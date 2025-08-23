Туреччина в межах безпекових гарантій допускає відправку своїх військових до України, - Джелял

Анкара розглядає відправку військових до України в рамках гарантій безпеки. Також Туреччина готова долучитися щонайменше до післявоєнного розмінування Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив посол України в Туреччині Нарімана Джеляла в ефірі телемарафону.

"Я тільки вчора мав зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, у нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря", - повідомив він.

Окрім морського розмінування, турецька сторона також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні.

Читайте: 51% німців виступають проти відправлення військ в Україну для гарантій безпеки, - опитування

Також, нагадав Джелял, Туреччина - одна з тих 10 країн, які вже потенційно готові відправити військових в Україну в рамках надання гарантій безпеки.

"Ми вітаємо такі кроки від Туреччини", - додав посол.

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Водночас голова військового комітету НАТО Драгоне заявив, що передчасно говорити про розгортання іноземних військ в Україні.