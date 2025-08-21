УКР
Мелоні пропонує план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО, - Bloomberg

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для Києва, які зобов'яжуть союзників України протягом 24 годин прийняти рішення про надання їй допомоги в разі повторного нападу Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агенство Bloomberg, автором цієї пропозиції є прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

"Хоча варіант "НАТО-лайт" не відповідатиме зобов'язанням щодо колективної оборони, викладеним у статті 5 Північноатлантичного договору, він зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко домовитися про заходи у відповідь у разі нападу", - пише агентство з посиланням на анонімні джерела.

За їхніми словами, варіанти дій включатимуть надання Києву швидкої та стійкої оборонної підтримки, зміцнення української армії, економічну допомогу, а також введення нових санкцій проти Росії. При цьому поки що неясно, чи передбачає план відправку військ окремими європейськими країнами в Україну, зазначає Bloomberg.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив італійській газеті La Repubblica, що ідея Мелоні "полягає в тому, щоб НАТО як оборонний альянс могла забезпечити захист іноземної держави, наприклад України".

"Як альтернатива, окремі країни могли б взяти на себе такі зобов'язання. Оптимальний механізм буде обраний з часом. Безумовно, з НАТО буде гарантовано більш ефективне стримування", - зазначив Крозетто.

Нагадаємо, європейські військові керівники працюють над реалістичним планом гарантій безпеки України, який буде підтриманий Сполученими Штатами, і мають на це десять днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС продовжить фінансування безпекових проєктів в Україні до 2027 року, - Міноборони

НАТО (6723) Україна (6054) Мелоні Джорджа (173)
Топ коментарі
+13
Колективна допомога, що передбачає всєобщюю озабочєнность...
показати весь коментар
21.08.2025 12:00 Відповісти
+12
Фуфло.
показати весь коментар
21.08.2025 11:59 Відповісти
+10
це краще будапештського чи таке ж лайно??
показати весь коментар
21.08.2025 11:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фуфло.
показати весь коментар
21.08.2025 11:59 Відповісти
Будуть тікати по одному. А ната - всім складом разом. От і вся різниця.
показати весь коментар
21.08.2025 12:37 Відповісти
це краще будапештського чи таке ж лайно??
показати весь коментар
21.08.2025 11:59 Відповісти
таке ж красиве,блискуче,нагадує скляні буси у часи ,,освоєнія,, американського континента🤣🤣🤣
показати весь коментар
21.08.2025 12:03 Відповісти
не то что бы лучше, но свежее ...
показати весь коментар
21.08.2025 12:19 Відповісти
ВСЕ ЦЕ НЕ МАЄ НІЯКОго ЗНАЧЕННЯ.....

- ЯЗ
- піхота
- ракети
- дрони

ось що має значення
показати весь коментар
21.08.2025 12:00 Відповісти
хто вам дасть стати сильним??а як же потім дерибанити обицяне зелебобами??
показати весь коментар
21.08.2025 12:04 Відповісти
Колективна допомога, що передбачає всєобщюю озабочєнность...
показати весь коментар
21.08.2025 12:00 Відповісти
Це все куйня на постному маслі...
показати весь коментар
21.08.2025 12:01 Відповісти
а який сенс тоді все зупиняти? Щоб Россоссія відгодувалася на нафтогазоєврах та швидше завершила почате через 3-5 років?
показати весь коментар
21.08.2025 12:02 Відповісти
А який сенс жити, якщо в кінці кінців всеодно помреш?
показати весь коментар
21.08.2025 12:13 Відповісти
глибокофілософське питання. Без кальвадосу не розібратися
показати весь коментар
21.08.2025 12:23 Відповісти
Попередні два "гаранти" рвуть у України території ти корисні копалини. Боюсь навіть прогнозувати, що забажає отримати ціла свора нових "гарантів"...
показати весь коментар
21.08.2025 12:04 Відповісти
чого два??китайцям наприклад обіцяли грунти під с/г чи вже ні??а брити з німчурою та хфранцузами як основні з спонсорів нічого не отримають???
показати весь коментар
21.08.2025 12:07 Відповісти
прочитав "мелані" ))
показати весь коментар
21.08.2025 12:05 Відповісти
Що трамп що ці звиздуни, то все до одного місця, результат на лице як то кажуть. Після зустрічі в Алясці зі штанів всі вискакували які вони молодці...пуйло щур загнаний в кут який буде кусатись до здоху.
показати весь коментар
21.08.2025 12:05 Відповісти
Статут ООН теж багато чого передбачає...
показати весь коментар
21.08.2025 12:05 Відповісти
там все просто,в протигах стоять -власні інтереси,тому очікувати нічого
показати весь коментар
21.08.2025 12:08 Відповісти
*противагах...
показати весь коментар
21.08.2025 12:18 Відповісти
З таким же результатом гарантом безпеки України може бути будь-яке італійське село.
показати весь коментар
21.08.2025 12:07 Відповісти
Оце задачка в Європи і сцишиа. Як би то і дати Україні гарантії і щоб без будь яких зобов'язань. Невже Україна знову наступить на Будапешт 2 ?
показати весь коментар
21.08.2025 12:09 Відповісти
Скажіть, ви реально думаєте що в разі нового при тому ще більш масованого і вже підготовленого наступу рашистів якесь Орбан чи Фіцо пришле в Україну свої війська, при тому що сша вмиє руки? А якщо ***** зараз вийде переможцем то в його прихильниками буде мінімум пів Європи фіців і орбанів. Запам'ятайте, в України не буде більше такого співвідношення сил і прихильників чим зараз є. І якщо ви думаєте що зараз важко ви не представляєте що буде потім
показати весь коментар
21.08.2025 12:16 Відповісти
"зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко домовитися про заходи у відповідь у разі нападу"

