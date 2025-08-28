УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6344 відвідувача онлайн
Новини Відео Звернення Зеленського
1 143 37

Путін обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по українських містах цієї ночі.

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі.

"Увесь день на кількох локаціях у Києві тривали рятувальні роботи – розбирали завали після російського удару. Це був один із найбільших ударів. Було майже 600 дронів, 31 ракета, у тому числі балістичні. Станом на цей час відомо про 19 загиблих у Києві, із них чотири дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Цей удар чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати, б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, громадах. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні. Це удар по Європі. Також це удар Росії по Президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах. У Вашингтоні ми чули, що Путін начебто готовий до закінчення війни – до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тим лідерам, яким він щось обіцяє.

Читайте: Туреччина долучається до підготовки гарантій безпеки для України, - Зеленський

Потрібна чітка відповідь світу на це зло. Немає дедлайнів, які б Путін не зірвав. Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через Росію. Потрібні сильні кроки. Дякую всім, хто це розуміє. Потрібні санкції. Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25281) звернення (658)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
А ти обрав

- асфальт
- єдиний марафон
- татарова
- ермака
- відосики ракета ЯКА ЩЕ НЕ ПОЛЕТІЛА але у якої уже видно всі характеристики

ШО ТИ ЗДОХ!!! - знищив етнос, зменшив його в 2 рази
показати весь коментар
28.08.2025 20:20 Відповісти
+15
Погано що ти не обираєш балістику, замість відосиків-хріпосиків.
показати весь коментар
28.08.2025 20:22 Відповісти
+10
Геніальний оратор, справжній Лідор нації!
потеребунькай нам про "Фламінго"...
показати весь коментар
28.08.2025 20:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ти обрав

- асфальт
- єдиний марафон
- татарова
- ермака
- відосики ракета ЯКА ЩЕ НЕ ПОЛЕТІЛА але у якої уже видно всі характеристики

ШО ТИ ЗДОХ!!! - знищив етнос, зменшив його в 2 рази
показати весь коментар
28.08.2025 20:20 Відповісти
+ учора злочинну Стефанчук протеже кремлівського Портнова - сховав у послицю й де? у США
+ учора ж Єрмака ПРизначив ДЕЛАГАЦІЄЮ УКРАЇНИ до США з перекладачем умєровим -...
показати весь коментар
28.08.2025 20:23 Відповісти
Вітьков "чєлнок" Ху- Трамп тепер ще включає в пермовини агента Козира за підписом Зеленського .
показати весь коментар
28.08.2025 20:30 Відповісти
Саме цікаве, що татаров:

У 2012-2014 роках був помічником нардепа 7-го скликання від "https://www.chesno.org/party/4/ УДАРу"https://www.chesno.org/politician/331/ Андрія Путілова..

"Патріотичний" помічник нардепа "патріотичної" партії...
показати весь коментар
28.08.2025 20:29 Відповісти
Ти маладца - ото нарив!!! шо там Стефнашина та Козир
показати весь коментар
28.08.2025 20:36 Відповісти
ой ще й учора зайшов сюди ботяра - вам дозволив Подоляк навіть ім"я САМОГО Татарова в сує вспамінать?
показати весь коментар
28.08.2025 20:37 Відповісти
Стефнашина) така ж хвора на голову як і ти.
показати весь коментар
28.08.2025 20:43 Відповісти
Ти сказав що Зеленський відправив послицею до США!!! лдо США!!! ХВОРУ НА ГОЛОВУ - зараз же двзоню в офіс Подоляка , в мене є зв"язки не сумнівайся.
показати весь коментар
28.08.2025 21:32 Відповісти
Так вона ж колишня бппешниця, а колишніх не буває. А там були всі хворі на голову)
показати весь коментар
28.08.2025 21:41 Відповісти
ааа штучний інтелект дозволили вам у поміч в скотофермі
показати весь коментар
28.08.2025 20:38 Відповісти
Погано що ти не обираєш балістику, замість відосиків-хріпосиків.
показати весь коментар
28.08.2025 20:22 Відповісти
Геніальний оратор, справжній Лідор нації!
потеребунькай нам про "Фламінго"...
показати весь коментар
28.08.2025 20:24 Відповісти
Бла-бла-бла...

Зате клоун ЗЄ обирає тупий ******* замість ракет.
І ***** це дуже добре знає. Тому і нахабніє все більше.

