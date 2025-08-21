РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14989 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности от НАТО
1 226 33

Мелони предлагает план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО, - Bloomberg

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Киева, которые обяжут союзников Украины в течение 24 часов принять решение о предоставлении ей помощи в случае повторного нападения России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агенство Bloomberg, автором этого предложения является премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Хотя вариант "НАТО-лайт" не будет соответствовать обязательствам по коллективной обороне, изложенным в статье 5 Североатлантического договора, он обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро договориться об ответных мерах в случае нападения", - пишет агентство со ссылкой на анонимные источники.

По их словам, варианты действий будут включать предоставление Киеву быстрой и устойчивой оборонной поддержки, укрепление украинской армии, экономическую помощь, а также введение новых санкций против России. При этом пока неясно, предусматривает ли план отправку войск отдельными европейскими странами в Украину, отмечает Bloomberg.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил итальянской газете La Repubblica, что идея Мелони "заключается в том, чтобы НАТО как оборонительный альянс могла обеспечить защиту иностранного государства, например Украины".

"Как альтернатива, отдельные страны могли бы взять на себя такие обязательства. Оптимальный механизм будет выбран со временем. Безусловно, с НАТО будет гарантировано более эффективное сдерживание", - отметил Крозетто.

Напомним, европейские военные руководители работают над реалистичным планом гарантий безопасности Украины, который будет поддержан Соединенными Штатами, и имеют на это десять дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС продолжит финансирование проектов по безопасности в Украине до 2027 года, - Минобороны

Автор: 

НАТО (10256) Украина (45093) Джорджа Мелони (145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Колективна допомога, що передбачає всєобщюю озабочєнность...
показать весь комментарий
21.08.2025 12:00 Ответить
+7
Фуфло.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:59 Ответить
+7
Це все куйня на постному маслі...
показать весь комментарий
21.08.2025 12:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фуфло.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:59 Ответить
Будуть тікати по одному. А ната - всім складом разом. От і вся різниця.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:37 Ответить
це краще будапештського чи таке ж лайно??
показать весь комментарий
21.08.2025 11:59 Ответить
таке ж красиве,блискуче,нагадує скляні буси у часи ,,освоєнія,, американського континента🤣🤣🤣
показать весь комментарий
21.08.2025 12:03 Ответить
не то что бы лучше, но свежее ...
показать весь комментарий
21.08.2025 12:19 Ответить
ВСЕ ЦЕ НЕ МАЄ НІЯКОго ЗНАЧЕННЯ.....

- ЯЗ
- піхота
- ракети
- дрони

ось що має значення
показать весь комментарий
21.08.2025 12:00 Ответить
хто вам дасть стати сильним??а як же потім дерибанити обицяне зелебобами??
показать весь комментарий
21.08.2025 12:04 Ответить
Колективна допомога, що передбачає всєобщюю озабочєнность...
показать весь комментарий
21.08.2025 12:00 Ответить
Це все куйня на постному маслі...
показать весь комментарий
21.08.2025 12:01 Ответить
а який сенс тоді все зупиняти? Щоб Россоссія відгодувалася на нафтогазоєврах та швидше завершила почате через 3-5 років?
показать весь комментарий
21.08.2025 12:02 Ответить
А який сенс жити, якщо в кінці кінців всеодно помреш?
показать весь комментарий
21.08.2025 12:13 Ответить
глибокофілософське питання. Без кальвадосу не розібратися
показать весь комментарий
21.08.2025 12:23 Ответить
Попередні два "гаранти" рвуть у України території ти корисні копалини. Боюсь навіть прогнозувати, що забажає отримати ціла свора нових "гарантів"...
показать весь комментарий
21.08.2025 12:04 Ответить
чого два??китайцям наприклад обіцяли грунти під с/г чи вже ні??а брити з німчурою та хфранцузами як основні з спонсорів нічого не отримають???
показать весь комментарий
21.08.2025 12:07 Ответить
прочитав "мелані" ))
показать весь комментарий
21.08.2025 12:05 Ответить
Що трамп що ці звиздуни, то все до одного місця, результат на лице як то кажуть. Після зустрічі в Алясці зі штанів всі вискакували які вони молодці...пуйло щур загнаний в кут який буде кусатись до здоху.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:05 Ответить
Статут ООН теж багато чого передбачає...
показать весь комментарий
21.08.2025 12:05 Ответить
там все просто,в протигах стоять -власні інтереси,тому очікувати нічого
показать весь комментарий
21.08.2025 12:08 Ответить
*противагах...
показать весь комментарий
21.08.2025 12:18 Ответить
З таким же результатом гарантом безпеки України може бути будь-яке італійське село.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:07 Ответить
Оце задачка в Європи і сцишиа. Як би то і дати Україні гарантії і щоб без будь яких зобов'язань. Невже Україна знову наступить на Будапешт 2 ?
показать весь комментарий
21.08.2025 12:09 Ответить
Скажіть, ви реально думаєте що в разі нового при тому ще більш масованого і вже підготовленого наступу рашистів якесь Орбан чи Фіцо пришле в Україну свої війська, при тому що сша вмиє руки? А якщо ***** зараз вийде переможцем то в його прихильниками буде мінімум пів Європи фіців і орбанів. Запам'ятайте, в України не буде більше такого співвідношення сил і прихильників чим зараз є. І якщо ви думаєте що зараз важко ви не представляєте що буде потім
показать весь комментарий
21.08.2025 12:16 Ответить
"зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко домовитися про заходи у відповідь у разі нападу"

