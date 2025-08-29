УКР
Новини Вплив РФ на вибори у Молдові Відносини України та Молдови
1 081 16

Санду: У разі перемоги проросійських сил Молдову можуть використати проти України

майя,санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що перемога проросійських сил на майбутніх парламентських виборах може поставити під загрозу євроінтеграцію країни та відкрити шлях до використання Молдови Москвою проти України.

Про це повідомляє Realitatea, цитуючи слова Санду, передає Цензор.НЕТ.

Санду наголосила, що такий сценарій зведе нанівець досягнутий прогрес і може заблокувати шлях до вступу в ЄС до 2030 року. За її словами, це становитиме серйозну небезпеку для національної безпеки, а також для стабільності всієї регіональної ситуації.

Вона застерегла, що країна ризикує втратити авторитет на міжнародній арені та партнерські відносини, вибудувані за останні роки.

Санду підкреслила, що вирішальне значення матиме явка виборців: "Ці вибори стануть випробуванням на зрілість для Республіки Молдова".

Автор: 

Молдова (2121) Мая Санду (267)
+9
Так нехай спецслужби і займуться тими проросійськими силами!Чи кого вони чекаєють?
показати весь коментар
29.08.2025 15:57 Відповісти
+6
Ну так роби щось , часу обмаль .
показати весь коментар
29.08.2025 16:09 Відповісти
+4
С про-российским парламентом или без у Молдовы есть ровно 0 шансов сохранить независимость если Украина падёт. Я так вижу что крепость они там не строят что бы неделю продержаться в случае войны.
Поэтому самый оптимальный вариант это для про-украинской хунте взять власть в стране и вступить в войну на стороне Украины, с мобилизацией и всеми делами. Заодно это и решит вопрос с Приднестровьем.
показати весь коментар
29.08.2025 16:37 Відповісти
Так нехай спецслужби і займуться тими проросійськими силами!Чи кого вони чекаєють?
показати весь коментар
29.08.2025 15:57 Відповісти
"Чи кого вони чекаєють?"
Та того і чекають.
показати весь коментар
29.08.2025 16:10 Відповісти
Ну так роби щось , часу обмаль .
показати весь коментар
29.08.2025 16:09 Відповісти
..а що Вона зробить, якщо в Україні 73 відсотки ідіотів... а у Молдові під 90 відсотків. Як один російськомовний гуморист з одеськими корнями писав...
«Раньше миром управляли умные. Это было жестоко.
Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело.
Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше.
Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно.
Если тупой что-то не понял - это проблема умного.
Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные.»
Страданий стало меньше, потому что умных становится всё меньше и меньше».
показати весь коментар
29.08.2025 16:20 Відповісти
Ще б.... нас Молдова нелякала
показати весь коментар
29.08.2025 16:20 Відповісти
А в мольдован буде черговий маятник ,як у нас,то ющ то зек,то порох то зелупа і вони обов'язково виберуть якось чергового Додона,бо вся молодь на заробітках по Європі,а старі пенсіонери комуняки.
показати весь коментар
29.08.2025 16:22 Відповісти
Знову Захід тримає Молдову в напівпритомному стані, як тримав Україну до 2022 року.

Ну що важко дати Молдові кредит на 1 млрд, щоб підвищити пенсії перед виборами? Сидять дураки - політики в Європі, чекають, поки в ще одній країні не начнеться дестабілізація.

Україна просила плана Маршала в 2005 ще при Ющенко, потім в 2014.

Тепер всрата Європа платить 100 млрд, бо зажали тоді.

Захід туповатий, безініціативний, слабохарактерний.
показати весь коментар
29.08.2025 16:27 Відповісти
С про-российским парламентом или без у Молдовы есть ровно 0 шансов сохранить независимость если Украина падёт. Я так вижу что крепость они там не строят что бы неделю продержаться в случае войны.
Поэтому самый оптимальный вариант это для про-украинской хунте взять власть в стране и вступить в войну на стороне Украины, с мобилизацией и всеми делами. Заодно это и решит вопрос с Приднестровьем.
показати весь коментар
29.08.2025 16:37 Відповісти
Ну таке... Чи є на це ресурси..
А от прихлопнути "пмр" , навіть без допомоги молдовських/ румунських націоналістів - це було б добре.
показати весь коментар
29.08.2025 17:43 Відповісти
це тіпа такий шантаж? То що нам робить? чи може окупувати вашу гагаузію в якості допомоги?
Така патологічна беззубість може привести країну до грузинського варіанту.
показати весь коментар
29.08.2025 16:37 Відповісти
Стоп!! Їх регіон Гагаузія це дуже проросійське населення! Це в Україні гагаузи за ЄС , а в Гагаузії ні !!
Ви хочете шанс на нове "прідністров'я / днр ". ???? Це хіба що після війни, щоб запропонувати Молдові об'єднаьися з Румунією. Щоб вони були більш монолітні в плані мовному/культурному/етнічному . Але тоді їм вже буде по цимбалах існування "пмр" - хоч окремого, хоч під Рутенією / Українською федерацією..
показати весь коментар
29.08.2025 17:38 Відповісти
то може вони щось самі будуть робити із своєю гагаузією, чи чекають на якесь втручання від нас? Що тут незрозуміло?
Хай самі щось з гагаузію роблять, щоб не отримати собі свою лугандонію. Ніхто за них виборювати демократію на їх землі не буде, і ми теж не будемо. Нам вистачає своєї боротьби на своїй землі.
показати весь коментар
29.08.2025 17:59 Відповісти
Треба терміново влупити та прикінчити анклав т.з. придністров'я! Треба терміново прийняти Молдову до ЄС! Європа знов чухається, а ********* працює...
показати весь коментар
29.08.2025 17:02 Відповісти
Та чого ви чекаєте!!!
Проси допомоги у Румунії та знищуйте моксєль-агентів!! На корню знищуйте !!
показати весь коментар
29.08.2025 17:34 Відповісти
але як програе Україна то Молдові 100% пісец, без варіантів
показати весь коментар
29.08.2025 17:35 Відповісти
Хіба шо втекти далеко де безпечно , на підставі румунського паспорту.
Це якщо думати про порятунок генофонду а не держави.
А Українці такого вибору позбавлені верховний міндіч все робить щоб Державність повільно програвала, економіка падала , етнос знищувався ....
показати весь коментар
29.08.2025 17:42 Відповісти
 
 