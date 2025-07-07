Двоих наемников РФ, воевавших против Украины, осудили в Узбекистане

В Узбекистане судили двух мужчин, которые воевали против Украины на стороне РФ.

Об этом пишет издание UzNews, информирует Цензор.НЕТ.

Одного из российских наемников - 32-летнего А. Р. Ромитанский районный суд в Бухарской области признал виновным и приговорил к пяти годам колонии.

По версии следствия, мужчина в 2018 году выехал на заработки в Россию, где получил гражданство. В мае 2024 года его задержали по подозрению в совершении преступления и отправили в СИЗО, а в июне того же года он подписал контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы.

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Узбекистанца отправили воевать в Луганскую область, а 27 июля 2024 года он был ранен. В сентябре того же года его признали непригодным к военной службе, после чего он получил 3 миллиона рублей и вернулся в Узбекистан.

Второй суд состоялся в Алтынкульском районе Андижанской области, где рассматривалось дело 41-летнего Ш.К. Его приговорили к трем годам и одному месяцу колонии. По информации следствия, в 2023 году он уехал в Назрани (Ингушетия) на заработки, но позже подписал контракт с военным ведомством РФ.

Мужчина участвовал в военных действиях с апреля по декабрь 2024 года. Впоследствии получил ранение и был отправлен в отпуск. Во время отпуска в России его задержали из-за отсутствия документов. Как следствие, мужчину депортировали в Узбекистан.

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