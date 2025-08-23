УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9411 відвідувач онлайн
Новини Іноземні військові в Україні Гарантії безпеки для України
503 11

Туреччина в межах безпекових гарантій допускає відправку своїх військових до України, - Джелял

Туреччина готова відправити миротворців до України

Анкара розглядає відправку військових до України в рамках гарантій безпеки. Також Туреччина готова долучитися щонайменше до післявоєнного розмінування Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив посол України в Туреччині Нарімана Джеляла в ефірі телемарафону.

"Я тільки вчора мав зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, у нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря", - повідомив він.

Окрім морського розмінування, турецька сторона також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні.

Читайте: 51% німців виступають проти відправлення військ в Україну для гарантій безпеки, - опитування

Також, нагадав Джелял, Туреччина - одна з тих 10 країн, які вже потенційно готові відправити військових в Україну в рамках надання гарантій безпеки.

"Ми вітаємо такі кроки від Туреччини", - додав посол.

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Водночас голова військового комітету НАТО Драгоне заявив, що передчасно говорити про розгортання іноземних військ в Україні.

Автор: 

Туреччина (3669) Джелял Наріман (58)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
В Кирим нехай висаджуються. Росіянам треба забезпечити безпечну евакуацію до паРаші
показати весь коментар
23.08.2025 18:23 Відповісти
+2
А чому Земленський та Малюк мовчать про арешт капітана ЗСУ та офіцера СБУ в Італії по вимозі Німеччини?
Чому мовчать «журналісти» та не задають запитань?
Чому мовчать відомі PR вояки, не висловлюючи свою важливу думку?
Хіба, не треба владі та державі рятувати українського воїна?
Як президент країни Zемленський зобов'язаний був відреагувати на затримання українця
показати весь коментар
23.08.2025 18:23 Відповісти
+2
Було-б прекрасно, якби оті "охочі доєднаться", прикрили-б кордон з БРСР... А війська наші, які звільняться, поповнять сили на Сході та Півдні...
показати весь коментар
23.08.2025 18:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому Земленський та Малюк мовчать про арешт капітана ЗСУ та офіцера СБУ в Італії по вимозі Німеччини?
Чому мовчать «журналісти» та не задають запитань?
Чому мовчать відомі PR вояки, не висловлюючи свою важливу думку?
Хіба, не треба владі та державі рятувати українського воїна?
Як президент країни Zемленський зобов'язаний був відреагувати на затримання українця
показати весь коментар
23.08.2025 18:23 Відповісти
Це по справі про підриву Північних потоків? Росіяни самі їх підірвали, це могли зробити тільки спецслужби
показати весь коментар
23.08.2025 18:33 Відповісти
Так. В Італії арештували колишнього офіцера СБУ, якого підозрюють в підриві північного потоку.
показати весь коментар
23.08.2025 18:36 Відповісти
В Кирим нехай висаджуються. Росіянам треба забезпечити безпечну евакуацію до паРаші
показати весь коментар
23.08.2025 18:23 Відповісти
Було-б прекрасно, якби оті "охочі доєднаться", прикрили-б кордон з БРСР... А війська наші, які звільняться, поповнять сили на Сході та Півдні...
показати весь коментар
23.08.2025 18:24 Відповісти
Цікаво було б побачити, серед миротворців, військових Чилі.

показати весь коментар
23.08.2025 18:26 Відповісти
Класні хлопці. Ото б за порєбріком палало
показати весь коментар
23.08.2025 18:38 Відповісти
А може й не буде, це ж таке , сьогодні сказав, завтра слово забрав..
показати весь коментар
23.08.2025 18:30 Відповісти
Охочих багато, але воюємо тільки ми )
показати весь коментар
23.08.2025 18:37 Відповісти
У семи нянек дитя без глазу. Сорок стран пришлют по роте солдат, без Петріотів та винищувачів, а як почнеться, всі чухнуть по-домам.
показати весь коментар
23.08.2025 18:53 Відповісти
Турки сплять і бачать Крим у своїй кишені.
показати весь коментар
23.08.2025 19:07 Відповісти
 
 