Тобто, такі ж "гарантії", як і зараз - зустрінуться щоб зустрічатись, домовляться домовлятись, створять "хаб" і підкинуть трошки непотрібної або списаної зброї українцям, яку замінять на нову.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:11 Ответить
А чим ці "гарантії" відрізняються від того, що Україна має зараз?
показать весь комментарий
21.08.2025 12:11 Ответить
Які вони всі нікчемні і жалюгідні. Ходять навколо, оминають, уникають і все заради того, щоб не вживати неприємного словосполучення "прийняти Україну до НАТО"
показать весь комментарий
21.08.2025 12:12 Ответить
Та ще невідомо чи спрацює славнозвісна пʼята натівська стаття, якщо нападуть на когось з членів НАТО.
Так що, мова йде про «гарантії» без гарантій!
показать весь комментарий
21.08.2025 12:14 Ответить
"Формат колективної допомоги," був у Чехословаччини перед Мюнхен39... Ниже цитирование https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5?__cft__[0]=AZWz_B5icXLqL58ulRQxMNicHb3ftDmUBgvpEsbz5Z5mSUV8o50JoYSxluafM4FboUBa5XaNnpcxbC6L90uIRzapCvDpr-cxsdVmxaS98Qrre8H-ML7EigAqnvWFkevbCEhxoKaPWuwNX4BoXFPr77LpA0TJdOIY6JEGDv_Hh-_OJLHsCTpPHxnF7PDaA9ClRZx-p6ClkBxT6mcYdmqsSFQghbSlZFsIG_Hk-F5zBSiD3g&__tn__=-UC%2CP-y-R Dmitry Chernyshev

https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5?__cft__[0]=AZWz_B5icXLqL58ulRQxMNicHb3ftDmUBgvpEsbz5Z5mSUV8o50JoYSxluafM4FboUBa5XaNnpcxbC6L90uIRzapCvDpr-cxsdVmxaS98Qrre8H-ML7EigAqnvWFkevbCEhxoKaPWuwNX4BoXFPr77LpA0TJdOIY6JEGDv_Hh-_OJLHsCTpPHxnF7PDaA9ClRZx-p6ClkBxT6mcYdmqsSFQghbSlZFsIG_Hk-F5zBSiD3g&__tn__=-UC%2CP-y-R "Давайте вспомним, какие гарантии давались Чехословакии, когда Судетскую область передавали Германии.

Что было перед этим и что произошло после.

Нацистская пропаганда все время рассказывала о том, как вооруженная до зубов Чехословакия угрожает миролюбивой и беззащитной Германии.

Из речей и прокламаций Гитлера 19-29 сентября 1938 года - о чехах:

«Чехи никогда не были полностью независимым народом, пока мирные переговоры не вознесли их до незаслуженного искусственного превосходства над меньшинствами, более многочисленными, чем они сами. Богемия в средние века была курфюршеством Германии. Первый университет Германии был основан в Праге за двести лет до королевы Елизаветы.

Создание неоднородной Чехословацкой республики после войны было полным безумием. Она не имела никаких свойств нации, ни с этнологической, ни с лингвистической точки зрения, или с экономической и политической.

Около двух десятилетий все немцы, а также различные другие национальности Чехословакии подвергались наихудшему обращению, мучению, экономическому уничтожению и, прежде всего, лишались возможности самореализации, а также права наций на самоопределение. Все попытки угнетаемых изменить свою участь были неудачными перед лицом грубой воли чехов к разрушению. В моей речи в рейхстаге я заявил, что Немецкий Рейх берет на себя инициативу по прекращению любых дальнейших притеснений этих немцев».

Чехословакия, прекрасно понимая, к чему идет дело, пытаясь хоть как-то защититься от безумного соседа, начинает строительство на границе с Германией защитных сооружений - «Стена Бенеша». И успевает построить в горах 264 тяжелых блокгауза (бетон толщиной до 3,5 метров), которые могли выдержать прямое попадание самых тяжелых артиллерийских снарядов и авиабомб того времени. Плюс 10 014 легких дотов (названных смешным словом «ржопики» řopík). Успевает построить пять артиллерийских крепостей (Tvrz), главной ударной силой которых были выдвижные артиллерийские башни со 100-мм гаубицами, которые могли подниматься для выстрела и опускаться под защиту бетона для перезарядки. В туннелях вырубают узкоколейную железную дорогу для подвоза боеприпасов. Там же находятся подземные казармы, госпитали, электростанции, склады, штабы. Гарнизон такой крепости может насчитывать до 800 человек и вести автономный бой в течение нескольких недель.

