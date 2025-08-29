УКР
Новини День пам’яті захисників України
1 002 14

Зеленський ушанував пам’ять полеглих воїнів: Ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається

Зеленський у День пам’яті полеглих захисників

Президент Володимир Зеленський ушанував памʼять полеглих українських військових.

Про це йдеться в дописі Зеленського у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що щороку 29 серпня Україна вшановує памʼять усіх полеглих воїнів – захисників і захисниць України, які загинули в боях заради нашої держави, нашої незалежної України.

"Від 2014 року триває ця битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості. І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається.

Дивіться також: Путін обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру, - Зеленський. ВIДЕО

Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Зеленський Володимир (25291) пам'ять (1193) День пам'яті жертв політрепресій (21) День пам'яті захисників України (19)
+19
Ішак *********.
"Дембель буде після перемоги." - отак ти військових "вшанував".
Сподіваюсь тебе посадять і будеш гратися в півника з неголеним убивцею до кінця своїх мерзенних днів.
показати весь коментар
29.08.2025 10:10 Відповісти
+10
ми ніколи не забудемо, скільки біди принесло оце гундосе зелене чмо!!!!
показати весь коментар
29.08.2025 10:21 Відповісти
+9
Ми не забуваємо, що такі жахливі втрати, які має Україна останні 3.5 роки, завдяки двом уйобкам - ***** та тобі, квартальний ************. Ніколи не забудемо і не пробачимо, курва ти підмоскальська, твої шашличкі ...
показати весь коментар
29.08.2025 10:30 Відповісти
Ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається Джерело: https://censor.net/ua/n3571125
як ми себе любимо
показати весь коментар
29.08.2025 10:14 Відповісти
Поки військовий Михайло Савчук, лікував своє важке поранення - його землю забрали шахраї, а дім мами знесли!! (hromadske). Це, Вінниця, отих чесних гройсманів та його оточення з шахраїв, з ВРУ КМУ РНБОУ, з купою нотаріусів та «чесних покупців», з місцевою злочинною владою, територіальних злодіїв!!!!
Розбирався у темі, його кореспондент Денис Булавін!!
Ось така «память», від зеленського та його оточення, про Захисників України!!!
показати весь коментар
29.08.2025 10:16 Відповісти
Від 2014 року триває ця битва за право України жити - і я з кварталом почали боротьбу з Горлівки….
показати весь коментар
29.08.2025 10:17 Відповісти
А бункерна кремлівська скотина нє прі дєлах?
показати весь коментар
29.08.2025 11:18 Відповісти
Не забудемо вова. Не допоможе тобі ні втеча, ні зміна фіо, ні навіть зміна статі. Здохнеш, падло, в канаві, як тобі і належить.
показати весь коментар
29.08.2025 10:25 Відповісти
От власне. Він би краще не забував про живих, щоб не ставали мертвими у таких кількостях. Піаритися на збережених життях ще можна, а піар на загиблих - то ганьба.
показати весь коментар
29.08.2025 12:52 Відповісти
а ти свою дружину взяв з собою, їй би вибачитись перед тими загиблими.....
показати весь коментар
29.08.2025 10:34 Відповісти
Їй ніколи- шопінг. Розуміти треба.
показати весь коментар
29.08.2025 12:24 Відповісти
Гніда зелена, як що насправді бажаєш вшанувати іх пам'ять, то дай краще ті дрони та ракети про які піаришся, нашим військовим , та не заважай їм бити по москалях . Бо складається таке враження що ти падлюка, на догану Трумпу і їого обісцяної команди забороняєш нашим військовим застосовувати цю зброю та бити вглиб по всій параше, включно з великими містами.
показати весь коментар
29.08.2025 10:43 Відповісти
Так ти ж рашистів запросив ласкаво, заздалегідь розмінувавши чонгар, гнида османська.
показати весь коментар
29.08.2025 11:37 Відповісти
Дрищ криворогий.
показати весь коментар
29.08.2025 11:58 Відповісти
 
 