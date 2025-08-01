Санду засудила масовані обстріли РФ українських міст: Це щоденний, систематичний терор

Президентка Молдови Мая Санду засудила масовані російські обстріли українських міст, зокрема Києва.

Про це вона написала в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"День за днем Росія бомбардує українські міста. Вчора — знову Київ: десятки загиблих, серед яких діти. Це щоденний, систематичний терор. У той час, як Україна бореться за збереження миру в Європі, Молдова стоїть пліч-о-пліч з Україною", - написала президентка Молдови.

Вона висловила співчуття Україні за загиблими через російські обстріли.

"Ми співчуваємо вашим втратам", - сказано в дописі.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Станом на 1 серпня кількість загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня, серед них 5 дітей. Ще 159 людей дістали поранення, з них – 16 діти.

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