Зеленський ушанував пам’ять полеглих воїнів: Ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається
Президент Володимир Зеленський ушанував памʼять полеглих українських військових.
Про це йдеться в дописі Зеленського у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що щороку 29 серпня Україна вшановує памʼять усіх полеглих воїнів – захисників і захисниць України, які загинули в боях заради нашої держави, нашої незалежної України.
"Від 2014 року триває ця битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості. І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається.
Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Yuri I #427530
показати весь коментар29.08.2025 10:10 Відповісти Посилання
+10 Begemot Pepa
показати весь коментар29.08.2025 10:21 Відповісти Посилання
+9 kelt kant
показати весь коментар29.08.2025 10:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Дембель буде після перемоги." - отак ти військових "вшанував".
Сподіваюсь тебе посадять і будеш гратися в півника з неголеним убивцею до кінця своїх мерзенних днів.
як ми себе любимо
Розбирався у темі, його кореспондент Денис Булавін!!
Ось така «память», від зеленського та його оточення, про Захисників України!!!