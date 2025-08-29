Зеленський ушанував пам’ять полеглих воїнів: Ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається

Президент Володимир Зеленський ушанував памʼять полеглих українських військових.

Про це йдеться в дописі Зеленського у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що щороку 29 серпня Україна вшановує памʼять усіх полеглих воїнів – захисників і захисниць України, які загинули в боях заради нашої держави, нашої незалежної України.

"Від 2014 року триває ця битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості. І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається.

Дивіться також: Путін обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру, - Зеленський. ВIДЕО

Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.