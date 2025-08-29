РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9497 посетителей онлайн
Новости Отношения РФ и Китая
1 619 25

МИД Китая о партнерстве с Россией: Самое стабильное, зрелое и стратегически значимое среди всех отношений между крупными государствами мира

китай,россия

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что отношения с Россией являются "самыми стабильными, зрелыми и стратегически значимыми среди всех отношений между великими державами мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Global Times.

Ма Чжаосюй подчеркнул, что в нынешних "бурных и меняющихся условиях" партнерство Пекина и Москвы имеет особое значение. Он также упомянул, что Китай и Россия 80 лет назад понесли значительные потери во Второй мировой войне и внесли вклад в формирование послевоенного порядка.

По его словам, Пекин стремится строить международную систему, основанную на мирном сосуществовании, стабильности и сбалансированном развитии.

Китайская сторона отметила, что великие державы несут особую ответственность за глобальную стратегическую стабильность, и отношения между ними непосредственно влияют на мировой порядок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Флаг России на Венецианском кинофестивале - это позор, - заявление МИД и Минкульта

Автор: 

Китай (3142) МИД (7080) россия (97001)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Треба відновлювати ЯЗ. Іншого шляху немає.
показать весь комментарий
29.08.2025 10:55 Ответить
+7
Більшого вигодонабувача від цієї війни ніж китай годі знайти...
показать весь комментарий
29.08.2025 11:04 Ответить
+4
"особлива відповідальність" по їхньому, це перетворення Світу, на мордор!
показать весь комментарий
29.08.2025 10:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже Китай опустився до рівню ху...лостану. або ху...ло за це Сибір віддати пообіцяв
показать весь комментарий
29.08.2025 10:51 Ответить
"особлива відповідальність" по їхньому, це перетворення Світу, на мордор!
показать весь комментарий
29.08.2025 10:53 Ответить
Треба відновлювати ЯЗ. Іншого шляху немає.
показать весь комментарий
29.08.2025 10:55 Ответить
Сьогодні якби була яз кудаб ти її кинув,це все бредятина
показать весь комментарий
29.08.2025 11:07 Ответить
на мацкву звісно.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:18 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2025 11:50 Ответить
Більшого вигодонабувача від цієї війни ніж китай годі знайти...
показать весь комментарий
29.08.2025 11:04 Ответить
Китайцям подобається, що Х-уйло став їх васалом, постачає сировину майже задарма, та й то Китай вередує, що не задарма зовсім, когось здивувала заява китайського чиновника, якому важливо, щоб Мордор вчасно сплачував Китаю данину.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:07 Ответить
Чого ж їм не брататись - вони доповнюють один одного
показать весь комментарий
29.08.2025 11:09 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2025 11:14 Ответить
Хто купує надалі китайські товари, той повний ідіот яеий фінансує ракети, дрони та снаряди що летять на голови українців.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:23 Ответить
Поділіться, де знайти некитайські
показать весь комментарий
29.08.2025 11:30 Ответить
Намагаюся не купувати, коли тільки є альтернатива. Адже воно ще й гівно гівняне…
показать весь комментарий
29.08.2025 11:45 Ответить
а ти не бери саме дешеве
Бо китайці не тільки під західні бренди підробки роблять ...
Китай - великий - як один завод почав щось толкове випускати , що має попит і продається - у трьох інших регіонах Китаю починають клепати підробки на китайське ж
Гірше інше - за рахунок допомоги держави у поставках та величезних обсягах виробництва Китай веде демпінгову політику та витісняє місцевих виробників ... Починаючи з станків та інструментів до легкої промисловості
показать весь комментарий
29.08.2025 12:27 Ответить
А воно вже й не дешеве, те гівно. Демпінґ веде до банкрутства місцевих виробників, а коли зникає конкуренція, ціни на своє гівно китайці швидко підіймають. А воно залишається гівном одноразовим.
показать весь комментарий
29.08.2025 12:38 Ответить
Ахахаха, нафту бриють втридешева, все машинобудування впарили, +ліси і копалини освоїли по повній, і каже парнерство, ще й зріле. Ну і конфуції)) Та нічого, для кончини москаля підходить
показать весь комментарий
29.08.2025 11:31 Ответить
З Китаєм треба дружити,хоча би з огляду швидкого завершення війни,а не ставати в позу аля -"зе в овальному".
показать весь комментарий
29.08.2025 11:34 Ответить
пан такий смішний. Пан розкаже як він збирається дружити з бандою гопоти, яка вивертає йому кармани в закутку за гаражами?
показать весь комментарий
29.08.2025 11:52 Ответить
Найстабільніший,найтривкіший і найкорисніший союз - союз удава і кролика...
показать весь комментарий
29.08.2025 11:34 Ответить
Смачно плямкнув мордою Трампа в лайно.
показать весь комментарий
29.08.2025 11:48 Ответить
Американець китайцю - браття на вік...
показать весь комментарий
29.08.2025 12:27 Ответить
Грьобані людоїди. Криза рано чи пізно настає навіть у найтехнологічніших суспільствах. Хоч вони яму комусь чужими руками риють, як і жар загрібають, щоб не вийшло так, як було вже: бігатимуть за горобцями з тазиками.
показать весь комментарий
29.08.2025 12:37 Ответить
Точно.
Ще з 20-х років попереднього століття періодично мочили один одного пачками.
показать весь комментарий
29.08.2025 13:21 Ответить
Прям заява ТАСС від 13 червня 1941 р.
показать весь комментарий
29.08.2025 13:22 Ответить
а американці лохи попукані, бо вірять, шо рашкуможна від китаю відірвати
показать весь комментарий
29.08.2025 13:56 Ответить
 
 