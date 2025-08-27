Мелони о гарантиях безопасности для Украины: Предложение аналога статьи 5 НАТО является главным на столе переговоров

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что гарантии безопасности для Украины, подобные 5 статье НАТО, сейчас являются основными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет La Repubblica.

"Итальянское предложение, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 НАТО, сейчас является главным на столе переговоров. Это потенциальный вклад в мир, который осуществила наша страна, и я думаю, что мы должны гордиться этим", - сказала она.

По словам Мелони, после трех с половиной лет полномасштабного вторжения появился шанс на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией.

Премьер Италии отметила, что этот шанс стал возможным благодаря инициативе президента США Дональда Трампа, но еще больше благодаря героическому сопротивлению украинского народа и поддержке Запада.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что Мелони предлагает план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

Журналисты назвали этот формат "НАТО-лайт". И хотя он не будет соответствовать обязательствам по коллективной обороне, изложенным в статье 5 Североатлантического договора, он обяжет страны, которые подписали двусторонние соглашения с Украиной, быстро договориться об ответных мерах в случае нападения.

