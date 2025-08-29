Зеленский почтил память павших воинов: Мы не забываем, благодаря кому Украина сохраняется
Президент Владимир Зеленский почтил память павших украинских военных.
Об этом говорится в заметке Зеленского в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что ежегодно 29 августа Украина чтит память всех павших воинов - защитников и защитниц Украины, которые погибли в боях ради нашего государства, нашей независимой Украины.
"С 2014 года продолжается эта битва за право Украины жить. С 2022 года украинцы защищаются в полномасштабной войне. Это очень долгий и сложный путь храбрости. И мы не забываем, благодаря кому Украина сохраняется.
Вечная слава всем, кто встал на защиту Украины! Вечная память каждому, кто погиб в борьбе ради Украины! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
"Дембель буде після перемоги." - отак ти військових "вшанував".
Сподіваюсь тебе посадять і будеш гратися в півника з неголеним убивцею до кінця своїх мерзенних днів.
як ми себе любимо
Розбирався у темі, його кореспондент Денис Булавін!!
Ось така «память», від зеленського та його оточення, про Захисників України!!!