3 746 43

Віткофф передав орден від Путіна посадовиці ЦРУ, син якої воював на боці РФ проти України, - CNN

Віткофф передав посадовиці ЦРУ російську медаль для загиблого сина

Спеціальний посланник США Стів Віткофф передав російський "Орден Мужності" родині 21-річного американця Майкла Глосса, який воював проти України на боці Росії та був ліквідований у 2024 році.

Про це повідомив CNN високопоставлений представник адміністрації Трампа, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Віткофф вважає важливим передати орден матері загиблого американця, Джуліанні Глосс, адже і сам втратив сина через опіоїдну епідемію. Тож для цього це, мовляв, "травматичний досвід, що виходить за межі геополітики".

"Вона плакала разом зі своїм чоловіком", - сказав посадовець Білого дому в коментарі CNN.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох найманців РФ, які воювали проти України, засудили в Узбекистані

За його словами, для Віткоффа справа була не в тому, на чиєму боці воював Глосс, а у "пам'яті дітей і всеосяжному посланні про закінчення війни".

У самому ЦРУ CNN розповіли, що родина американця "обожнювала" свого сина і зараз "щомиті сумує" за ним, тому просить поваги до своєї приватності "в цей важкий час".

"Джуліана Глосс та її сім'я пережили неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли її син Майкл Глосс, який боровся з проблемами психічного здоров’я, загинув під час участі в конфлікті в Україні. ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою сім'ї Глосс, а не питанням національної безпеки", - заявив речник ЦРУ.

Читайте також: Кремль намагається втягнути Лаос в агресію проти України, - ГУР МО

Нагадаємо, на фронті ліквідований син заступниці директора з цифрових інновацій у ЦРУ США Майкл Глосс, який підписав контракт з російською армією.

+24
що віткоф *******, що той ідіот *******.
21.08.2025 16:41 Відповісти
+22
Это какой-то позор !©
21.08.2025 16:40 Відповісти
+19
Це вже за межею розумного.
21.08.2025 16:43 Відповісти
Втікач із Шоушенка
21.08.2025 16:40 Відповісти
Это какой-то позор !©
21.08.2025 16:40 Відповісти
що віткоф *******, що той ідіот *******.
21.08.2025 16:41 Відповісти
Наступного візиту в мааскву ***** дасть йому головний орден недоімперії
21.08.2025 18:06 Відповісти
Син вирішив убитись об 250 мілярдів доларів США частину яких задонатили його батьки на ЗСУ. (за словами Трампа)
21.08.2025 16:42 Відповісти
Це вже за межею розумного.
21.08.2025 16:43 Відповісти
А навіщо тоді вороги , якщо є такі начеб-то "друзі".
21.08.2025 16:43 Відповісти
это п...ц, орден за убийства украинцев. и этот мудак в переговореой группе
21.08.2025 16:43 Відповісти
Виткофф another asshole
21.08.2025 16:44 Відповісти
пздц... в нормальній країні ця посадовиця вже мала б бути відсторонена від усюди, сидіти в клітці і служба внутрішньої безпеки вже б вибивала з неї все гімно - які секрети передавали, через кого, коли..
21.08.2025 16:45 Відповісти
Віткофф передаст.
21.08.2025 16:46 Відповісти
Який недолугий та тупий американський правячий клан трумпа.
21.08.2025 16:47 Відповісти
Судячи з пики на фото - був "ЩЕ ТИМ" "гемороєм", для батьків... Я так думаю - коли довідалися, що загинув, то перехрестилися і тихо сказали: "Ф-фу-у-у... Нарешті... Тепер не будемо очікувать якогось нового скандалу...".
21.08.2025 16:49 Відповісти
Орден Дарвіна?
21.08.2025 16:50 Відповісти
Ентоні Іден передав орден від Гітлера посадовиці MI6, син якої воював на боці Третього Рейху на Східному фронті. Як заявив містер Іден, "це травматичний досвід, що виходить за межі геополітики".
21.08.2025 16:50 Відповісти
Трамп це агент краснов ,відкоф це негідник який на підтанцоці у трампа і є відверто проросійська мерзота.
21.08.2025 16:52 Відповісти
Дії відповідають саме такій версії
21.08.2025 16:58 Відповісти
а кувалду не передав?
21.08.2025 16:52 Відповісти
Дніщє.🤦🤦🤦
21.08.2025 16:53 Відповісти
... не за горами куйло нагородить "американського членососа "трамбона бляхою "ЗА СЛУЖБУ 3,14ДЕРАЦІЇ"---"І НА ГРУДІ ЯГО МАГУЧЄЄЄЄЄЄЄЄЙ,***** КУЙЛА ВІСЄЛА КУЧЄЙ"
21.08.2025 16:53 Відповісти
уже и не стесняются)
21.08.2025 16:54 Відповісти
Шоу *********** раскручивается и идет в разнос.

ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою сім'ї Глосс, а не питанням національної безпеки", - заявив речник ЦРУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3569850
21.08.2025 16:54 Відповісти
Гитлер и Сталин . А в роли Польши - Украина .
21.08.2025 16:55 Відповісти
"мамочка, что там у тебя на работе?"
21.08.2025 16:57 Відповісти
Гордится тем что сын воевал на стороне террористов? У этой самки вата с гавном в черепе
21.08.2025 16:58 Відповісти
А потім дивуються витокам секретної інформації.
21.08.2025 17:00 Відповісти
Ну з цим вилупком все зрозуміло. Яке ЦРУ такі і в нього начальники, продажні паскуди. Тільки Трампидлу ось прямо щас образливо стало. Якогось недоумка фюрер свинорейху ***** нагородив медалькою, а його, найбільшого брехуна і блазня в всесвіті ***** нагородило якимось там портретом. А йому теж хочеться медалі. Великої такої, з закруткою на спині.
21.08.2025 17:01 Відповісти
21.08.2025 17:05 Відповісти
... сором всеамериканський .
21.08.2025 17:06 Відповісти
А у этой кретинки не возникло вопроса к х-ловцам - Как ее отпрыск с психическими проблемами попал в кацапскую армию или это у них семейное?
21.08.2025 17:06 Відповісти
Он поехал воевать с Америкой. Антифа. А психические проблемы это значит что когда он себя плохо вел, вместо того что бы пороть его ремнем его водили по психологам и психиатра и давали разные таблетки.
21.08.2025 17:46 Відповісти
спочатку расіяни познущались над сином, коли заманили його а свою армію - і може й убили, потім пуцькін познущавсянад матір'ю, виставивши її ганьбу на весь світ. Віткоф в цьому брудному водевілі за конферансьє
21.08.2025 17:14 Відповісти
А це точно синок? Схоже на якусь бородату жінку...
21.08.2025 17:20 Відповісти
КДБіст ***** відверто поглумилося над секретними службами Штатів в особливо збоченій формі...
21.08.2025 17:26 Відповісти
ну, діти та батьки це штука нелінійна, всяке буває, а в 21 рік мозок ще тільки формується . . .

якби мати була москальською шпигункою, то москалі не послали б її сина на нуль в небезпеку а сидів би він десь в балашіхє
21.08.2025 17:30 Відповісти
"Джуліана Глосс та її сім'я пережили неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли її син Майкл Глосс, який боровся з проблемами психічного здоров'я, загинув під час участі в конфлікті в Україні."

Джерело: https://censor.net/ua/n3569850

Психічно нормальний не воював би за терористичну паРашу-окупанта.
У самого Віткоффа син помер від наркотиків.
Кращих друзів у ху@ла бути не може.
21.08.2025 17:30 Відповісти
Цей світ прогнив остаточно!
21.08.2025 17:32 Відповісти
В 2011 году 22-летний сын Эндрю умер от передозировки оксиконтина в закрытом доме трезвости Sunset Plaza Drive в Калифорнии. Теж такий собі герой, пав на полях сражений з наркотою.
21.08.2025 17:40 Відповісти
По сути Виткофф не спецпосланник Трампа, а гончий пёс Путлера... 😡
21.08.2025 17:44 Відповісти
Точно также Виткофф мог передать Трампу бабло. Какая-то "Новая почта".
21.08.2025 17:53 Відповісти
Тобто світовий терорист та шизоідний маніяк нагороджує за участь у тероризмі сина топ-посадовиці ЦРУ орденом країни-терориста, а для ЦРУ це звичайна приватна справа?!
Нагороди від усами бен-ладена та аятол ірану ЦРУ теж вважає буденною справою?
21.08.2025 17:57 Відповісти
Ви можете уявити щоб Рузвельт передав Залізний Хрест Вермахта матері загиблого нациста?Я от ні. Що не так з цим світом?
21.08.2025 17:59 Відповісти
 
 