок о бок, чтобы единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне", - подвел итоги встречи президент.