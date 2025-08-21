Мелони предлагает план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО, - Bloomberg
Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Киева, которые обяжут союзников Украины в течение 24 часов принять решение о предоставлении ей помощи в случае повторного нападения России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агенство Bloomberg, автором этого предложения является премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"Хотя вариант "НАТО-лайт" не будет соответствовать обязательствам по коллективной обороне, изложенным в статье 5 Североатлантического договора, он обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро договориться об ответных мерах в случае нападения", - пишет агентство со ссылкой на анонимные источники.
По их словам, варианты действий будут включать предоставление Киеву быстрой и устойчивой оборонной поддержки, укрепление украинской армии, экономическую помощь, а также введение новых санкций против России. При этом пока неясно, предусматривает ли план отправку войск отдельными европейскими странами в Украину, отмечает Bloomberg.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил итальянской газете La Repubblica, что идея Мелони "заключается в том, чтобы НАТО как оборонительный альянс могла обеспечить защиту иностранного государства, например Украины".
"Как альтернатива, отдельные страны могли бы взять на себя такие обязательства. Оптимальный механизм будет выбран со временем. Безусловно, с НАТО будет гарантировано более эффективное сдерживание", - отметил Крозетто.
Напомним, европейские военные руководители работают над реалистичным планом гарантий безопасности Украины, который будет поддержан Соединенными Штатами, и имеют на это десять дней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- ЯЗ
- піхота
- ракети
- дрони
ось що має значення
Тобто, такі ж "гарантії", як і зараз - зустрінуться щоб зустрічатись, домовляться домовлятись, створять "хаб" і підкинуть трошки непотрібної або списаної зброї українцям, яку замінять на нову.
Так що, мова йде про «гарантії» без гарантій!
https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5?__cft__[0]=AZWz_B5icXLqL58ulRQxMNicHb3ftDmUBgvpEsbz5Z5mSUV8o50JoYSxluafM4FboUBa5XaNnpcxbC6L90uIRzapCvDpr-cxsdVmxaS98Qrre8H-ML7EigAqnvWFkevbCEhxoKaPWuwNX4BoXFPr77LpA0TJdOIY6JEGDv_Hh-_OJLHsCTpPHxnF7PDaA9ClRZx-p6ClkBxT6mcYdmqsSFQghbSlZFsIG_Hk-F5zBSiD3g&__tn__=-UC%2CP-y-R "Давайте вспомним, какие гарантии давались Чехословакии, когда Судетскую область передавали Германии.
Что было перед этим и что произошло после.
Нацистская пропаганда все время рассказывала о том, как вооруженная до зубов Чехословакия угрожает миролюбивой и беззащитной Германии.
Из речей и прокламаций Гитлера 19-29 сентября 1938 года - о чехах:
«Чехи никогда не были полностью независимым народом, пока мирные переговоры не вознесли их до незаслуженного искусственного превосходства над меньшинствами, более многочисленными, чем они сами. Богемия в средние века была курфюршеством Германии. Первый университет Германии был основан в Праге за двести лет до королевы Елизаветы.
Создание неоднородной Чехословацкой республики после войны было полным безумием. Она не имела никаких свойств нации, ни с этнологической, ни с лингвистической точки зрения, или с экономической и политической.
Около двух десятилетий все немцы, а также различные другие национальности Чехословакии подвергались наихудшему обращению, мучению, экономическому уничтожению и, прежде всего, лишались возможности самореализации, а также права наций на самоопределение. Все попытки угнетаемых изменить свою участь были неудачными перед лицом грубой воли чехов к разрушению. В моей речи в рейхстаге я заявил, что Немецкий Рейх берет на себя инициативу по прекращению любых дальнейших притеснений этих немцев».
Чехословакия, прекрасно понимая, к чему идет дело, пытаясь хоть как-то защититься от безумного соседа, начинает строительство на границе с Германией защитных сооружений - «Стена Бенеша». И успевает построить в горах 264 тяжелых блокгауза (бетон толщиной до 3,5 метров), которые могли выдержать прямое попадание самых тяжелых артиллерийских снарядов и авиабомб того времени. Плюс 10 014 легких дотов (названных смешным словом «ржопики» řopík). Успевает построить пять артиллерийских крепостей (Tvrz), главной ударной силой которых были выдвижные артиллерийские башни со 100-мм гаубицами, которые могли подниматься для выстрела и опускаться под защиту бетона для перезарядки. В туннелях вырубают узкоколейную железную дорогу для подвоза боеприпасов. Там же находятся подземные казармы, госпитали, электростанции, склады, штабы. Гарнизон такой крепости может насчитывать до 800 человек и вести автономный бой в течение нескольких недель.