А ви дивіться далі фоточки та відосики обісцяних ракет... 😁
показати весь коментар
28.08.2025 20:25 Відповісти
...обіцяних...
показати весь коментар
28.08.2025 20:50 Відповісти
А де твоя балістика??? Чи для охлоса достатньо мультика про фламінго а точніше аналога фау -1. А х да в нас відосики не про що набагато потужніше за будь які ракети, ну якщо так то ми вже давно перемогли.
показати весь коментар
28.08.2025 20:28 Відповісти
Я куй його зна,як це коментувати. Мало того, що купа всяких ЗЄдовбйобів палять місцерозташування всяких виробництв.
Так ще й вони,самі це роблять! Як Укрспецсістемс Арахамії.
показати весь коментар
28.08.2025 20:29 Відповісти
А зе обирає замість бити по москві довгими нептунами потужні відосики..
показати весь коментар
28.08.2025 20:32 Відповісти
Він може вдарити лише одним мвсцем по роялю. А ні, ще може язиком по телемарафону.
показати весь коментар
28.08.2025 20:34 Відповісти
Яким ще місцем? Воно й на те не здатне, і то імітація, тупа, як і усі дії та слова хрипуна.
показати весь коментар
28.08.2025 20:47 Відповісти
Пане Зеленський, звідки ви взяли, що хйло горить бажанням робити будь-які "реальні кроки до миру"?

Припиніть говорити словами трампа. І припиніть лизати (вербально) йому дупу.
показати весь коментар
28.08.2025 20:33 Відповісти
Одне написало текст, а інше озвучило у відео.
показати весь коментар
28.08.2025 20:35 Відповісти
на 24 каналі вже штучний інтелект озвучує новини голос їхніх ведучих . Так що.... учора вони вкинули вночі страшний компромат на Пороха - голос явно ШІ
показати весь коментар
28.08.2025 20:40 Відповісти
Зе,краще мама Ріма аборт зробилаб.
показати весь коментар
28.08.2025 20:38 Відповісти
Читаюча, говоряча, хрипата неголена голова кожен вечір це адекватна відповідь на рашистській вбивчий терор?.
Зрозуміло що для самої "голови" це "надпотужна" відповідь.
показати весь коментар
28.08.2025 20:43 Відповісти
Ти винуватий що в 2019 звернув ракетну програму,замінив в тому числі і її на "Велике крадівництво".Вже під час широкомасштабного вторгнення чого тільки не обіцяв,і помсти і відповіді і балістику,і,і і...
показати весь коментар
28.08.2025 20:46 Відповісти
А ЗЄля у відповідь вибирає золотий унітаз і золотий дощ про фламінго, замість того щоб створити свою балістику.
показати весь коментар
28.08.2025 20:51 Відповісти
куйло вибрав балістику а "зепоцріот" вибрав брехню із "рожевим фламінго"
показати весь коментар
28.08.2025 20:53 Відповісти
18.02.22

Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги.

До вторгнення РФ залишалося 6 днів і ЗЄ про це знав.
показати весь коментар
28.08.2025 20:58 Відповісти
Так это ясно с 24 февраля 22 г что выбирает баллистику! Когда баллистики валом---почему бы и не выбрать? Одно тут Вовка херово---на баллистику надо отвечать только баллистикой.
показати весь коментар
28.08.2025 21:07 Відповісти
Геть ішака!
показати весь коментар
28.08.2025 21:29 Відповісти
А що обрав ти?
Може символ Z, це Зеленський-зрадник?
показати весь коментар
28.08.2025 21:29 Відповісти
Що стримує Україну від вибору балістичних методів? Удесятеро.
показати весь коментар
28.08.2025 21:36 Відповісти
Z.еленський V.олодимер О.лександрович
показати весь коментар
28.08.2025 21:43 Відповісти
А в Трампа винна буде все одно Україна.
показати весь коментар
28.08.2025 21:49 Відповісти
Я дивився в очі твої,
Вишукуючи миру.
Слухав слова твої,
Вислуховуючи сенси.
Я плекав надії свої
В своєї любові до тебе
В ти балістикою відповів мені!
показати весь коментар
28.08.2025 22:15 Відповісти
Де твоя балістика, балабол?
показати весь коментар
28.08.2025 22:46 Відповісти
 
 