Тобто, такі ж "гарантії", як і зараз - зустрінуться щоб зустрічатись, домовляться домовлятись, створять "хаб" і підкинуть трошки непотрібної або списаної зброї українцям, яку замінять на нову.
показати весь коментар
21.08.2025 12:11 Відповісти
А чим ці "гарантії" відрізняються від того, що Україна має зараз?
показати весь коментар
21.08.2025 12:11 Відповісти
Які вони всі нікчемні і жалюгідні. Ходять навколо, оминають, уникають і все заради того, щоб не вживати неприємного словосполучення "прийняти Україну до НАТО"
показати весь коментар
21.08.2025 12:12 Відповісти
Та ще невідомо чи спрацює славнозвісна пʼята натівська стаття, якщо нападуть на когось з членів НАТО.
Так що, мова йде про «гарантії» без гарантій!
показати весь коментар
21.08.2025 12:14 Відповісти
"Формат колективної допомоги," був у Чехословаччини перед Мюнхен39... Ниже цитирование https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5?__cft__[0]=AZWz_B5icXLqL58ulRQxMNicHb3ftDmUBgvpEsbz5Z5mSUV8o50JoYSxluafM4FboUBa5XaNnpcxbC6L90uIRzapCvDpr-cxsdVmxaS98Qrre8H-ML7EigAqnvWFkevbCEhxoKaPWuwNX4BoXFPr77LpA0TJdOIY6JEGDv_Hh-_OJLHsCTpPHxnF7PDaA9ClRZx-p6ClkBxT6mcYdmqsSFQghbSlZFsIG_Hk-F5zBSiD3g&__tn__=-UC%2CP-y-R Dmitry Chernyshev

https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5?__cft__[0]=AZWz_B5icXLqL58ulRQxMNicHb3ftDmUBgvpEsbz5Z5mSUV8o50JoYSxluafM4FboUBa5XaNnpcxbC6L90uIRzapCvDpr-cxsdVmxaS98Qrre8H-ML7EigAqnvWFkevbCEhxoKaPWuwNX4BoXFPr77LpA0TJdOIY6JEGDv_Hh-_OJLHsCTpPHxnF7PDaA9ClRZx-p6ClkBxT6mcYdmqsSFQghbSlZFsIG_Hk-F5zBSiD3g&__tn__=-UC%2CP-y-R "Давайте вспомним, какие гарантии давались Чехословакии, когда Судетскую область передавали Германии.

Что было перед этим и что произошло после.

Нацистская пропаганда все время рассказывала о том, как вооруженная до зубов Чехословакия угрожает миролюбивой и беззащитной Германии.

Из речей и прокламаций Гитлера 19-29 сентября 1938 года - о чехах:

«Чехи никогда не были полностью независимым народом, пока мирные переговоры не вознесли их до незаслуженного искусственного превосходства над меньшинствами, более многочисленными, чем они сами. Богемия в средние века была курфюршеством Германии. Первый университет Германии был основан в Праге за двести лет до королевы Елизаветы.

