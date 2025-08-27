Українська делегація говоритиме з Віткоффом про гарантії безпеки для України, - Bloomberg

Спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до складу української делегації, яка вирушить до Нью-Йорка, увійдуть глава Офісу президента України Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

За словами джерела, крім гарантій безпеки, сторони говоритимуть про можливу майбутню двосторонню зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готові надати Україні розвідувальні ресурси та авіаційний контроль за полем бою в рамках будь-яких гарантій безпеки після закінчення бойових дій. Також Вашингтон може взяти участь у створенні європейського протиповітряного щита для країни.

