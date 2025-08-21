Віткофф передав орден від Путіна посадовиці ЦРУ, син якої воював на боці РФ проти України, - CNN

Спеціальний посланник США Стів Віткофф передав російський "Орден Мужності" родині 21-річного американця Майкла Глосса, який воював проти України на боці Росії та був ліквідований у 2024 році.

Про це повідомив CNN високопоставлений представник адміністрації Трампа, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Віткофф вважає важливим передати орден матері загиблого американця, Джуліанні Глосс, адже і сам втратив сина через опіоїдну епідемію. Тож для цього це, мовляв, "травматичний досвід, що виходить за межі геополітики".

"Вона плакала разом зі своїм чоловіком", - сказав посадовець Білого дому в коментарі CNN.

За його словами, для Віткоффа справа була не в тому, на чиєму боці воював Глосс, а у "пам'яті дітей і всеосяжному посланні про закінчення війни".

У самому ЦРУ CNN розповіли, що родина американця "обожнювала" свого сина і зараз "щомиті сумує" за ним, тому просить поваги до своєї приватності "в цей важкий час".

"Джуліана Глосс та її сім'я пережили неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли її син Майкл Глосс, який боровся з проблемами психічного здоров’я, загинув під час участі в конфлікті в Україні. ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою сім'ї Глосс, а не питанням національної безпеки", - заявив речник ЦРУ.

Нагадаємо, на фронті ліквідований син заступниці директора з цифрових інновацій у ЦРУ США Майкл Глосс, який підписав контракт з російською армією.