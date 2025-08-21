Специальный посланник США Стив Уиткофф передал российский "Орден Мужества" семье 21-летнего американца Майкла Глосса, который воевал против Украины на стороне России и был ликвидирован в 2024 году.

Об этом сообщил CNN высокопоставленный представитель администрации Трампа, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Уиткофф считает важным передать орден матери погибшего американца, Джулианне Глосс, поскольку и сам потерял сына из-за опиоидной эпидемии. Поэтому для этого это, мол, "травматический опыт, выходящий за пределы геополитики".

"Она плакала вместе со своим мужем", - сказал чиновник Белого дома в комментарии CNN.

По его словам, для Уиткоффа дело было не в том, на чьей стороне воевал Глосс, а в "памяти детей и всеобъемлющем послании об окончании войны".

В самом ЦРУ CNN рассказали, что семья американца "обожала" своего сына и сейчас "ежесекундно скучает" по нему, поэтому просит уважения к своей приватности "в это трудное время".

"Джулиана Глосс и ее семья пережили невероятную личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, который боролся с проблемами психического здоровья, погиб во время участия в конфликте в Украине. ЦРУ считает смерть Майкла частным семейным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности", - заявил представитель ЦРУ.

Напомним, на фронте ликвидирован сын заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ США Майкл Глосс, который подписал контракт с российской армией.