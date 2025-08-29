МЗС Китаю про партнерство з Росією: Найстабільніше, зріле та стратегічно значуще серед усіх відносин між великими державами світу
Заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосюй заявив, що відносини з Росією є "найстабільнішими, зрілими та стратегічно значущими серед усіх відносин між великими державами світу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Global Times.
Ма Чжаосюй підкреслив, що у нинішніх "бурхливих і мінливих умовах" партнерство Пекіна та Москви має особливе значення. Він також згадав, що Китай і Росія 80 років тому зазнали значних втрат у Другій світовій війні й зробили внесок у формування післявоєнного порядку.
За його словами, Пекін прагне будувати міжнародну систему, засновану на мирному співіснуванні, стабільності та збалансованому розвитку.
Китайська сторона зазначила, що великі держави несуть особливу відповідальність за глобальну стратегічну стабільність, і відносини між ними безпосередньо впливають на світовий порядок.
Бо китайці не тільки під західні бренди підробки роблять ...
Китай - великий - як один завод почав щось толкове випускати , що має попит і продається - у трьох інших регіонах Китаю починають клепати підробки на китайське ж
Гірше інше - за рахунок допомоги держави у поставках та величезних обсягах виробництва Китай веде демпінгову політику та витісняє місцевих виробників ... Починаючи з станків та інструментів до легкої промисловості