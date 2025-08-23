Турция в рамках гарантий безопасности допускает отправку своих военных в Украину, - Джелял
Анкара рассматривает отправку военных в Украину в рамках гарантий безопасности. Также Турция готова присоединиться как минимум к послевоенному разминированию Черного моря.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил посол Украины в Турции Наримана Джеляла в эфире телемарафона.
"Я только вчера имел встречу с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, у нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря", - сообщил он.
Кроме морского разминирования, турецкая сторона также рассматривает предложения участия в гуманитарном гражданском наземном разминировании.
Также, напомнил Джелял, Турция - одна из тех 10 стран, которые уже потенциально готовы отправить военных в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности.
"Мы приветствуем такие шаги от Турции", - добавил посол.
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линии фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
В то же время председатель военного комитета НАТО Драгоне заявил, что преждевременно говорить о развертывании иностранных войск в Украине.
