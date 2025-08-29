Зеленский почтил память павших воинов: Мы не забываем, благодаря кому Украина сохраняется

Президент Владимир Зеленский почтил память павших украинских военных.

Об этом говорится в заметке Зеленского в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ежегодно 29 августа Украина чтит память всех павших воинов - защитников и защитниц Украины, которые погибли в боях ради нашего государства, нашей независимой Украины.

"С 2014 года продолжается эта битва за право Украины жить. С 2022 года украинцы защищаются в полномасштабной войне. Это очень долгий и сложный путь храбрости. И мы не забываем, благодаря кому Украина сохраняется.

Вечная слава всем, кто встал на защиту Украины! Вечная память каждому, кто погиб в борьбе ради Украины! Слава Украине!" - говорится в сообщении.