РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9561 посетитель онлайн
Новости
1 151 18

Зеленский провел координационную онлайн-встречу с лидерами Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Дании

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационную встречу "накануне больших дипломатических событий", в которой приняли участие Президент Польши Кароль Навроцкий, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, Президент Эстонии Алар Карис и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Зеленский поблагодарил президента Польши Навроцкого за организацию встречи. Также он выразил ему соболезнования по поводу катастрофы с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот.

Читайте: Мерц заявил, что Путин не встретится с Зеленским

"Наша сила - в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция едина: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию. Санкции являются действенными и должны оставаться на столе. Отказ Москвы участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые решения в ответ. Крайне важно, что мы поддерживаем постоянную координацию, работая бок о бок, чтобы единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне", - подвел итоги встречи президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21750) Ринкевичс Эдгарс (148) Фредериксен Метте (98) Навроцкий Кароль (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
1. він висловив співчуття щодо катастрофи з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот.
2. Польщі нам є за що дякувати - за бесцінну та щиру допомогу біженцям за зброєю для ЗСУ в перші роки війни. Наша справа бути порядними і чесними перед собою та людьми. А те як ведуть себе поляки зараз - Бог їм суддя і осуд їх нащадків.

.
показать весь комментарий
29.08.2025 02:24 Ответить
+2
"Зеленський подякував президенту Польщі Навроцькому" ..

говнопрезу Польщі що ставить ультиматуми Україні

Оманська Гнида тільки раком стояти вміє і дякувати
показать весь комментарий
29.08.2025 02:11 Ответить
+2
Хрипатий заспівав Навроцькому - "Батько наш - Бандера...."?
показать весь комментарий
29.08.2025 07:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Зеленський подякував президенту Польщі Навроцькому" ..

говнопрезу Польщі що ставить ультиматуми Україні

Оманська Гнида тільки раком стояти вміє і дякувати
показать весь комментарий
29.08.2025 02:11 Ответить
1. він висловив співчуття щодо катастрофи з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот.
2. Польщі нам є за що дякувати - за бесцінну та щиру допомогу біженцям за зброєю для ЗСУ в перші роки війни. Наша справа бути порядними і чесними перед собою та людьми. А те як ведуть себе поляки зараз - Бог їм суддя і осуд їх нащадків.

.
показать весь комментарий
29.08.2025 02:24 Ответить
твоя справа і далі підмахувати Оманській Гниді .. гнида з ботоферми ))
показать весь комментарий
29.08.2025 02:53 Ответить
ср..ть мені на ЗЄлю !

будь чесним перед собою !
і будеш мати чисте сумління.

.
показать весь комментарий
29.08.2025 03:41 Ответить
де сотні тисячі дронів-винищувачів ?

знову бла-бла, а гроші розікрали ?

.
показать весь комментарий
29.08.2025 02:18 Ответить
Що вже це гундосе чмо пообіцяло вроцькому?Як і чим він задовільнив ляховського шовініста, українофоба?Чудо над Волинню,чи пообіцяв віддати весь захід України під протекторат нєзгінєлої ,коли буде давити на тапки к мамє рімє....
показать весь комментарий
29.08.2025 06:34 Ответить
Хрипатий заспівав Навроцькому - "Батько наш - Бандера...."?
показать весь комментарий
29.08.2025 07:14 Ответить
Шо це чмо могло провести, якщо воно безтолкове від народження. Зелений вилупок і двох слів самостійно не може звязати.
показать весь комментарий
29.08.2025 07:27 Ответить
Вовка два дні минуло, коли ти призначив блдоту Стефанишину сховатися від судів послицею у США , та Єрмака з кишеньковим перекладачем-скретарем його власної безпеки умеровим - де вони? У Флориді в гостях у сімейки кримськотатрським їдлом потчуються, поки Віткоф їх покличе на пермовини блд!до Білого Дому ? Що це за статус перемовників буде ? може краще в домівці Умерова у Флориді?Цапи знущаються з твоєї диполМАТІЇ
показать весь комментарий
29.08.2025 07:50 Ответить
Зеленский назначил Стефанишину послом в США

Зеленский объявил о назначении Стефанишиной послом в США

https://lenta.ru/parts/authors/boliev/

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)


https://lenta.ru/comments/news/2025/08/27/zelenskiy-naznachil-stefanishinu-poslom-v-ssha/

Фото: Leah Millis / Reuters

На эту должность ранее https://lenta.ru/news/2025/07/17/stala-izvestna-prichina-otkaza-umerovu-v-dolzhnosti-posla-v-ssha/ планировали назначить экс-министра обороны страны https://lenta.ru/tags/persons/umerov-rustem/ Рустема Умерова. Однако ему отказали из-за наличия у него гражданства США.

До этого Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины https://lenta.ru/news/2025/07/16/na-ukraine-vozbudili-delo-o-korruptsii-protiv-ushedshey-v-otstavku-vitse-premiera/ возбудила дело о злоупотреблении должностными полномочиями против Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.
показать весь комментарий
29.08.2025 07:54 Ответить
Але не митьйом так катаньем умЄров такы возить Ермака в Штати ПРобздітися та від Вітькова послухати що хйло передає далі робити цій комапшці у Білому Домі в гостях у агента доні
показать весь комментарий
29.08.2025 07:57 Ответить
кім чен зе може то тільки мародерить
показать весь комментарий
29.08.2025 07:46 Ответить
Не зрозуміло для чого ?
показать весь комментарий
29.08.2025 07:56 Ответить
Порожняки погоняв. Ах#лє йому ще робити?
показать весь комментарий
29.08.2025 08:19 Ответить
"напередодні великих дипломатичних подій" Це Умеров і Ермак в США велика дипломачна подія?
показать весь комментарий
29.08.2025 09:09 Ответить
Саме головне, що Польща є транзитним шляхом для постачання зброї, її аеродроми використовуються також. Розумію, що у поляків є несправедливі історичні претензії, тут треба працювати.
показать весь комментарий
29.08.2025 09:36 Ответить
Погомоніли, пісюнами помірялися...
показать весь комментарий
29.08.2025 09:57 Ответить
 
 