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Новости Иностранніе наемники в армии рф
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Двоих наемников РФ, воевавших против Украины, осудили в Узбекистане

Узбекистан судил двух наемников РФ

В Узбекистане судили двух мужчин, которые воевали против Украины на стороне РФ.

Об этом пишет издание UzNews, информирует Цензор.НЕТ.

Одного из российских наемников - 32-летнего А. Р. Ромитанский районный суд в Бухарской области признал виновным и приговорил к пяти годам колонии.

По версии следствия, мужчина в 2018 году выехал на заработки в Россию, где получил гражданство. В мае 2024 года его задержали по подозрению в совершении преступления и отправили в СИЗО, а в июне того же года он подписал контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы.

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Узбекистанца отправили воевать в Луганскую область, а 27 июля 2024 года он был ранен. В сентябре того же года его признали непригодным к военной службе, после чего он получил 3 миллиона рублей и вернулся в Узбекистан.

Второй суд состоялся в Алтынкульском районе Андижанской области, где рассматривалось дело 41-летнего Ш.К. Его приговорили к трем годам и одному месяцу колонии. По информации следствия, в 2023 году он уехал в Назрани (Ингушетия) на заработки, но позже подписал контракт с военным ведомством РФ.

Мужчина участвовал в военных действиях с апреля по декабрь 2024 года. Впоследствии получил ранение и был отправлен в отпуск. Во время отпуска в России его задержали из-за отсутствия документов. Как следствие, мужчину депортировали в Узбекистан.

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Автор: 

суд (25160) Узбекистан (98) наемники рф (2095)


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Жрі-тє zукі ))) в тюрьмі плова не дадуть )))
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07.07.2025 18:42 Ответить
Жрі-тє zукі ))) в тюрьмі плова не дадуть )))
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07.07.2025 18:42 Ответить
Rahmat!..
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07.07.2025 18:49 Ответить
К - карма!
Л - лох!
В рашці дуріка використали, а вдома такі як вони ***** не потрібні!
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07.07.2025 18:53 Ответить
У анандские, кутынгинские, сыктым обоих хайванов....
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07.07.2025 19:02 Ответить
Цікаво,що Узбекистан,щось там взагалі ще робить проти найманців...по суті вони путінські маріонетки...баї та забитий народ - кріпаки...Хай хоч усіх пересаджають
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07.07.2025 19:27 Ответить
Питання, за що їх посадили. Якщо за війну проти України, то це одне. А якщо посадили за грабунок чи згвалтування, а попутно згадали, що вони воювали в Україні, то це інша справа.
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07.07.2025 19:54 Ответить
 
 