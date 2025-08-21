Мелоні пропонує план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО, - Bloomberg

Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для Києва, які зобов'яжуть союзників України протягом 24 годин прийняти рішення про надання їй допомоги в разі повторного нападу Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агенство Bloomberg, автором цієї пропозиції є прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

"Хоча варіант "НАТО-лайт" не відповідатиме зобов'язанням щодо колективної оборони, викладеним у статті 5 Північноатлантичного договору, він зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко домовитися про заходи у відповідь у разі нападу", - пише агентство з посиланням на анонімні джерела.

За їхніми словами, варіанти дій включатимуть надання Києву швидкої та стійкої оборонної підтримки, зміцнення української армії, економічну допомогу, а також введення нових санкцій проти Росії. При цьому поки що неясно, чи передбачає план відправку військ окремими європейськими країнами в Україну, зазначає Bloomberg.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив італійській газеті La Repubblica, що ідея Мелоні "полягає в тому, щоб НАТО як оборонний альянс могла забезпечити захист іноземної держави, наприклад України".

"Як альтернатива, окремі країни могли б взяти на себе такі зобов'язання. Оптимальний механізм буде обраний з часом. Безумовно, з НАТО буде гарантовано більш ефективне стримування", - зазначив Крозетто.

Нагадаємо, європейські військові керівники працюють над реалістичним планом гарантій безпеки України, який буде підтриманий Сполученими Штатами, і мають на це десять днів.

