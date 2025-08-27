Мелони о гарантиях безопасности для Украины: Предложение аналога статьи 5 НАТО является главным на столе переговоров
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что гарантии безопасности для Украины, подобные 5 статье НАТО, сейчас являются основными.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет La Repubblica.
"Итальянское предложение, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 НАТО, сейчас является главным на столе переговоров. Это потенциальный вклад в мир, который осуществила наша страна, и я думаю, что мы должны гордиться этим", - сказала она.
По словам Мелони, после трех с половиной лет полномасштабного вторжения появился шанс на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией.
Премьер Италии отметила, что этот шанс стал возможным благодаря инициативе президента США Дональда Трампа, но еще больше благодаря героическому сопротивлению украинского народа и поддержке Запада.
Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что Мелони предлагает план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.
Журналисты назвали этот формат "НАТО-лайт". И хотя он не будет соответствовать обязательствам по коллективной обороне, изложенным в статье 5 Североатлантического договора, он обяжет страны, которые подписали двусторонние соглашения с Украиной, быстро договориться об ответных мерах в случае нападения.
"У разі введення в дію Статті 5, держави - члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це обов'язок кожної окремої країни, і кожна країна вирішуватиме, яку саме допомогу вона вважає за доцільне надати у кожному конкретному випадку" - наприклад відправлять ковдри і туалетний папір...
Краматорск и Славянск в чьей зоне остаются? Или вам опять "какая разница"?
Статья 5
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
Вона називає себе «консервативною патріоткою».
Її партія входить у Європейський парламент у групу Європейських консерваторів і реформістів (ECR), а не до відверто ультраправих об'єднань.
📌 Її політичні риси
Праві, націоналістичні та традиціоналістські цінності (сім'я, католицизм, протидія ЛГБТ-правам, антиімміграційна риторика).
Євроскептицизм, але не вихід з ЄС: вона виступає за реформування Євросоюзу.
Прозахідна позиція у питанні України - твердо підтримує Київ і НАТО, чим здивувала багатьох, хто очікував більш м'якої лінії щодо Росії.
Ультраправою її часто називають зовні (через походження партії та радикальну риторику).
Фактично ж у владі Мелоні проявляє себе радше як право-консервативний, націоналістичний, але системний політик, а не крайній радикал.
Україні б таких націоналістів до влади !!!
ви - неперевершені політик і жінка !
Як можна з існуючим офіційно альянсом вигадувати щось подібне цього альянсу та думати, що це спрацює!?
Без моніторингу - захисту штатами неба, без зах.контигенту - гарантії - це ще один папірець
