Путін обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по українських містах цієї ночі.
Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі.
"Увесь день на кількох локаціях у Києві тривали рятувальні роботи – розбирали завали після російського удару. Це був один із найбільших ударів. Було майже 600 дронів, 31 ракета, у тому числі балістичні. Станом на цей час відомо про 19 загиблих у Києві, із них чотири дитини. Мої співчуття всім рідним та близьким.
Цей удар чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати, б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, громадах. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні. Це удар по Європі. Також це удар Росії по Президенту Трампу, по інших глобальних суб’єктах. У Вашингтоні ми чули, що Путін начебто готовий до закінчення війни – до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тим лідерам, яким він щось обіцяє.
Потрібна чітка відповідь світу на це зло. Немає дедлайнів, які б Путін не зірвав. Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через Росію. Потрібні сильні кроки. Дякую всім, хто це розуміє. Потрібні санкції. Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну", - сказав Зеленський.
У 2012-2014 роках був помічником нардепа 7-го скликання від УДАРу Андрія Путілова.
"Патріотичний" помічник нардепа "патріотичної" партії...
потеребунькай нам про "Фламінго"...
