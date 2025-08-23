РУС
Турция в рамках гарантий безопасности допускает отправку своих военных в Украину, - Джелял

Турция готова отправить миротворцев в Украину

Анкара рассматривает отправку военных в Украину в рамках гарантий безопасности. Также Турция готова присоединиться как минимум к послевоенному разминированию Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил посол Украины в Турции Наримана Джеляла в эфире телемарафона.

"Я только вчера имел встречу с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, у нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря", - сообщил он.

Кроме морского разминирования, турецкая сторона также рассматривает предложения участия в гуманитарном гражданском наземном разминировании.

Читайте: 51% немцев выступают против отправки войск в Украину для гарантий безопасности, - опрос

Также, напомнил Джелял, Турция - одна из тех 10 стран, которые уже потенциально готовы отправить военных в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности.

"Мы приветствуем такие шаги от Турции", - добавил посол.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

В то же время председатель военного комитета НАТО Драгоне заявил, что преждевременно говорить о развертывании иностранных войск в Украине.

Турция (3534) Джелял Нариман (57)
+4
В Кирим нехай висаджуються. Росіянам треба забезпечити безпечну евакуацію до паРаші
23.08.2025 18:23 Ответить
+2
А чому Земленський та Малюк мовчать про арешт капітана ЗСУ та офіцера СБУ в Італії по вимозі Німеччини?
Чому мовчать «журналісти» та не задають запитань?
Чому мовчать відомі PR вояки, не висловлюючи свою важливу думку?
Хіба, не треба владі та державі рятувати українського воїна?
Як президент країни Zемленський зобов'язаний був відреагувати на затримання українця
23.08.2025 18:23 Ответить
+2
Було-б прекрасно, якби оті "охочі доєднаться", прикрили-б кордон з БРСР... А війська наші, які звільняться, поповнять сили на Сході та Півдні...
23.08.2025 18:24 Ответить
Це по справі про підриву Північних потоків? Росіяни самі їх підірвали, це могли зробити тільки спецслужби
23.08.2025 18:33 Ответить
Так. В Італії арештували колишнього офіцера СБУ, якого підозрюють в підриві північного потоку.
23.08.2025 18:36 Ответить
Цікаво було б побачити, серед миротворців, військових Чилі.

23.08.2025 18:26 Ответить
Класні хлопці. Ото б за порєбріком палало
23.08.2025 18:38 Ответить
А може й не буде, це ж таке , сьогодні сказав, завтра слово забрав..
23.08.2025 18:30 Ответить
Охочих багато, але воюємо тільки ми )
23.08.2025 18:37 Ответить
У семи нянек дитя без глазу. Сорок стран пришлют по роте солдат, без Петріотів та винищувачів, а як почнеться, всі чухнуть по-домам.
23.08.2025 18:53 Ответить
Турки сплять і бачать Крим у своїй кишені.
23.08.2025 19:07 Ответить
Vot eta bilo bi , mozhem pavtarit , iesli bi turki s saiuznikami pobili ruskih v Krimu .
