Гарантії безпеки для України
Українська делегація говоритиме з Віткоффом про гарантії безпеки для України, - Bloomberg

Спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до складу української делегації, яка вирушить до Нью-Йорка, увійдуть глава Офісу  президента України Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

За словами джерела, крім гарантій безпеки, сторони говоритимуть про можливу майбутню двосторонню зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готові надати Україні розвідувальні ресурси та авіаційний контроль за полем бою в рамках будь-яких гарантій безпеки після закінчення бойових дій. Також Вашингтон може взяти участь у створенні європейського протиповітряного щита для країни.

Мелоні про гарантії безпеки для України: Пропозиція аналога статті 5 НАТО є головною на столі переговорів

США (24146) Єрмак Андрій (1418) Умєров Рустем (719) гарантії безпеки (217) Віткофф Стів (139)
+6
https://www.ponomaroleg.com/zachem-vitkoff-vyzyvaet-v-ssha-ermaka-i-umerova/ Олег Пономарь: Виткофф вызывает в США Ермака и Умерова

Итак, восстановим что у нас на сегодня.
1. Вчера Трамп сказал, что он недоволен и Россией и Украиной.
2. Зеленский сегодня говорит, что Россия морозится со встречей Зеленского и Путина.
3. Песков сегодня говорит, что встречу нужно еще готовить.
4. Вчера Виткофф заявил, что Путин очень хочет сделку и он Путину верит.
5. Также Виткофф заявил, что сделка - на столе. И вот это - самое главное заявление.

Если сложить то, что сказал Трамп, Зеленский и Виткофф, то получается, что Россия уже дальше подвигаться в своих требованиях не собирается и теперь нужно подвинуть Украину. Главный вопрос, по которому нет согласия, - уйдет ли Украина с Донбасса. Трамп хочет, чтобы Украина ушла и сделка (так Трамп считает) у него в кармане. Вчера в словах Трампа были слышны угрозы в адрес Украины.
Для того, чтобы продавить Украину, Виткофф вызывает в США Ермака и Умерова.

Что делать Украине?
Выбора особого нет - стоять на своём, не соглашаться. За Украиной стоит Европа и поддерживает.
27.08.2025 16:34 Відповісти
+5
Ну, це саме той, хто надасть гарантії...
27.08.2025 16:30 Відповісти
+3
Я вже бачу ті "гарантії"...
Потім підуть звинувачення вже України у недоговороздібності...
27.08.2025 16:35 Відповісти
страпон ему без вазелина, все как он любит
27.08.2025 16:29 Відповісти
Подивіться на його пику. Він нього можна чекати добра УКраїні? Таке ж лайно як і решта рижих.
27.08.2025 16:38 Відповісти
27.08.2025 16:38 Відповісти
не на лице потрібно дивитися, на те що він говорить і що робить на конктретні дії
27.08.2025 17:26 Відповісти
Ну тоді треба послати ТІЛЬКИ ЄРМАКА - статуси одинакові
27.08.2025 16:29 Відповісти
)))))) ТОЙ ВАМ НАОБІЦЯЄ) той всім все обіцяє) Що говорити з розумово відсталим ще й агнетом кремля і баригою трупами нашими
27.08.2025 16:30 Відповісти
27.08.2025 16:30 Відповісти
Ну, це саме той, хто надасть гарантії...
27.08.2025 16:30 Відповісти
Тут би вже наказувати українській адміністрації команді "краснова" я б не став; ми же він них повністю незалежні (ані грошей, ані озброєння). Нехай спробують керувати своїм шефом на мацквє.
27.08.2025 16:53 Відповісти
27.08.2025 16:53 Відповісти
Нескінченне бла-бла-бла.
27.08.2025 16:34 Відповісти
Я вже бачу ті "гарантії"...
Потім підуть звинувачення вже України у недоговороздібності...
27.08.2025 16:35 Відповісти
Іншого й чекати не слід.
27.08.2025 16:54 Відповісти
Падальники нам нададуть гараниії. Вже раз надавали. То де вони ті гарантії?
27.08.2025 16:35 Відповісти
27.08.2025 16:35 Відповісти
Вітька на дибу
27.08.2025 16:38 Відповісти
Ось над чим попрацював Єрмак Доні перед Аляскою хйла ( ОДИН!!! а не 6 найкращих менеджерів) - вовка вчись!!!

Після зустрічі Дональда Трампа й Володимира Путіна на Алясці з'ясувалося, що за лаштунками американська Exxon Mobil і російська "Роснєфть" вже пропрацювали попередній план відновлення співпраці на проєкті "Сахалін-1". Джерело: https://censor.net/n3570798
27.08.2025 16:39 Відповісти
а ЧОму наші не поступають як рАсіяни????
Вони почули позицію Келлога і сказали - він має ПРО українську позицію - щоб його більше на переговорах не було!!!
І автозагарний трамп убрав з переговорів з мАсквою Келлога!!!

А нащі що???
Про що з цим продажним обрізаним ВІТЬКОФОМ переговарюватись????
Це ж відверта паРашна консерва!!!!
Нах його зразу з переговорної групи (як Келога мокши) і хай іншого не обрізаного трампон шукає!!!!

На переговори з віткофом можуть їхати лише ЗРАДНИКИ!!!!
27.08.2025 16:42 Відповісти
Їх там всіх потрібно виштовхнути з переговорів. Бо всі американські переговірники на російському боці. На чолі з розумово відсталим Трампом.
27.08.2025 16:50 Відповісти
27.08.2025 16:50 Відповісти
Які наші? єрмак та умєров?
27.08.2025 17:17 Відповісти
Про перемовини з марсіянами толку буде більше.
27.08.2025 16:45 Відповісти
Кінець близько, коли вже нью-йоркський ларьочник буде домовлятись з київським, нічого хорошо з того не буде.
27.08.2025 17:16 Відповісти
27.08.2025 17:16 Відповісти
Якщо до Нобелевської премії не буде мира, то Трамп вже реально буде злий зі всіма наслідками.

І зараз головне і сама найскладнійша гра-на кого він буде злий!
27.08.2025 18:06 Відповісти
 
 