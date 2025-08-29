РУС
Новости День памяти защитников Украины
796 11

Зеленский почтил память павших воинов: Мы не забываем, благодаря кому Украина сохраняется

Зеленский в День памяти павших защитников

Президент Владимир Зеленский почтил память павших украинских военных.

Об этом говорится в заметке Зеленского в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ежегодно 29 августа Украина чтит память всех павших воинов - защитников и защитниц Украины, которые погибли в боях ради нашего государства, нашей независимой Украины.

"С 2014 года продолжается эта битва за право Украины жить. С 2022 года украинцы защищаются в полномасштабной войне. Это очень долгий и сложный путь храбрости. И мы не забываем, благодаря кому Украина сохраняется.

Смотрите также: Путин выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру, - Зеленский. ВИДЕО

Вечная слава всем, кто встал на защиту Украины! Вечная память каждому, кто погиб в борьбе ради Украины! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Автор: 

+14
Ішак *********.
"Дембель буде після перемоги." - отак ти військових "вшанував".
Сподіваюсь тебе посадять і будеш гратися в півника з неголеним убивцею до кінця своїх мерзенних днів.
показать весь комментарий
29.08.2025 10:10 Ответить
+7
ми ніколи не забудемо, скільки біди принесло оце гундосе зелене чмо!!!!
показать весь комментарий
29.08.2025 10:21 Ответить
+4
Ми не забуваємо, що такі жахливі втрати, які має Україна останні 3.5 роки, завдяки двом уйобкам - ***** та тобі, квартальний ************. Ніколи не забудемо і не пробачимо, курва ти підмоскальська, твої шашличкі ...
показать весь комментарий
29.08.2025 10:30 Ответить
Комментировать
Ішак *********.
"Дембель буде після перемоги." - отак ти військових "вшанував".
Сподіваюсь тебе посадять і будеш гратися в півника з неголеним убивцею до кінця своїх мерзенних днів.
показать весь комментарий
29.08.2025 10:10 Ответить
як ми себе любимо
показать весь комментарий
29.08.2025 10:14 Ответить
Поки військовий Михайло Савчук, лікував своє важке поранення - його землю забрали шахраї, а дім мами знесли!! (hromadske). Це, Вінниця, отих чесних гройсманів та його оточення з шахраїв, з ВРУ КМУ РНБОУ, з купою нотаріусів та «чесних покупців», з місцевою злочинною владою, територіальних злодіїв!!!!
Розбирався у темі, його кореспондент Денис Булавін!!
Ось така «память», від зеленського та його оточення, про Захисників України!!!
показать весь комментарий
29.08.2025 10:16 Ответить
Від 2014 року триває ця битва за право України жити - і я з кварталом почали боротьбу з Горлівки….
показать весь комментарий
29.08.2025 10:17 Ответить
ми ніколи не забудемо, скільки біди принесло оце гундосе зелене чмо!!!!
показать весь комментарий
29.08.2025 10:21 Ответить
А бункерна кремлівська скотина нє прі дєлах?
показать весь комментарий
29.08.2025 11:18 Ответить
Не забудемо вова. Не допоможе тобі ні втеча, ні зміна фіо, ні навіть зміна статі. Здохнеш, падло, в канаві, як тобі і належить.
показать весь комментарий
29.08.2025 10:25 Ответить
Ми не забуваємо, що такі жахливі втрати, які має Україна останні 3.5 роки, завдяки двом уйобкам - ***** та тобі, квартальний ************. Ніколи не забудемо і не пробачимо, курва ти підмоскальська, твої шашличкі ...
показать весь комментарий
29.08.2025 10:30 Ответить
а ти свою дружину взяв з собою, їй би вибачитись перед тими загиблими.....
показать весь комментарий
29.08.2025 10:34 Ответить
Гніда зелена, як що насправді бажаєш вшанувати іх пам'ять, то дай краще ті дрони та ракети про які піаришся, нашим військовим , та не заважай їм бити по москалях . Бо складається таке враження що ти падлюка, на догану Трумпу і їого обісцяної команди забороняєш нашим військовим застосовувати цю зброю та бити вглиб по всій параше, включно з великими містами.
показать весь комментарий
29.08.2025 10:43 Ответить
Так ти ж рашистів запросив ласкаво, заздалегідь розмінувавши чонгар, гнида османська.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:37 Ответить
 
 