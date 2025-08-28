Путин выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по украинским городам этой ночью.
Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале.
"Весь день на нескольких локациях в Киеве продолжались спасательные работы - разбирали завалы после российского удара. Это был один из самых больших ударов. Было почти 600 дронов, 31 ракета, в том числе - баллистические. По состоянию на это время известно о 19 погибших в Киеве, из них - четыре ребенка. Мои соболезнования всем родным и близким.
Этот удар четко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать, бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, громадам. Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру. Это удар по Украине. Это удар по Европе. Также это удар России по президенту Трампу, по другим глобальным субъектам. В Вашингтоне мы слышали, что Путин, вроде бы, готов к окончанию войны - к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает.
Нужен четкий ответ мира на это зло. Нет дедлайнов, которые бы Путин не сорвал. Нет таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за России. Нужны сильные шаги. Спасибо всем, кто это понимает. Нужны санкции. Нужны тарифы на тех, кто спонсирует эту войну", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- асфальт
- єдиний марафон
- татарова
- ермака
- відосики ракета ЯКА ЩЕ НЕ ПОЛЕТІЛА але у якої уже видно всі характеристики
ШО ТИ ЗДОХ!!! - знищив етнос, зменшив його в 2 рази
+ учора ж Єрмака ПРизначив ДЕЛАГАЦІЄЮ УКРАЇНИ до США з перекладачем умєровим -...
У 2012-2014 роках був помічником нардепа 7-го скликання від "https://www.chesno.org/party/4/ УДАРу"https://www.chesno.org/politician/331/ Андрія Путілова..
"Патріотичний" помічник нардепа "патріотичної" партії...
потеребунькай нам про "Фламінго"...
Зате клоун ЗЄ обирає тупий ******* замість ракет.
І ***** це дуже добре знає. Тому і нахабніє все більше.
А ви дивіться далі фоточки та відосики обісцяних ракет... 😁
Так ще й вони,самі це роблять! Як Укрспецсістемс Арахамії.
Припиніть говорити словами трампа. І припиніть лизати (вербально) йому дупу.
Зрозуміло що для самої "голови" це "надпотужна" відповідь.
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги.
До вторгнення РФ залишалося 6 днів і ЗЄ про це знав.
Може символ Z, це Зеленський-зрадник?