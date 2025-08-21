РУС
Уиткофф передал орден от Путина чиновнице ЦРУ, сын которой воевал на стороне РФ против Украины, - CNN

Виткофф передал чиновнице ЦРУ российскую медаль для погибшего сына

Специальный посланник США Стив Уиткофф передал российский "Орден Мужества" семье 21-летнего американца Майкла Глосса, который воевал против Украины на стороне России и был ликвидирован в 2024 году.

Об этом сообщил CNN высокопоставленный представитель администрации Трампа, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Уиткофф считает важным передать орден матери погибшего американца, Джулианне Глосс, поскольку и сам потерял сына из-за опиоидной эпидемии. Поэтому для этого это, мол, "травматический опыт, выходящий за пределы геополитики".

"Она плакала вместе со своим мужем", - сказал чиновник Белого дома в комментарии CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЦРУ подтвердили гибель сына своей высокопоставленной чиновницы на войне против Украины, - NBC News

По его словам, для Уиткоффа дело было не в том, на чьей стороне воевал Глосс, а в "памяти детей и всеобъемлющем послании об окончании войны".

В самом ЦРУ CNN рассказали, что семья американца "обожала" своего сына и сейчас "ежесекундно скучает" по нему, поэтому просит уважения к своей приватности "в это трудное время".

"Джулиана Глосс и ее семья пережили невероятную личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, который боролся с проблемами психического здоровья, погиб во время участия в конфликте в Украине. ЦРУ считает смерть Майкла частным семейным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности", - заявил представитель ЦРУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-директор ЦРУ Бреннан: Решение Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной - тактика давления и вымогательства

Напомним, на фронте ликвидирован сын заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ США Майкл Глосс, который подписал контракт с российской армией.

Топ комментарии
+15
що віткоф *******, що той ідіот *******.
21.08.2025 16:41 Ответить
+14
Это какой-то позор !©
21.08.2025 16:40 Ответить
+12
Це вже за межею розумного.
21.08.2025 16:43 Ответить
Втікач із Шоушенка
21.08.2025 16:40 Ответить
Это какой-то позор !©
21.08.2025 16:40 Ответить
що віткоф *******, що той ідіот *******.
21.08.2025 16:41 Ответить
Син вирішив убитись об 250 мілярдів доларів США частину яких задонатили його батьки на ЗСУ. (за словами Трампа)
21.08.2025 16:42 Ответить
Це вже за межею розумного.
21.08.2025 16:43 Ответить
А навіщо тоді вороги , якщо є такі начеб-то "друзі".
21.08.2025 16:43 Ответить
это п...ц, орден за убийства украинцев. и этот мудак в переговореой группе
21.08.2025 16:43 Ответить
Виткофф another asshole
21.08.2025 16:44 Ответить
пздц... в нормальній країні ця посадовиця вже мала б бути відсторонена від усюди, сидіти в клітці і служба внутрішньої безпеки вже б вибивала з неї все гімно - які секрети передавали, через кого, коли..
21.08.2025 16:45 Ответить
Віткофф передаст.
21.08.2025 16:46 Ответить
Який недолугий та тупий американський правячий клан трумпа.
21.08.2025 16:47 Ответить
Судячи з пики на фото - був "ЩЕ ТИМ" "гемороєм", для батьків... Я так думаю - коли довідалися, що загинув, то перехрестилися і тихо сказали: "Ф-фу-у-у... Нарешті... Тепер не будемо очікувать якогось нового скандалу...".
21.08.2025 16:49 Ответить
Орден Дарвіна?
21.08.2025 16:50 Ответить
Ентоні Іден передав орден від Гітлера посадовиці MI6, син якої воював на боці Третього Рейху на Східному фронті. Як заявив містер Іден, "це травматичний досвід, що виходить за межі геополітики".
21.08.2025 16:50 Ответить
Трамп це агент краснов ,відкоф це негідник який на підтанцоці у трампа і є відверто проросійська мерзота.
21.08.2025 16:52 Ответить
Дії відповідають саме такій версії
показать весь комментарий
21.08.2025 16:58 Ответить
а кувалду не передав?
21.08.2025 16:52 Ответить
Дніщє.🤦🤦🤦
21.08.2025 16:53 Ответить
... не за горами куйло нагородить "американського членососа "трамбона бляхою "ЗА СЛУЖБУ 3,14ДЕРАЦІЇ"---"І НА ГРУДІ ЯГО МАГУЧЄЄЄЄЄЄЄЄЙ,***** КУЙЛА ВІСЄЛА КУЧЄЙ"
21.08.2025 16:53 Ответить
уже и не стесняются)
21.08.2025 16:54 Ответить
Шоу *********** раскручивается и идет в разнос.

ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою сім'ї Глосс, а не питанням національної безпеки", - заявив речник ЦРУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3569850
21.08.2025 16:54 Ответить
Гитлер и Сталин . А в роли Польши - Украина .
21.08.2025 16:55 Ответить
"мамочка, что там у тебя на работе?"
21.08.2025 16:57 Ответить
Гордится тем что сын воевал на стороне террористов? У этой самки вата с гавном в черепе
21.08.2025 16:58 Ответить
А потім дивуються витокам секретної інформації.
21.08.2025 17:00 Ответить
Ну з цим вилупком все зрозуміло. Яке ЦРУ такі і в нього начальники, продажні паскуди. Тільки Трампидлу ось прямо щас образливо стало. Якогось недоумка фюрер свинорейху ***** нагородив медалькою, а його, найбільшого брехуна і блазня в всесвіті ***** нагородило якимось там портретом. А йому теж хочеться медалі. Великої такої, з закруткою на спині.
21.08.2025 17:01 Ответить
21.08.2025 17:05 Ответить
... сором всеамериканський .
21.08.2025 17:06 Ответить
А у этой кретинки не возникло вопроса к х-ловцам - Как ее отпрыск с психическими проблемами попал в кацапскую армию или это у них семейное?
21.08.2025 17:06 Ответить
спочатку расіяни познущались над сином, коли заманили його а свою армію - і може й убили, потім пуцькін познущавсянад матір'ю, виставивши її ганьбу на весь світ. Віткоф в цьому брудному водевілі за конферансьє
21.08.2025 17:14 Ответить
А це точно синок? Схоже на якусь бородату жінку...
21.08.2025 17:20 Ответить
КДБіст ***** відверто поглумилося над секретними службами Штатів в особливо збоченій формі...
21.08.2025 17:26 Ответить
ну, діти та батьки це штука нелінійна, всяке буває, а в 21 рік мозок ще тільки формується . . .

якби мати була москальською шпигункою, то москалі не послали б її сина на нуль в небезпеку а сидів би він десь в балашіхє
21.08.2025 17:30 Ответить
"Джуліана Глосс та її сім'я пережили неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли її син Майкл Глосс, який боровся з проблемами психічного здоров'я, загинув під час участі в конфлікті в Україні."

Джерело: https://censor.net/ua/n3569850

Психічно нормальний не воював би за терористичну паРашу-окупанта.
У самого Віткоффа син помер від наркотиків.
Кращих друзів у ху@ла бути не може.
21.08.2025 17:30 Ответить
Цей світ прогнив остаточно!
21.08.2025 17:32 Ответить
 
 