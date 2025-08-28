Туреччина долучається до підготовки гарантій безпеки для України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та обговорили наступні дипломатичні кроки.

Про це голова держави повідомив у соцмережах.

Сторони обмінялись думками щодо актуальної ситуації.

За словами Зеленського, Україна готова говорити у форматі лідерів, але Росія ухиляється від цього та продовжує війну.

Також він обговорив з Ердоганом нічний російський удар по Києву.

"Десятки людей у важкому стані, зараз лікарі борються за їхні життя. Були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск – санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки", - заявив Зеленський.

Окрім того, Україна та Туреччина говорили про гарантії безпеки.

Президент розповів, що нині над напрацюванням кожного конкретного компонента гарантій безпеки працюють радники з питань національної безпеки. А вже наступного тижня — з 1 по 7 вересня — уся конфігурація буде на папері.

"Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі", - додав Зеленський.

