МИД Китая о партнерстве с Россией: Самое стабильное, зрелое и стратегически значимое среди всех отношений между крупными государствами мира
Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что отношения с Россией являются "самыми стабильными, зрелыми и стратегически значимыми среди всех отношений между великими державами мира".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Global Times.
Ма Чжаосюй подчеркнул, что в нынешних "бурных и меняющихся условиях" партнерство Пекина и Москвы имеет особое значение. Он также упомянул, что Китай и Россия 80 лет назад понесли значительные потери во Второй мировой войне и внесли вклад в формирование послевоенного порядка.
По его словам, Пекин стремится строить международную систему, основанную на мирном сосуществовании, стабильности и сбалансированном развитии.
Китайская сторона отметила, что великие державы несут особую ответственность за глобальную стратегическую стабильность, и отношения между ними непосредственно влияют на мировой порядок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо китайці не тільки під західні бренди підробки роблять ...
Китай - великий - як один завод почав щось толкове випускати , що має попит і продається - у трьох інших регіонах Китаю починають клепати підробки на китайське ж
Гірше інше - за рахунок допомоги держави у поставках та величезних обсягах виробництва Китай веде демпінгову політику та витісняє місцевих виробників ... Починаючи з станків та інструментів до легкої промисловості
Ще з 20-х років попереднього століття періодично мочили один одного пачками.