Создание неоднородной Чехословацкой республики после войны было полным безумием. Она не имела никаких свойств нации, ни с этнологической, ни с лингвистической точки зрения, или с экономической и политической.

Около двух десятилетий все немцы, а также различные другие национальности Чехословакии подвергались наихудшему обращению, мучению, экономическому уничтожению и, прежде всего, лишались возможности самореализации, а также права наций на самоопределение. Все попытки угнетаемых изменить свою участь были неудачными перед лицом грубой воли чехов к разрушению. В моей речи в рейхстаге я заявил, что Немецкий Рейх берет на себя инициативу по прекращению любых дальнейших притеснений этих немцев».

Чехословакия, прекрасно понимая, к чему идет дело, пытаясь хоть как-то защититься от безумного соседа, начинает строительство на границе с Германией защитных сооружений - «Стена Бенеша». И успевает построить в горах 264 тяжелых блокгауза (бетон толщиной до 3,5 метров), которые могли выдержать прямое попадание самых тяжелых артиллерийских снарядов и авиабомб того времени. Плюс 10 014 легких дотов (названных смешным словом «ржопики» řopík). Успевает построить пять артиллерийских крепостей (Tvrz), главной ударной силой которых были выдвижные артиллерийские башни со 100-мм гаубицами, которые могли подниматься для выстрела и опускаться под защиту бетона для перезарядки. В туннелях вырубают узкоколейную железную дорогу для подвоза боеприпасов. Там же находятся подземные казармы, госпитали, электростанции, склады, штабы. Гарнизон такой крепости может насчитывать до 800 человек и вести автономный бой в течение нескольких недель.

Вся территория перед укреплениями прикрывается несколькими рядами противотанковых «ежей» и надолбов, колючей проволокой, минными полями и сложной системой водных преград (каналов и плотин), которые позволяют при необходимости затопить целые долины. По конструкции «Стена Бенеша» считается аналогом линии Мажино и, по мнению французских инженеров, не уступает ей по прочности. Немецкий Генштаб считает, что при атаке в 1938 году Вермахту потребовалось бы от 6 недель до 2-3 месяцев, чтобы прорвать линию обороны. Возможные потери оцениваются в десятки тысяч солдат.

Но европейские державы, смертельно боясь повторения ужасов Первой Мировой войны, соглашаются с передачей Германии Судетской области - той самой, в которой была построена мощная линия обороны. Конечно, Чехословакии даются самые железные гарантии. Кто бы сомневался:

Гитлер несколько раз лично клянется Чемберлену: «Это мои последние территориальные требования». Он уверяет, что его интересует исключительно проблема судетских немцев. Он называет себя не завоевателем, а «освободителем», который лишь хочет исправить «несправедливость Версальского договора» и объединить всех немцев в одном Рейхе. Дословно: «Меня не интересуют чехи».

Гарантами Мюнхенского соглашения соглашаются стать четыре великие европейские державы - Германия, Италия, Великобритания и Франция. Они обещают, что «предоставят международные гарантии новым границам чехо-словацкого государства против неспровоцированной агрессии». Британия и Франция, заставив Чехословакию отдать Судеты, берут на себя обязательство защищать то, что от нее осталось. Чемберлен произносит речь о том, что Великобритания и Германия «никогда не будут воевать друг с другом» и обязуются «решать все вопросы консультациями» - «я привез вам мир для нашего поколения».

Германия получает «Стену Бенеша» без боя. Чехословакия остается без прикрытия. Генерал Вильгельм Кейтель после осмотра укреплений заявляет: «Наши фронтовые командиры докладывали об исключительной мощи этих укреплений. Я сам в этом убедился… Попытка прорвать их в лоб стоила бы нам огромных потерь». Немцы потом тренируют на этих укреплениях своих солдат для прорыва Линии Мажино.

Гарантии независимости Чехословакии держатся всего четыре месяца. В начале 1939 года посланный в Прагу Гейдрих через своих агентов начинает провоцировать население на антигерманские выступления. Президента Чехословакии вызывают в Германию и под угрозой бомбардировок заставляют согласиться на полную оккупацию страны. В распоряжение Гитлера попадает мощная военная промышленность Чехословакии. Перед нападением на СССР из 21 танковой дивизии вермахта 5 были укомплектованы танками чехословацкого производства.

p.s.

