Турция присоединяется к подготовке гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудили следующие дипломатические шаги.

Стороны обменялись мнениями относительно актуальной ситуации.

По словам Зеленского, Украина готова говорить в формате лидеров, но Россия уклоняется от этого и продолжает войну.

Также он обсудил с Эрдоганом ночной российский удар по Киеву.

"Десятки людей - в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за их жизни. Были удары по турецкому предприятию, по посольству Азербайджана, представительству Евросоюза, Британскому Совету, по жилым массивам. Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление - санкциями, пошлинами, политическое давление. Рассчитываем на сильные шаги", - заявил Зеленский.

Кроме того, Украина и Турция говорили о гарантиях безопасности.

Президент рассказал, что сейчас над наработкой каждого конкретного компонента гарантий безопасности работают советники по вопросам национальной безопасности. А уже на следующей неделе - с 1 по 7 сентября - вся конфигурация будет на бумаге.

"Президент Эрдоган сообщил, что приобщает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе. и в Черном море", - добавил Зеленский.

