Туреччина в межах безпекових гарантій допускає відправку своїх військових до України, - Джелял
Анкара розглядає відправку військових до України в рамках гарантій безпеки. Також Туреччина готова долучитися щонайменше до післявоєнного розмінування Чорного моря.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив посол України в Туреччині Нарімана Джеляла в ефірі телемарафону.
"Я тільки вчора мав зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, у нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря", - повідомив він.
Окрім морського розмінування, турецька сторона також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні.
Також, нагадав Джелял, Туреччина - одна з тих 10 країн, які вже потенційно готові відправити військових в Україну в рамках надання гарантій безпеки.
"Ми вітаємо такі кроки від Туреччини", - додав посол.
Розгортання сил підтримки в Україні
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
Водночас голова військового комітету НАТО Драгоне заявив, що передчасно говорити про розгортання іноземних військ в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому мовчать «журналісти» та не задають запитань?
Чому мовчать відомі PR вояки, не висловлюючи свою важливу думку?
Хіба, не треба владі та державі рятувати українського воїна?
Як президент країни Zемленський зобов'язаний був відреагувати на затримання українця