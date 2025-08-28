РУС
Путин выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по украинским городам этой ночью.

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале.

"Весь день на нескольких локациях в Киеве продолжались спасательные работы - разбирали завалы после российского удара. Это был один из самых больших ударов. Было почти 600 дронов, 31 ракета, в том числе - баллистические. По состоянию на это время известно о 19 погибших в Киеве, из них - четыре ребенка. Мои соболезнования всем родным и близким.

Этот удар четко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать, бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, громадам. Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру. Это удар по Украине. Это удар по Европе. Также это удар России по президенту Трампу, по другим глобальным субъектам. В Вашингтоне мы слышали, что Путин, вроде бы, готов к окончанию войны - к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел беседу с Гутерришем: Прекращение огня должно стать первым шагом к реальному миру

Нужен четкий ответ мира на это зло. Нет дедлайнов, которые бы Путин не сорвал. Нет таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за России. Нужны сильные шаги. Спасибо всем, кто это понимает. Нужны санкции. Нужны тарифы на тех, кто спонсирует эту войну", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21741) обращение (802)
А ти обрав

- асфальт
- єдиний марафон
- татарова
- ермака
- відосики ракета ЯКА ЩЕ НЕ ПОЛЕТІЛА але у якої уже видно всі характеристики

ШО ТИ ЗДОХ!!! - знищив етнос, зменшив його в 2 рази
показать весь комментарий
28.08.2025 20:20 Ответить
+ учора злочинну Стефанчук протеже кремлівського Портнова - сховав у послицю й де? у США
+ учора ж Єрмака ПРизначив ДЕЛАГАЦІЄЮ УКРАЇНИ до США з перекладачем умєровим -...
показать весь комментарий
28.08.2025 20:23 Ответить
Вітьков "чєлнок" Ху- Трамп тепер ще включає в пермовини агента Козира за підписом Зеленського .
показать весь комментарий
28.08.2025 20:30 Ответить
Саме цікаве, що татаров:

У 2012-2014 роках був помічником нардепа 7-го скликання від "https://www.chesno.org/party/4/ УДАРу"https://www.chesno.org/politician/331/ Андрія Путілова..

"Патріотичний" помічник нардепа "патріотичної" партії...
показать весь комментарий
28.08.2025 20:29 Ответить
Ти маладца - ото нарив!!! шо там Стефнашина та Козир
показать весь комментарий
28.08.2025 20:36 Ответить
ой ще й учора зайшов сюди ботяра - вам дозволив Подоляк навіть ім"я САМОГО Татарова в сує вспамінать?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:37 Ответить
Стефнашина) така ж хвора на голову як і ти.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:43 Ответить
Ти сказав що Зеленський відправив послицею до США!!! лдо США!!! ХВОРУ НА ГОЛОВУ - зараз же двзоню в офіс Подоляка , в мене є зв"язки не сумнівайся.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:32 Ответить
Так вона ж колишня бппешниця, а колишніх не буває. А там були всі хворі на голову)
показать весь комментарий
28.08.2025 21:41 Ответить
ааа штучний інтелект дозволили вам у поміч в скотофермі
показать весь комментарий
28.08.2025 20:38 Ответить
Погано що ти не обираєш балістику, замість відосиків-хріпосиків.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:22 Ответить
Геніальний оратор, справжній Лідор нації!
потеребунькай нам про "Фламінго"...
показать весь комментарий
28.08.2025 20:24 Ответить
Бла-бла-бла...

Зате клоун ЗЄ обирає тупий ******* замість ракет.
І ***** це дуже добре знає. Тому і нахабніє все більше.

А ви дивіться далі фоточки та відосики обісцяних ракет... 😁
показать весь комментарий
28.08.2025 20:25 Ответить
...обіцяних...
показать весь комментарий
28.08.2025 20:50 Ответить
А де твоя балістика??? Чи для охлоса достатньо мультика про фламінго а точніше аналога фау -1. А х да в нас відосики не про що набагато потужніше за будь які ракети, ну якщо так то ми вже давно перемогли.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:28 Ответить
Я куй його зна,як це коментувати. Мало того, що купа всяких ЗЄдовбйобів палять місцерозташування всяких виробництв.
Так ще й вони,самі це роблять! Як Укрспецсістемс Арахамії.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:29 Ответить
А зе обирає замість бити по москві довгими нептунами потужні відосики..
показать весь комментарий
28.08.2025 20:32 Ответить
Він може вдарити лише одним мвсцем по роялю. А ні, ще може язиком по телемарафону.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:34 Ответить
Яким ще місцем? Воно й на те не здатне, і то імітація, тупа, як і усі дії та слова хрипуна.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:47 Ответить
Пане Зеленський, звідки ви взяли, що хйло горить бажанням робити будь-які "реальні кроки до миру"?

Припиніть говорити словами трампа. І припиніть лизати (вербально) йому дупу.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:33 Ответить
Одне написало текст, а інше озвучило у відео.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:35 Ответить
на 24 каналі вже штучний інтелект озвучує новини голос їхніх ведучих . Так що.... учора вони вкинули вночі страшний компромат на Пороха - голос явно ШІ
показать весь комментарий
28.08.2025 20:40 Ответить
Зе,краще мама Ріма аборт зробилаб.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:38 Ответить
Читаюча, говоряча, хрипата неголена голова кожен вечір це адекватна відповідь на рашистській вбивчий терор?.
Зрозуміло що для самої "голови" це "надпотужна" відповідь.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:43 Ответить
Ти винуватий що в 2019 звернув ракетну програму,замінив в тому числі і її на "Велике крадівництво".Вже під час широкомасштабного вторгнення чого тільки не обіцяв,і помсти і відповіді і балістику,і,і і...
показать весь комментарий
28.08.2025 20:46 Ответить
А ЗЄля у відповідь вибирає золотий унітаз і золотий дощ про фламінго, замість того щоб створити свою балістику.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:51 Ответить
куйло вибрав балістику а "зепоцріот" вибрав брехню із "рожевим фламінго"
показать весь комментарий
28.08.2025 20:53 Ответить
18.02.22

Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги.

До вторгнення РФ залишалося 6 днів і ЗЄ про це знав.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:58 Ответить
Так это ясно с 24 февраля 22 г что выбирает баллистику! Когда баллистики валом---почему бы и не выбрать? Одно тут Вовка херово---на баллистику надо отвечать только баллистикой.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:07 Ответить
Геть ішака!
показать весь комментарий
28.08.2025 21:29 Ответить
А що обрав ти?
Може символ Z, це Зеленський-зрадник?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:29 Ответить
Що стримує Україну від вибору балістичних методів? Удесятеро.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:36 Ответить
Z.еленський V.олодимер О.лександрович
показать весь комментарий
28.08.2025 21:43 Ответить
А в Трампа винна буде все одно Україна.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:49 Ответить
 
 