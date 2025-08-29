Зеленский провел координационную онлайн-встречу с лидерами Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Дании
Президент Украины Владимир Зеленский провел координационную встречу "накануне больших дипломатических событий", в которой приняли участие Президент Польши Кароль Навроцкий, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, Президент Эстонии Алар Карис и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.
Зеленский поблагодарил президента Польши Навроцкого за организацию встречи. Также он выразил ему соболезнования по поводу катастрофы с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот.
"Наша сила - в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция едина: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию. Санкции являются действенными и должны оставаться на столе. Отказ Москвы участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые решения в ответ. Крайне важно, что мы поддерживаем постоянную координацию, работая бок о бок, чтобы единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне", - подвел итоги встречи президент.
говнопрезу Польщі що ставить ультиматуми Україні
Оманська Гнида тільки раком стояти вміє і дякувати
2. Польщі нам є за що дякувати - за бесцінну та щиру допомогу біженцям за зброєю для ЗСУ в перші роки війни. Наша справа бути порядними і чесними перед собою та людьми. А те як ведуть себе поляки зараз - Бог їм суддя і осуд їх нащадків.
.
будь чесним перед собою !
і будеш мати чисте сумління.
.
сотнітисячі дронів-винищувачів ?
знову бла-бла, а гроші розікрали ?
.
