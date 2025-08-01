Санду осудила массированные обстрелы РФ украинских городов: Это ежедневный, систематический террор

Президент Молдовы Майя Санду осудила массированные российские обстрелы украинских городов, в частности Киева.

Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"День за днем Россия бомбит украинские города. Вчера - снова Киев: десятки погибших, среди которых дети. Это ежедневный, систематический террор. В то время, как Украина борется за сохранение мира в Европе, Молдова стоит бок о бок с Украиной", - написала президент Молдовы.

Она выразила соболезнования Украине по погибшим из-за российских обстрелов.

"Мы сочувствуем вашим потерям", - сказано в заметке.

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. По состоянию на 1 августа количество погибших вследствие атаки на Киев в ночь на 31 июля, среди них 5 детей. Еще 159 человек получили ранения, из них - 16 детей.

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