Украинская делегация будет обсуждать с Уиткоффом гарантии безопасности для Украины, - Bloomberg

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится с украинской делегацией в США, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в состав украинской делегации, которая отправится в Нью-Йорк, войдут глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По словам источника, кроме гарантий безопасности, стороны будут говорить о возможной будущей двусторонней встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине разведывательные ресурсы и авиационный контроль за полем боя в рамках любых гарантий безопасности после окончания боевых действий. Также Вашингтон может принять участие в создании европейского противовоздушного щита для страны.

