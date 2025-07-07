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Новини Іноземні найманці в армії РФ
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Двох найманців РФ, які воювали проти України, засудили в Узбекистані

Узбекистан судив двох найманців рф

В Узбекистані зусудили двох чоловіків, які воювали проти України на боці РФ.

Про це пише видання UzNews, інформує Цензор.НЕТ.

Одного із російських найманців - 32-річного О. Р. Ромитанський районний суд у Бухарській області визнав  винним і засудив до п’яти років колонії.

За версією слідства, чоловік у 2018 році виїхав на заробітки до Росії, де отримав громадянство. У травні 2024 року його затримали за підозрою у скоєнні злочину та відправили до СІЗО, а в червні того ж року він підписав контракт із міністерством оборони РФ про проходження військової служби.

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Узбекистанця відправили воювати до Луганської області, а 27 липня 2024 року він був поранений. У вересні того ж року його визнали непридатним до військової служби, після чого він отримав 3 мільйони рублів і повернувся до Узбекистану.

Другий суд відбувся в Алтинкульському районі Андижанської області, де розглядалася справа 41-річного Ш.К. Його засудили до трьох років і одного місяця колонії. За інформацією слідства, 2023 року він виїхав до Назрані (Інгушетія) на заробітки, але пізніше підписав контракт із військовим відомством РФ.

Чоловік брав участь у військових діях із квітня до грудня 2024 року. Згодом дістав поранення та був відправлений у відпустку. Під час відпустки в Росії його затримали через відсутність документів. У результаті чоловіка депортували до Узбекистану.

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Автор: 

суд (11768) Узбекистан (136) найманці рф (2068)


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Жрі-тє zукі ))) в тюрьмі плова не дадуть )))
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07.07.2025 18:42 Відповісти
Жрі-тє zукі ))) в тюрьмі плова не дадуть )))
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07.07.2025 18:42 Відповісти
Rahmat!..
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07.07.2025 18:49 Відповісти
К - карма!
Л - лох!
В рашці дуріка використали, а вдома такі як вони ***** не потрібні!
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07.07.2025 18:53 Відповісти
У анандские, кутынгинские, сыктым обоих хайванов....
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07.07.2025 19:02 Відповісти
 
 