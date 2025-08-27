РУС
Гарантии безопасности для Украины
1 334 22

Мелони о гарантиях безопасности для Украины: Предложение аналога статьи 5 НАТО является главным на столе переговоров

Гарантии безопасности для Украины. Мелони предлагает аналог 5 статьи НАТО

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что гарантии безопасности для Украины, подобные 5 статье НАТО, сейчас являются основными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет La Repubblica.

"Итальянское предложение, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 НАТО, сейчас является главным на столе переговоров. Это потенциальный вклад в мир, который осуществила наша страна, и я думаю, что мы должны гордиться этим", - сказала она.

По словам Мелони, после трех с половиной лет полномасштабного вторжения появился шанс на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией.

Премьер Италии отметила, что этот шанс стал возможным благодаря инициативе президента США Дональда Трампа, но еще больше благодаря героическому сопротивлению украинского народа и поддержке Запада.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что Мелони предлагает план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

Журналисты назвали этот формат "НАТО-лайт". И хотя он не будет соответствовать обязательствам по коллективной обороне, изложенным в статье 5 Североатлантического договора, он обяжет страны, которые подписали двусторонние соглашения с Украиной, быстро договориться об ответных мерах в случае нападения.

Автор: 

Топ комментарии
+6
Будь-який папірець з будь-якими "гарантіями" - це завжди просто папірець. Історія це неодноразово вже підтвердила. Були і меморандуми, і пакти про ненапад, і інша макулатура.
27.08.2025 16:36 Ответить
+4
100 ядерних боєзарядів, ось вам і всі гарантії.
27.08.2025 16:36 Ответить
+3
Принцип надання допомоги:
"У разі введення в дію Статті 5, держави - члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це обов'язок кожної окремої країни, і кожна країна вирішуватиме, яку саме допомогу вона вважає за доцільне надати у кожному конкретному випадку" - наприклад відправлять ковдри і туалетний папір...
27.08.2025 16:30 Ответить
Принцип надання допомоги:
"У разі введення в дію Статті 5, держави - члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це обов'язок кожної окремої країни, і кожна країна вирішуватиме, яку саме допомогу вона вважає за доцільне надати у кожному конкретному випадку" - наприклад відправлять ковдри і туалетний папір...
27.08.2025 16:30 Ответить
Гарантии это хорошо, но как вы собрались делить с }{уйлом Украинский Донбасс?
Краматорск и Славянск в чьей зоне остаются? Или вам опять "какая разница"?
27.08.2025 16:31 Ответить
Добре, звичайно, але прийняти до НАТО безпосередньо було б краще
27.08.2025 16:32 Ответить
где в этой статье есть место,что если на кого то нападут,то все сразу начнут воевать за того на кого напали?

Статья 5

Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
27.08.2025 16:33 Ответить
За влади у Штатах агента "краснова" Європа має забути за такі поняття, як "нато" та "5 стаття". Це--не жарт.
27.08.2025 17:21 Ответить
Мелоні відкидає ярлик «ультраправої» чи «фашистської».

Вона називає себе «консервативною патріоткою».

Її партія входить у Європейський парламент у групу Європейських консерваторів і реформістів (ECR), а не до відверто ультраправих об'єднань.

📌 Її політичні риси

Праві, націоналістичні та традиціоналістські цінності (сім'я, католицизм, протидія ЛГБТ-правам, антиімміграційна риторика).

Євроскептицизм, але не вихід з ЄС: вона виступає за реформування Євросоюзу.

Прозахідна позиція у питанні України - твердо підтримує Київ і НАТО, чим здивувала багатьох, хто очікував більш м'якої лінії щодо Росії.

Ультраправою її часто називають зовні (через походження партії та радикальну риторику).

Фактично ж у владі Мелоні проявляє себе радше як право-консервативний, націоналістичний, але системний політик, а не крайній радикал.

Україні б таких націоналістів до влади !!!
27.08.2025 16:36 Ответить
А ви спитайте кожного керманича своєї країни, хто з них -- не патріот. Відповідь відома.
27.08.2025 17:24 Ответить
100 ядерних боєзарядів, ось вам і всі гарантії.
27.08.2025 16:36 Ответить
щиро дякуємо, сеньора Джорджа !

ви - неперевершені політик і жінка !

.
27.08.2025 16:36 Ответить
Який тонкий гумор!
27.08.2025 17:25 Ответить
а для степана лукашова і кобила нєвєста...

.
27.08.2025 18:18 Ответить
5 статья и без этого мираж, а эти европейские карлики которые ни за что не будут отвечать, готовы раздавать обещания.
27.08.2025 16:46 Ответить
Що вони постійно й роблять, та допомагають по крихтам та з оглядкою на "краснова".
27.08.2025 17:27 Ответить
Гараниії безпеки для України подібні до 5 статті НАТО буде те саме що і вступ України до НАТО.
27.08.2025 16:59 Ответить
Ні, не те саме. Тепер буде не Будапештський меморандум, а гарантійний лист.
27.08.2025 17:45 Ответить
Передайте шановній сіньйорі Мелоні, шо ми вже маємо одні "гарантії"; нам більше не потрібно.
27.08.2025 17:17 Ответить
у вас, кацапів, немає жодних гарантій на існування - ви передушите один одного

.
27.08.2025 18:20 Ответить
Мелоні думає, що війна не прийде до неї та не зачепить дольче віту італійську. ***** на це і розраховує, що ви хочете, щоб вбивали лише українців.
Як можна з існуючим офіційно альянсом вигадувати щось подібне цього альянсу та думати, що це спрацює!?
27.08.2025 17:39 Ответить
вам натівські шашечки, чи натівські гарантії ?

.
27.08.2025 18:02 Ответить
...пу не погодиться на поставки зах.зброї і розбудову ЗСУ - це ж його "першопричина"- демілітаризація України.
Без моніторингу - захисту штатами неба, без зах.контигенту - гарантії - це ще один папірець
27.08.2025 17:43 Ответить
ПУ на ХУ !

.
27.08.2025 18:21 Ответить
 
 