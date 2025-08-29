РУС
Санду: В случае победы пророссийских сил Молдову могут использовать против Украины

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах может поставить под угрозу евроинтеграцию страны и открыть путь к использованию Молдовы Москвой против Украины.

Об этом сообщает Realitatea, цитируя слова Санду, передает Цензор.НЕТ.

Санду подчеркнула, что такой сценарий сведет на нет достигнутый прогресс и может заблокировать путь к вступлению в ЕС до 2030 года. По ее словам, это будет представлять серьезную опасность для национальной безопасности, а также для стабильности всей региональной ситуации.

Она предостерегла, что страна рискует потерять авторитет на международной арене и партнерские отношения, выстроенные за последние годы.

Санду подчеркнула, что решающее значение будет иметь явка избирателей: "Эти выборы станут испытанием на зрелость для Республики Молдова".

Так нехай спецслужби і займуться тими проросійськими силами!Чи кого вони чекаєють?
Ну так роби щось , часу обмаль .
С про-российским парламентом или без у Молдовы есть ровно 0 шансов сохранить независимость если Украина падёт. Я так вижу что крепость они там не строят что бы неделю продержаться в случае войны.
Поэтому самый оптимальный вариант это для про-украинской хунте взять власть в стране и вступить в войну на стороне Украины, с мобилизацией и всеми делами. Заодно это и решит вопрос с Приднестровьем.
