Українська делегація говоритиме з Віткоффом про гарантії безпеки для України, - Bloomberg
Спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до складу української делегації, яка вирушить до Нью-Йорка, увійдуть глава Офісу президента України Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
За словами джерела, крім гарантій безпеки, сторони говоритимуть про можливу майбутню двосторонню зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готові надати Україні розвідувальні ресурси та авіаційний контроль за полем бою в рамках будь-яких гарантій безпеки після закінчення бойових дій. Також Вашингтон може взяти участь у створенні європейського протиповітряного щита для країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Итак, восстановим что у нас на сегодня.
1. Вчера Трамп сказал, что он недоволен и Россией и Украиной.
2. Зеленский сегодня говорит, что Россия морозится со встречей Зеленского и Путина.
3. Песков сегодня говорит, что встречу нужно еще готовить.
4. Вчера Виткофф заявил, что Путин очень хочет сделку и он Путину верит.
5. Также Виткофф заявил, что сделка - на столе. И вот это - самое главное заявление.
Если сложить то, что сказал Трамп, Зеленский и Виткофф, то получается, что Россия уже дальше подвигаться в своих требованиях не собирается и теперь нужно подвинуть Украину. Главный вопрос, по которому нет согласия, - уйдет ли Украина с Донбасса. Трамп хочет, чтобы Украина ушла и сделка (так Трамп считает) у него в кармане. Вчера в словах Трампа были слышны угрозы в адрес Украины.
Для того, чтобы продавить Украину, Виткофф вызывает в США Ермака и Умерова.
Что делать Украине?
Выбора особого нет - стоять на своём, не соглашаться. За Украиной стоит Европа и поддерживает.
Потім підуть звинувачення вже України у недоговороздібності...
Після зустрічі Дональда Трампа й Володимира Путіна на Алясці з'ясувалося, що за лаштунками американська Exxon Mobil і російська "Роснєфть" вже пропрацювали попередній план відновлення співпраці на проєкті "Сахалін-1". Джерело: https://censor.net/n3570798
Вони почули позицію Келлога і сказали - він має ПРО українську позицію - щоб його більше на переговорах не було!!!
І автозагарний трамп убрав з переговорів з мАсквою Келлога!!!
А нащі що???
Про що з цим продажним обрізаним ВІТЬКОФОМ переговарюватись????
Це ж відверта паРашна консерва!!!!
Нах його зразу з переговорної групи (як Келога мокши) і хай іншого не обрізаного трампон шукає!!!!
На переговори з віткофом можуть їхати лише ЗРАДНИКИ!!!!
І зараз головне і сама найскладнійша гра-на кого він буде злий!