Вся территория перед укреплениями прикрывается несколькими рядами противотанковых «ежей» и надолбов, колючей проволокой, минными полями и сложной системой водных преград (каналов и плотин), которые позволяют при необходимости затопить целые долины. По конструкции «Стена Бенеша» считается аналогом линии Мажино и, по мнению французских инженеров, не уступает ей по прочности. Немецкий Генштаб считает, что при атаке в 1938 году Вермахту потребовалось бы от 6 недель до 2-3 месяцев, чтобы прорвать линию обороны. Возможные потери оцениваются в десятки тысяч солдат.
Но европейские державы, смертельно боясь повторения ужасов Первой Мировой войны, соглашаются с передачей Германии Судетской области - той самой, в которой была построена мощная линия обороны. Конечно, Чехословакии даются самые железные гарантии. Кто бы сомневался:
Гитлер несколько раз лично клянется Чемберлену: «Это мои последние территориальные требования». Он уверяет, что его интересует исключительно проблема судетских немцев. Он называет себя не завоевателем, а «освободителем», который лишь хочет исправить «несправедливость Версальского договора» и объединить всех немцев в одном Рейхе. Дословно: «Меня не интересуют чехи».
Гарантами Мюнхенского соглашения соглашаются стать четыре великие европейские державы - Германия, Италия, Великобритания и Франция. Они обещают, что «предоставят международные гарантии новым границам чехо-словацкого государства против неспровоцированной агрессии». Британия и Франция, заставив Чехословакию отдать Судеты, берут на себя обязательство защищать то, что от нее осталось. Чемберлен произносит речь о том, что Великобритания и Германия «никогда не будут воевать друг с другом» и обязуются «решать все вопросы консультациями» - «я привез вам мир для нашего поколения».
Германия получает «Стену Бенеша» без боя. Чехословакия остается без прикрытия. Генерал Вильгельм Кейтель после осмотра укреплений заявляет: «Наши фронтовые командиры докладывали об исключительной мощи этих укреплений. Я сам в этом убедился… Попытка прорвать их в лоб стоила бы нам огромных потерь». Немцы потом тренируют на этих укреплениях своих солдат для прорыва Линии Мажино.
Гарантии независимости Чехословакии держатся всего четыре месяца. В начале 1939 года посланный в Прагу Гейдрих через своих агентов начинает провоцировать население на антигерманские выступления. Президента Чехословакии вызывают в Германию и под угрозой бомбардировок заставляют согласиться на полную оккупацию страны. В распоряжение Гитлера попадает мощная военная промышленность Чехословакии. Перед нападением на СССР из 21 танковой дивизии вермахта 5 были укомплектованы танками чехословацкого производства.
p.s.
Возвращаясь к сегодняшним событиям добавлю, что сама мысль о том, что передача России любой части украинской территории остановит войну, является свидетельством полного отсутствия интеллекта у человека, утверждающего такие глупости. Россия не прекратила войну после захвата Крыма, не прекратила войну после захвата Донецка, не прекратит ее и после аннексии оккупированных украинских территорий. Передача же России укрепрайонов Краматорска и Славянска только облегчат ей дальнейшую агрессию.
Поразительно, что все стороны, которые обсуждают «обмен территориями» и судьбу Украины, умудряются не замечать двух слонов в комнате - Приднестровье и Калининград. Без решения этих вопросов мир никогда не настанет - неважно с Путиным или без него, Россия будет стремиться прорубить туда сухопутный коридор. Точно так же, как Гитлер прорубал коридор к Данцигу. Поэтому Приднестровье должно вернуться в Молдавию, а Калининградская область должна получить независимость от России и объявить себя полностью демилитаризованной зоной. https://www.facebook.com/share/p/19XAk1YZcE/
Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій, - ОП - 19.06.24
Україна і США провели два раунди переговорів щодо гарантій безпеки, - Зеленський - 17.02.24
Мир в Україні можливий лише за наявності міжнародних гарантій безпеки, - Пісторіус - 15.09.23
Партнери гарантуватимуть Україні безпеку до її вступу в НАТО, - Байден - 13.07.23
НАТО має розробити гарантії безпеки для України до липня, - Сунак - 19.02.23
Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але не такі, як в НАТО, - Шольц - 06.07.22
Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною, - Кулеба - 24.03.22
Щоб заткнути цей понос пропоную всім хто поносить зусилля ЄС та інших, відповісти що саме Ви зробили для Косово, коли Серби вирізали села?
Нічого? то й не звіздіть, бо Вони нам нічого не винні.