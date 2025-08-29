УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9825 відвідувачів онлайн
Новини Відносини РФ та Китаю
1 350 22

МЗС Китаю про партнерство з Росією: Найстабільніше, зріле та стратегічно значуще серед усіх відносин між великими державами світу

китай,росія

Заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосюй заявив, що відносини з Росією є "найстабільнішими, зрілими та стратегічно значущими серед усіх відносин між великими державами світу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Global Times.

Ма Чжаосюй підкреслив, що у нинішніх "бурхливих і мінливих умовах" партнерство Пекіна та Москви має особливе значення. Він також згадав, що Китай і Росія 80 років тому зазнали значних втрат у Другій світовій війні й зробили внесок у формування післявоєнного порядку.

За його словами, Пекін прагне будувати міжнародну систему, засновану на мирному співіснуванні, стабільності та збалансованому розвитку.

Китайська сторона зазначила, що великі держави несуть особливу відповідальність за глобальну стратегічну стабільність, і відносини між ними безпосередньо впливають на світовий порядок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прапор Росії на Венеційському кінофестивалі - це ганьба, - заява МЗС та Мінкульту

Автор: 

Китай (4844) МЗС (4253) росія (67410)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Треба відновлювати ЯЗ. Іншого шляху немає.
показати весь коментар
29.08.2025 10:55 Відповісти
+6
Більшого вигодонабувача від цієї війни ніж китай годі знайти...
показати весь коментар
29.08.2025 11:04 Відповісти
+3
"особлива відповідальність" по їхньому, це перетворення Світу, на мордор!
показати весь коментар
29.08.2025 10:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже Китай опустився до рівню ху...лостану. або ху...ло за це Сибір віддати пообіцяв
показати весь коментар
29.08.2025 10:51 Відповісти
"особлива відповідальність" по їхньому, це перетворення Світу, на мордор!
показати весь коментар
29.08.2025 10:53 Відповісти
Треба відновлювати ЯЗ. Іншого шляху немає.
показати весь коментар
29.08.2025 10:55 Відповісти
Сьогодні якби була яз кудаб ти її кинув,це все бредятина
показати весь коментар
29.08.2025 11:07 Відповісти
на мацкву звісно.
показати весь коментар
29.08.2025 11:18 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 11:50 Відповісти
Більшого вигодонабувача від цієї війни ніж китай годі знайти...
показати весь коментар
29.08.2025 11:04 Відповісти
Китайцям подобається, що Х-уйло став їх васалом, постачає сировину майже задарма, та й то Китай вередує, що не задарма зовсім, когось здивувала заява китайського чиновника, якому важливо, щоб Мордор вчасно сплачував Китаю данину.
показати весь коментар
29.08.2025 11:07 Відповісти
Чого ж їм не брататись - вони доповнюють один одного
показати весь коментар
29.08.2025 11:09 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 11:14 Відповісти
Хто купує надалі китайські товари, той повний ідіот яеий фінансує ракети, дрони та снаряди що летять на голови українців.
показати весь коментар
29.08.2025 11:23 Відповісти
Поділіться, де знайти некитайські
показати весь коментар
29.08.2025 11:30 Відповісти
Намагаюся не купувати, коли тільки є альтернатива. Адже воно ще й гівно гівняне…
показати весь коментар
29.08.2025 11:45 Відповісти
а ти не бери саме дешеве
Бо китайці не тільки під західні бренди підробки роблять ...
Китай - великий - як один завод почав щось толкове випускати , що має попит і продається - у трьох інших регіонах Китаю починають клепати підробки на китайське ж
Гірше інше - за рахунок допомоги держави у поставках та величезних обсягах виробництва Китай веде демпінгову політику та витісняє місцевих виробників ... Починаючи з станків та інструментів до легкої промисловості
показати весь коментар
29.08.2025 12:27 Відповісти
А воно вже й не дешеве, те гівно. Демпінґ веде до банкрутства місцевих виробників, а коли зникає конкуренція, ціни на своє гівно китайці швидко підіймають. А воно залишається гівном одноразовим.
показати весь коментар
29.08.2025 12:38 Відповісти
Ахахаха, нафту бриють втридешева, все машинобудування впарили, +ліси і копалини освоїли по повній, і каже парнерство, ще й зріле. Ну і конфуції)) Та нічого, для кончини москаля підходить
показати весь коментар
29.08.2025 11:31 Відповісти
З Китаєм треба дружити,хоча би з огляду швидкого завершення війни,а не ставати в позу аля -"зе в овальному".
показати весь коментар
29.08.2025 11:34 Відповісти
пан такий смішний. Пан розкаже як він збирається дружити з бандою гопоти, яка вивертає йому кармани в закутку за гаражами?
показати весь коментар
29.08.2025 11:52 Відповісти
Найстабільніший,найтривкіший і найкорисніший союз - союз удава і кролика...
показати весь коментар
29.08.2025 11:34 Відповісти
Смачно плямкнув мордою Трампа в лайно.
показати весь коментар
29.08.2025 11:48 Відповісти
Американець китайцю - браття на вік...
показати весь коментар
29.08.2025 12:27 Відповісти
Грьобані людоїди. Криза рано чи пізно настає навіть у найтехнологічніших суспільствах. Хоч вони яму комусь чужими руками риють, як і жар загрібають, щоб не вийшло так, як було вже: бігатимуть за горобцями з тазиками.
показати весь коментар
29.08.2025 12:37 Відповісти
 
 