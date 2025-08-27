Мелоні про гарантії безпеки для України: Пропозиція аналога статті 5 НАТО є головною на столі переговорів

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що гарантії безпеки для України, подібні до 5 статті НАТО, наразі є основними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Repubblica.

"Італійська пропозиція, що базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів. Це потенційний внесок у мир, який здійснила наша країна, і я думаю, що ми повинні пишатися цим", - сказала вона.

За словами Мелоні, після трьох з половиною років повномасштабного вторгнення з'явився шанс на укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Прем'єрка Італії відзначила, що цей шанс став можливим завдяки ініціативі президента США Дональда Трампа, але ще більше завдяки героїчному опору українського народу та підтримці Заходу.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що Мелоні пропонує план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.

Журналісти назвали цей формат "НАТО-лайт". І хоча він не відповідатиме зобов'язанням щодо колективної оборони, викладеним у статті 5 Північноатлантичного договору, він зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко домовитися про заходи у відповідь у разі нападу.

