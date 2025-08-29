Санду: У разі перемоги проросійських сил Молдову можуть використати проти України

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що перемога проросійських сил на майбутніх парламентських виборах може поставити під загрозу євроінтеграцію країни та відкрити шлях до використання Молдови Москвою проти України.

Про це повідомляє Realitatea, цитуючи слова Санду, передає Цензор.НЕТ.

Санду наголосила, що такий сценарій зведе нанівець досягнутий прогрес і може заблокувати шлях до вступу в ЄС до 2030 року. За її словами, це становитиме серйозну небезпеку для національної безпеки, а також для стабільності всієї регіональної ситуації.

Вона застерегла, що країна ризикує втратити авторитет на міжнародній арені та партнерські відносини, вибудувані за останні роки.

Санду підкреслила, що вирішальне значення матиме явка виборців: "Ці вибори стануть випробуванням на зрілість для Республіки Молдова".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санду засудила масовані обстріли РФ українських міст: Це щоденний, систематичний терор