Гарантії безпеки для України Розмова Зеленського й Ердогана
482 18

Туреччина долучається до підготовки гарантій безпеки для України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та обговорили наступні дипломатичні кроки.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обмінялись думками щодо актуальної ситуації.

За словами Зеленського, Україна готова говорити у форматі лідерів, але Росія ухиляється від цього та продовжує війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган провів розмову із Зеленським: Туреччина робитиме внесок у безпеку України після війни

Також він обговорив з Ердоганом нічний російський удар по Києву. 

"Десятки людей у важкому стані, зараз лікарі борються за їхні життя. Були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск – санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки", - заявив Зеленський. 

Окрім того, Україна та Туреччина говорили про гарантії безпеки.

Президент розповів, що нині над напрацюванням кожного конкретного компонента гарантій безпеки працюють радники з питань національної безпеки. А вже наступного тижня — з 1 по 7 вересня — уся конфігурація буде на папері.

"Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація говоритиме з Віткоффом про гарантії безпеки для України, - Bloomberg

 

Зеленський Володимир (25281) Туреччина (3670) Ердоган Реджеп Таїп (977) гарантії безпеки (220)
+12
Клоун, ти рік їздив по світу і підписував з 28 країнами гарантії безпеки. Так ,що ти там напідписував?????????????????????????????????????????
показати весь коментар
28.08.2025 17:47 Відповісти
+8
В смысле бумажки потужные подпишут? Или реально отсыпят дронов, для гарантии избежать третьего нападения ???
показати весь коментар
28.08.2025 17:46 Відповісти
+2
Потужнометр видав 1/3 vova
показати весь коментар
28.08.2025 18:04 Відповісти
І скільки грошей не своіх просрав.
показати весь коментар
28.08.2025 18:15 Відповісти
А можна спочатку всім областям дати сащоби для збивання дронівв достатній кількості? Перехоплювачів, розпіарених в тому числі.
показати весь коментар
28.08.2025 17:47 Відповісти
БЛД так Умєров зі знанням турецькокремлівськоїще зі США не повернувся - хлєбають ужін з Єрмаком в домі сім"ї Умерова -Трамп як усьо харашо поговорять з Віткоффом , їм дозволить злітать до Флориди?
показати весь коментар
28.08.2025 17:51 Відповісти
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179

це про колекцію паспортів Умєрова - скоро буде третій ? Єрмак ПРисосався до нього як пиявка... А ПАЧІМУ?
показати весь коментар
28.08.2025 17:55 Відповісти
Ще б долучити, до захисту України, отих осіб, з оточення зеленського+стефанчуків, на кшалт, резнікова, гончарука, шмигаля, міндіча, шурму, чернишова, та цілу плеяду, отих з Генпрокуратури!
В ТЦК, їх чекають, уже 4 роки!! Хіба що вони усі пенсіонери + інваліди-колясочники, і ложку, аж до вуха несуть??
показати весь коментар
28.08.2025 17:55 Відповісти
Черговий словесний пронос ні про що, вечері ще запише незламний відосик у відповідь на масований обстріл рашистів. Потужно, як завжди.
показати весь коментар
28.08.2025 17:59 Відповісти
Президент, чого ми не купуємо турецькі ЗРК у них є аналог Іріса, Скайнекса, ударні вертольоти, і т.д вони знищіли завод Байрактара, термінал Сокара, обстріляла посольство Азррбайджана треба розвивати турецьку війскову промисловість!!! Або в кредит купити.
показати весь коментар
28.08.2025 17:59 Відповісти
Нафіга? Гроші треба вкрасти. А ви про якусь оборону і необхілність раціонально використовувати західну допомогу.
показати весь коментар
28.08.2025 18:10 Відповісти
Потужнометр видав 1/3 vova
показати весь коментар
28.08.2025 18:04 Відповісти
Це навіть дуже добре.
показати весь коментар
28.08.2025 18:05 Відповісти
щоб ти здох зрадник
показати весь коментар
28.08.2025 18:13 Відповісти
Закрийте вже писок цьому балаболу!
показати весь коментар
28.08.2025 18:14 Відповісти
тільки фізичне знищення цього вилупка врятує країну
показати весь коментар
28.08.2025 18:16 Відповісти
Зеленский играет в КВН на крови
показати весь коментар
28.08.2025 19:27 Відповісти
До дирибану грошей разом з ЗЄрмаками Туреччина долучається.

Тим більше, що досвід співпраці у дерибані бюджетів вже відпрацьовано на "Великому крадівництві".
показати весь коментар
28.08.2025 19:57 Відповісти
 
 