Украинская делегация будет обсуждать с Уиткоффом гарантии безопасности для Украины, - Bloomberg
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится с украинской делегацией в США, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в состав украинской делегации, которая отправится в Нью-Йорк, войдут глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
По словам источника, кроме гарантий безопасности, стороны будут говорить о возможной будущей двусторонней встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине разведывательные ресурсы и авиационный контроль за полем боя в рамках любых гарантий безопасности после окончания боевых действий. Также Вашингтон может принять участие в создании европейского противовоздушного щита для страны.
Итак, восстановим что у нас на сегодня.
1. Вчера Трамп сказал, что он недоволен и Россией и Украиной.
2. Зеленский сегодня говорит, что Россия морозится со встречей Зеленского и Путина.
3. Песков сегодня говорит, что встречу нужно еще готовить.
4. Вчера Виткофф заявил, что Путин очень хочет сделку и он Путину верит.
5. Также Виткофф заявил, что сделка - на столе. И вот это - самое главное заявление.
Если сложить то, что сказал Трамп, Зеленский и Виткофф, то получается, что Россия уже дальше подвигаться в своих требованиях не собирается и теперь нужно подвинуть Украину. Главный вопрос, по которому нет согласия, - уйдет ли Украина с Донбасса. Трамп хочет, чтобы Украина ушла и сделка (так Трамп считает) у него в кармане. Вчера в словах Трампа были слышны угрозы в адрес Украины.
Для того, чтобы продавить Украину, Виткофф вызывает в США Ермака и Умерова.
Что делать Украине?
Выбора особого нет - стоять на своём, не соглашаться. За Украиной стоит Европа и поддерживает.
Потім підуть звинувачення вже України у недоговороздібності...
Після зустрічі Дональда Трампа й Володимира Путіна на Алясці з'ясувалося, що за лаштунками американська Exxon Mobil і російська "Роснєфть" вже пропрацювали попередній план відновлення співпраці на проєкті "Сахалін-1". Джерело: https://censor.net/n3570798
Вони почули позицію Келлога і сказали - він має ПРО українську позицію - щоб його більше на переговорах не було!!!
І автозагарний трамп убрав з переговорів з мАсквою Келлога!!!
А нащі що???
Про що з цим продажним обрізаним ВІТЬКОФОМ переговарюватись????
Це ж відверта паРашна консерва!!!!
Нах його зразу з переговорної групи (як Келога мокши) і хай іншого не обрізаного трампон шукає!!!!
На переговори з віткофом можуть їхати лише ЗРАДНИКИ!!!!
І зараз головне і сама найскладнійша гра-на кого він буде злий!