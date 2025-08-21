Мелони предлагает план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО, - Bloomberg

Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Киева, которые обяжут союзников Украины в течение 24 часов принять решение о предоставлении ей помощи в случае повторного нападения России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агенство Bloomberg, автором этого предложения является премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Хотя вариант "НАТО-лайт" не будет соответствовать обязательствам по коллективной обороне, изложенным в статье 5 Североатлантического договора, он обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро договориться об ответных мерах в случае нападения", - пишет агентство со ссылкой на анонимные источники.

По их словам, варианты действий будут включать предоставление Киеву быстрой и устойчивой оборонной поддержки, укрепление украинской армии, экономическую помощь, а также введение новых санкций против России. При этом пока неясно, предусматривает ли план отправку войск отдельными европейскими странами в Украину, отмечает Bloomberg.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил итальянской газете La Repubblica, что идея Мелони "заключается в том, чтобы НАТО как оборонительный альянс могла обеспечить защиту иностранного государства, например Украины".

"Как альтернатива, отдельные страны могли бы взять на себя такие обязательства. Оптимальный механизм будет выбран со временем. Безусловно, с НАТО будет гарантировано более эффективное сдерживание", - отметил Крозетто.

Напомним, европейские военные руководители работают над реалистичным планом гарантий безопасности Украины, который будет поддержан Соединенными Штатами, и имеют на это десять дней.

