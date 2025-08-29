МИД Китая о партнерстве с Россией: Самое стабильное, зрелое и стратегически значимое среди всех отношений между крупными государствами мира

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что отношения с Россией являются "самыми стабильными, зрелыми и стратегически значимыми среди всех отношений между великими державами мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Global Times.

Ма Чжаосюй подчеркнул, что в нынешних "бурных и меняющихся условиях" партнерство Пекина и Москвы имеет особое значение. Он также упомянул, что Китай и Россия 80 лет назад понесли значительные потери во Второй мировой войне и внесли вклад в формирование послевоенного порядка.

По его словам, Пекин стремится строить международную систему, основанную на мирном сосуществовании, стабильности и сбалансированном развитии.

Китайская сторона отметила, что великие державы несут особую ответственность за глобальную стратегическую стабильность, и отношения между ними непосредственно влияют на мировой порядок.

