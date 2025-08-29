Санду: В случае победы пророссийских сил Молдову могут использовать против Украины

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах может поставить под угрозу евроинтеграцию страны и открыть путь к использованию Молдовы Москвой против Украины.

Об этом сообщает Realitatea, цитируя слова Санду, передает Цензор.НЕТ.

Санду подчеркнула, что такой сценарий сведет на нет достигнутый прогресс и может заблокировать путь к вступлению в ЕС до 2030 года. По ее словам, это будет представлять серьезную опасность для национальной безопасности, а также для стабильности всей региональной ситуации.

Она предостерегла, что страна рискует потерять авторитет на международной арене и партнерские отношения, выстроенные за последние годы.

Санду подчеркнула, что решающее значение будет иметь явка избирателей: "Эти выборы станут испытанием на зрелость для Республики Молдова".

