Турция присоединяется к подготовке гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудили следующие дипломатические шаги.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обменялись мнениями относительно актуальной ситуации.

По словам Зеленского, Украина готова говорить в формате лидеров, но Россия уклоняется от этого и продолжает войну.

Также он обсудил с Эрдоганом ночной российский удар по Киеву.

"Десятки людей - в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за их жизни. Были удары по турецкому предприятию, по посольству Азербайджана, представительству Евросоюза, Британскому Совету, по жилым массивам. Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление - санкциями, пошлинами, политическое давление. Рассчитываем на сильные шаги", - заявил Зеленский.

Кроме того, Украина и Турция говорили о гарантиях безопасности.

Президент рассказал, что сейчас над наработкой каждого конкретного компонента гарантий безопасности работают советники по вопросам национальной безопасности. А уже на следующей неделе - с 1 по 7 сентября - вся конфигурация будет на бумаге.

"Президент Эрдоган сообщил, что приобщает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе. и в Черном море", - добавил Зеленский.

Клоун, ти рік їздив по світу і підписував з 28 країнами гарантії безпеки. Так ,що ти там напідписував?????????????????????????????????????????
В смысле бумажки потужные подпишут? Или реально отсыпят дронов, для гарантии избежать третьего нападения ???
Потужнометр видав 1/3 vova
В смысле бумажки потужные подпишут? Или реально отсыпят дронов, для гарантии избежать третьего нападения ???
Клоун, ти рік їздив по світу і підписував з 28 країнами гарантії безпеки. Так ,що ти там напідписував?????????????????????????????????????????
А можна спочатку всім областям дати сащоби для збивання дронівв достатній кількості? Перехоплювачів, розпіарених в тому числі.
БЛД так Умєров зі знанням турецькокремлівськоїще зі США не повернувся - хлєбають ужін з Єрмаком в домі сім"ї Умерова -Трамп як усьо харашо поговорять з Віткоффом , їм дозволить злітать до Флориди?
це про колекцію паспортів Умєрова - скоро буде третій ? Єрмак ПРисосався до нього як пиявка... А ПАЧІМУ?
Ще б долучити, до захисту України, отих осіб, з оточення зеленського+стефанчуків, на кшалт, резнікова, гончарука, шмигаля, міндіча, шурму, чернишова, та цілу плеяду, отих з Генпрокуратури!
В ТЦК, їх чекають, уже 4 роки!! Хіба що вони усі пенсіонери + інваліди-колясочники, і ложку, аж до вуха несуть??
Черговий словесний пронос ні про що, вечері ще запише незламний відосик у відповідь на масований обстріл рашистів. Потужно, як завжди.
Президент, чого ми не купуємо турецькі ЗРК у них є аналог Іріса, Скайнекса, ударні вертольоти, і т.д вони знищіли завод Байрактара, термінал Сокара, обстріляла посольство Азррбайджана треба розвивати турецьку війскову промисловість!!! Або в кредит купити.
Нафіга? Гроші треба вкрасти. А ви про якусь оборону і необхілність раціонально використовувати західну допомогу.
Потужнометр видав 1/3 vova
Це навіть дуже добре.
щоб ти здох зрадник
Закрийте вже писок цьому балаболу!
тільки фізичне знищення цього вилупка врятує країну
Зеленский играет в КВН на крови
До дирибану грошей разом з ЗЄрмаками Туреччина долучається.

Тим більше, що досвід співпраці у дерибані бюджетів вже відпрацьовано на "Великому крадівництві".
Геть обкуреного ішака!