Возвращаясь к сегодняшним событиям добавлю, что сама мысль о том, что передача России любой части украинской территории остановит войну, является свидетельством полного отсутствия интеллекта у человека, утверждающего такие глупости. Россия не прекратила войну после захвата Крыма, не прекратила войну после захвата Донецка, не прекратит ее и после аннексии оккупированных украинских территорий. Передача же России укрепрайонов Краматорска и Славянска только облегчат ей дальнейшую агрессию.

Поразительно, что все стороны, которые обсуждают «обмен территориями» и судьбу Украины, умудряются не замечать двух слонов в комнате - Приднестровье и Калининград. Без решения этих вопросов мир никогда не настанет - неважно с Путиным или без него, Россия будет стремиться прорубить туда сухопутный коридор. Точно так же, как Гитлер прорубал коридор к Данцигу. Поэтому Приднестровье должно вернуться в Молдавию, а Калининградская область должна получить независимость от России и объявить себя полностью демилитаризованной зоной. https://www.facebook.com/share/p/19XAk1YZcE/
показати весь коментар
21.08.2025 12:15 Відповісти
Колективна допомога - це як зараз, - дуже слабко, в перспективі Москва до Парижа дійде. Мир можливий тільки з прийняттям України до ЄС. Інакших довготривалих мирних альтернатив для України просто немає.
показати весь коментар
21.08.2025 12:22 Відповісти
Якби так пообіцяти, щоб повірили, але не змусили виконувати обіцяне.
показати весь коментар
21.08.2025 12:23 Відповісти
В НАТО не впевнені в застосуванні стат'ї п'ятої в разі вторгнення рашистів в Прибалтику, страни якої є членами НАТО. А стосовно України нічого не буде і подавно! Будапешт-2 і не більше.
показати весь коментар
21.08.2025 12:35 Відповісти
Я не розумію тих хто виє на Європу і її допомогу!
Щоб заткнути цей понос пропоную всім хто поносить зусилля ЄС та інших, відповісти що саме Ви зробили для Косово, коли Серби вирізали села?
Нічого? то й не звіздіть, бо Вони нам нічого не винні.
показати весь коментар
21.08.2025 12:37 Відповісти
То кацапські боти скавулять.
показати весь коментар
21.08.2025 12:47 Відповісти
Ні нажаль, так вважає переважна більшість українців. Бо читати і аналізувати останнім часом це не про українців
показати весь коментар
21.08.2025 12:53 Відповісти
Що значить не винні? А хто ядерку відібрав? І де їх дії згідно меморандуму? І вони самі ж не раз казали що сдержуючи орків вони можуть мирно жити в своїх оселях. Це мабуть щось да коштує.
показати весь коментар
21.08.2025 12:57 Відповісти
Безядерний статус у нас був прописаний і акті про Незалежність..ніхто її не забирав..а от шо ми її майже даром віддали а не виторгували тоді собі нато і єс самі винні
показати весь коментар
21.08.2025 13:05 Відповісти
Питання не хто відібрав (бо це нормальне бажання убезпечити себе від хз що за нового сусіда). Питання ХТО і ЯК її віддав, Треба питати з Кравчука (вже навряд), з Кучми, того складу ВРУ.
І я Вам би радив хоч раз його прочитати. Про які "де їх дії згідно меморандуму".
Вивчить питання а потім пишіть.
- не позорь мене Володька
показати весь коментар
21.08.2025 13:12 Відповісти
почитай розумнику https://www.bbc.com/ukrainian/features-53613172
або тут https://ukr.radio/news.html?newsID=104368
показати весь коментар
21.08.2025 12:53 Відповісти
Ой правда не сподобалась? Поскаржився )))
То я ще раз запитаю, яке ти особисто маєш відношення до дій українських військових. Ти приймал там участь?
Впевненний що ні. Ти і зараз навряд захищаєш Україну
показати весь коментар
21.08.2025 13:06 Відповісти
це якийсь невдалий трампівський анекдот, який сильно затягнувся і ніяк не закінчиться.

розумні просто мовчать, дурні - продовжують серйозно розвивати анекдот.

немає ні миру ні зупинки вогню, яка різниця які там плани? мелоні - просто дурна
показати весь коментар
21.08.2025 13:21 Відповісти
системи ППО це те що ви можете.
показати весь коментар
21.08.2025 13:43 Відповісти
 
 