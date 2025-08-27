УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Мелоні про гарантії безпеки для України: Пропозиція аналога статті 5 НАТО є головною на столі переговорів

Гарантії безпеки для України. Мелоні пропонує аналог 5 статті НАТО

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що гарантії безпеки для України, подібні до 5 статті НАТО, наразі є основними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Repubblica.

"Італійська пропозиція, що базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів. Це потенційний внесок у мир, який здійснила наша країна, і я думаю, що ми повинні пишатися цим", - сказала вона.

За словами Мелоні, після трьох з половиною років повномасштабного вторгнення з'явився шанс на укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Прем'єрка Італії відзначила, що цей шанс став можливим завдяки ініціативі президента США Дональда Трампа, але ще більше завдяки героїчному опору українського народу та підтримці Заходу.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що Мелоні пропонує план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.

Журналісти назвали цей формат "НАТО-лайт". І хоча він не відповідатиме зобов'язанням щодо колективної оборони, викладеним у статті 5 Північноатлантичного договору, він зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко домовитися про заходи у відповідь у разі нападу.

Топ коментарі
+5
Будь-який папірець з будь-якими "гарантіями" - це завжди просто папірець. Історія це неодноразово вже підтвердила. Були і меморандуми, і пакти про ненапад, і інша макулатура.
27.08.2025 16:36 Відповісти
+4
100 ядерних боєзарядів, ось вам і всі гарантії.
27.08.2025 16:36 Відповісти
+3
Принцип надання допомоги:
"У разі введення в дію Статті 5, держави - члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це обов'язок кожної окремої країни, і кожна країна вирішуватиме, яку саме допомогу вона вважає за доцільне надати у кожному конкретному випадку" - наприклад відправлять ковдри і туалетний папір...
27.08.2025 16:30 Відповісти
Принцип надання допомоги:
"У разі введення в дію Статті 5, держави - члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це обов'язок кожної окремої країни, і кожна країна вирішуватиме, яку саме допомогу вона вважає за доцільне надати у кожному конкретному випадку" - наприклад відправлять ковдри і туалетний папір...
27.08.2025 16:30 Відповісти
Гарантии это хорошо, но как вы собрались делить с }{уйлом Украинский Донбасс?
Краматорск и Славянск в чьей зоне остаются? Или вам опять "какая разница"?
27.08.2025 16:31 Відповісти
Добре, звичайно, але прийняти до НАТО безпосередньо було б краще
27.08.2025 16:32 Відповісти
где в этой статье есть место,что если на кого то нападут,то все сразу начнут воевать за того на кого напали?

Статья 5

Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
27.08.2025 16:33 Відповісти
За влади у Штатах агента "краснова" Європа має забути за такі поняття, як "нато" та "5 стаття". Це--не жарт.
27.08.2025 17:21 Відповісти
Мелоні відкидає ярлик «ультраправої» чи «фашистської».

Вона називає себе «консервативною патріоткою».

Її партія входить у Європейський парламент у групу Європейських консерваторів і реформістів (ECR), а не до відверто ультраправих об'єднань.

📌 Її політичні риси

Праві, націоналістичні та традиціоналістські цінності (сім'я, католицизм, протидія ЛГБТ-правам, антиімміграційна риторика).

Євроскептицизм, але не вихід з ЄС: вона виступає за реформування Євросоюзу.

Прозахідна позиція у питанні України - твердо підтримує Київ і НАТО, чим здивувала багатьох, хто очікував більш м'якої лінії щодо Росії.

Ультраправою її часто називають зовні (через походження партії та радикальну риторику).

Фактично ж у владі Мелоні проявляє себе радше як право-консервативний, націоналістичний, але системний політик, а не крайній радикал.

Україні б таких націоналістів до влади !!!
27.08.2025 16:36 Відповісти
А ви спитайте кожного керманича своєї країни, хто з них -- не патріот. Відповідь відома.
27.08.2025 17:24 Відповісти
100 ядерних боєзарядів, ось вам і всі гарантії.
27.08.2025 16:36 Відповісти
щиро дякуємо, сеньора Джорджа !

ви - неперевершені політик і жінка !

.
27.08.2025 16:36 Відповісти
Який тонкий гумор!
показати весь коментар
а для степана лукашова і кобила нєвєста...

.
27.08.2025 18:18 Відповісти
Будь-який папірець з будь-якими "гарантіями" - це завжди просто папірець. Історія це неодноразово вже підтвердила. Були і меморандуми, і пакти про ненапад, і інша макулатура.
27.08.2025 16:36 Відповісти
5 статья и без этого мираж, а эти европейские карлики которые ни за что не будут отвечать, готовы раздавать обещания.
27.08.2025 16:46 Відповісти
Що вони постійно й роблять, та допомагають по крихтам та з оглядкою на "краснова".
27.08.2025 17:27 Відповісти
Гараниії безпеки для України подібні до 5 статті НАТО буде те саме що і вступ України до НАТО.
27.08.2025 16:59 Відповісти
Ні, не те саме. Тепер буде не Будапештський меморандум, а гарантійний лист.
27.08.2025 17:45 Відповісти
Передайте шановній сіньйорі Мелоні, шо ми вже маємо одні "гарантії"; нам більше не потрібно.
27.08.2025 17:17 Відповісти
у вас, кацапів, немає жодних гарантій на існування - ви передушите один одного

.
27.08.2025 18:20 Відповісти
Мелоні думає, що війна не прийде до неї та не зачепить дольче віту італійську. ***** на це і розраховує, що ви хочете, щоб вбивали лише українців.
Як можна з існуючим офіційно альянсом вигадувати щось подібне цього альянсу та думати, що це спрацює!?
27.08.2025 17:39 Відповісти
вам натівські шашечки, чи натівські гарантії ?

.
27.08.2025 18:02 Відповісти
...пу не погодиться на поставки зах.зброї і розбудову ЗСУ - це ж його "першопричина"- демілітаризація України.
Без моніторингу - захисту штатами неба, без зах.контигенту - гарантії - це ще один папірець
27.08.2025 17:43 Відповісти
ПУ на ХУ !

.
27.08.2025 18:21 Відповісти
 
 