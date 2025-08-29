Санду: В случае победы пророссийских сил Молдову могут использовать против Украины
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах может поставить под угрозу евроинтеграцию страны и открыть путь к использованию Молдовы Москвой против Украины.
Об этом сообщает Realitatea, цитируя слова Санду, передает Цензор.НЕТ.
Санду подчеркнула, что такой сценарий сведет на нет достигнутый прогресс и может заблокировать путь к вступлению в ЕС до 2030 года. По ее словам, это будет представлять серьезную опасность для национальной безопасности, а также для стабильности всей региональной ситуации.
Она предостерегла, что страна рискует потерять авторитет на международной арене и партнерские отношения, выстроенные за последние годы.
Санду подчеркнула, что решающее значение будет иметь явка избирателей: "Эти выборы станут испытанием на зрелость для Республики Молдова".
Та того і чекають.
«Раньше миром управляли умные. Это было жестоко.
Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело.
Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше.
Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно.
Если тупой что-то не понял - это проблема умного.
Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные.»
Страданий стало меньше, потому что умных становится всё меньше и меньше».
Ну що важко дати Молдові кредит на 1 млрд, щоб підвищити пенсії перед виборами? Сидять дураки - політики в Європі, чекають, поки в ще одній країні не начнеться дестабілізація.
Україна просила плана Маршала в 2005 ще при Ющенко, потім в 2014.
Тепер всрата Європа платить 100 млрд, бо зажали тоді.
Захід туповатий, безініціативний, слабохарактерний.
Поэтому самый оптимальный вариант это для про-украинской хунте взять власть в стране и вступить в войну на стороне Украины, с мобилизацией и всеми делами. Заодно это и решит вопрос с Приднестровьем.
А от прихлопнути "пмр" , навіть без допомоги молдовських/ румунських націоналістів - це було б добре.
Така патологічна беззубість може привести країну до грузинського варіанту.
Ви хочете шанс на нове "прідністров'я / днр ". ???? Це хіба що після війни, щоб запропонувати Молдові об'єднаьися з Румунією. Щоб вони були більш монолітні в плані мовному/культурному/етнічному . Але тоді їм вже буде по цимбалах існування "пмр" - хоч окремого, хоч під Рутенією / Українською федерацією..
Хай самі щось з гагаузію роблять, щоб не отримати собі свою лугандонію. Ніхто за них виборювати демократію на їх землі не буде, і ми теж не будемо. Нам вистачає своєї боротьби на своїй землі.
Проси допомоги у Румунії та знищуйте моксєль-агентів!! На корню знищуйте !!
Це якщо думати про порятунок генофонду а не держави.
А Українці такого вибору позбавлені верховний міндіч все робить щоб Державність повільно програвала, економіка падала , етнос знищувався ....