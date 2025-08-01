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Новости Обстрелы Киева
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Санду осудила массированные обстрелы РФ украинских городов: Это ежедневный, систематический террор

Санду

Президент Молдовы Майя Санду осудила массированные российские обстрелы украинских городов, в частности Киева.

Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"День за днем Россия бомбит украинские города. Вчера - снова Киев: десятки погибших, среди которых дети. Это ежедневный, систематический террор. В то время, как Украина борется за сохранение мира в Европе, Молдова стоит бок о бок с Украиной", - написала президент Молдовы.

Она выразила соболезнования Украине по погибшим из-за российских обстрелов.

"Мы сочувствуем вашим потерям", - сказано в заметке.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. По состоянию на 1 августа количество погибших вследствие атаки на Киев в ночь на 31 июля, среди них 5 детей. Еще 159 человек получили ранения, из них - 16 детей.

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Молдова (1901) обстрел (28834) соболезнование (96) Мая Санду (224)


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до сраки ваші засудження
скіко молдаван воює?
будете у параші хер сосати скоро
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01.08.2025 21:40 Ответить
Та скіки там тих молдаван якщо розібратись? Сильно не навоюють...
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01.08.2025 21:48 Ответить
які ти маєш претензії до жінки яка презедент країни більш розумна наж твій, натомість кількість путінської вати у неї балансує на межі 50%. Що конкретно ти хочеш від неї? Щоб вона замість тебе молдован мобілізувала і під Покровськ відправила?
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01.08.2025 22:01 Ответить
"Розумна" жіночка-презедент вже давно б знайшла спосіб ліквідувала кацапський нарив під назвою придністров"я на тілі своєї країни. Це був би колосальний удар по іміджу ху**ла і Молдова б остаточно звільнилася від його впливу.
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01.08.2025 22:08 Ответить
зепоц не мій, я за мразь не голосував
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01.08.2025 22:13 Ответить
Майя, если тебе не удастся снять с выборов блок Оглы-Чабана, то обстрелы Украины повторятся в Молдове. Додона трогать не надо, второго такого толпойопа Молдова не знала.
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01.08.2025 21:42 Ответить
 
 