Вся территория перед укреплениями прикрывается несколькими рядами противотанковых «ежей» и надолбов, колючей проволокой, минными полями и сложной системой водных преград (каналов и плотин), которые позволяют при необходимости затопить целые долины. По конструкции «Стена Бенеша» считается аналогом линии Мажино и, по мнению французских инженеров, не уступает ей по прочности. Немецкий Генштаб считает, что при атаке в 1938 году Вермахту потребовалось бы от 6 недель до 2-3 месяцев, чтобы прорвать линию обороны. Возможные потери оцениваются в десятки тысяч солдат.

Но европейские державы, смертельно боясь повторения ужасов Первой Мировой войны, соглашаются с передачей Германии Судетской области - той самой, в которой была построена мощная линия обороны. Конечно, Чехословакии даются самые железные гарантии. Кто бы сомневался:

Гитлер несколько раз лично клянется Чемберлену: «Это мои последние территориальные требования». Он уверяет, что его интересует исключительно проблема судетских немцев. Он называет себя не завоевателем, а «освободителем», который лишь хочет исправить «несправедливость Версальского договора» и объединить всех немцев в одном Рейхе. Дословно: «Меня не интересуют чехи».

Гарантами Мюнхенского соглашения соглашаются стать четыре великие европейские державы - Германия, Италия, Великобритания и Франция. Они обещают, что «предоставят международные гарантии новым границам чехо-словацкого государства против неспровоцированной агрессии». Британия и Франция, заставив Чехословакию отдать Судеты, берут на себя обязательство защищать то, что от нее осталось. Чемберлен произносит речь о том, что Великобритания и Германия «никогда не будут воевать друг с другом» и обязуются «решать все вопросы консультациями» - «я привез вам мир для нашего поколения».

Германия получает «Стену Бенеша» без боя. Чехословакия остается без прикрытия. Генерал Вильгельм Кейтель после осмотра укреплений заявляет: «Наши фронтовые командиры докладывали об исключительной мощи этих укреплений. Я сам в этом убедился… Попытка прорвать их в лоб стоила бы нам огромных потерь». Немцы потом тренируют на этих укреплениях своих солдат для прорыва Линии Мажино.

Гарантии независимости Чехословакии держатся всего четыре месяца. В начале 1939 года посланный в Прагу Гейдрих через своих агентов начинает провоцировать население на антигерманские выступления. Президента Чехословакии вызывают в Германию и под угрозой бомбардировок заставляют согласиться на полную оккупацию страны. В распоряжение Гитлера попадает мощная военная промышленность Чехословакии. Перед нападением на СССР из 21 танковой дивизии вермахта 5 были укомплектованы танками чехословацкого производства.

p.s.

Возвращаясь к сегодняшним событиям добавлю, что сама мысль о том, что передача России любой части украинской территории остановит войну, является свидетельством полного отсутствия интеллекта у человека, утверждающего такие глупости. Россия не прекратила войну после захвата Крыма, не прекратила войну после захвата Донецка, не прекратит ее и после аннексии оккупированных украинских территорий. Передача же России укрепрайонов Краматорска и Славянска только облегчат ей дальнейшую агрессию.

Поразительно, что все стороны, которые обсуждают «обмен территориями» и судьбу Украины, умудряются не замечать двух слонов в комнате - Приднестровье и Калининград. Без решения этих вопросов мир никогда не настанет - неважно с Путиным или без него, Россия будет стремиться прорубить туда сухопутный коридор. Точно так же, как Гитлер прорубал коридор к Данцигу. Поэтому Приднестровье должно вернуться в Молдавию, а Калининградская область должна получить независимость от России и объявить себя полностью демилитаризованной зоной. https://www.facebook.com/share/p/19XAk1YZcE/
показать весь комментарий
21.08.2025 12:15 Ответить
Колективна допомога - це як зараз, - дуже слабко, в перспективі Москва до Парижа дійде. Мир можливий тільки з прийняттям України до ЄС. Інакших довготривалих мирних альтернатив для України просто немає.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:22 Ответить
Якби так пообіцяти, щоб повірили, але не змусили виконувати обіцяне.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:23 Ответить
В НАТО не впевнені в застосуванні стат'ї п'ятої в разі вторгнення рашистів в Прибалтику, страни якої є членами НАТО. А стосовно України нічого не буде і подавно! Будапешт-2 і не більше.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:35 Ответить
Я не розумію тих хто виє на Європу і її допомогу!
Щоб заткнути цей понос пропоную всім хто поносить зусилля ЄС та інших, відповісти що саме Ви зробили для Косово, коли Серби вирізали села?
Нічого? то й не звіздіть, бо Вони нам нічого не винні.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:37 Ответить
То кацапські боти скавулять.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:47 Ответить
 
 