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Новини Обстріли Києва
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Санду засудила масовані обстріли РФ українських міст: Це щоденний, систематичний терор

Санду

Президентка Молдови Мая Санду засудила масовані російські обстріли українських міст, зокрема Києва.

Про це вона написала в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"День за днем Росія бомбардує українські міста. Вчора — знову Київ: десятки загиблих, серед яких діти. Це щоденний, систематичний терор. У той час, як Україна бореться за збереження миру в Європі, Молдова стоїть пліч-о-пліч з Україною", - написала президентка Молдови.

Вона висловила співчуття Україні за загиблими через російські обстріли.

"Ми співчуваємо вашим втратам", - сказано в дописі.

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Станом на 1 серпня кількість загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня, серед них 5 дітей. Ще 159 людей дістали поранення, з них – 16 діти.

Дивіться також: "Руйнівна Росія", "Смертельні хвилі ударів": світові ЗМІ винесли на перші шпальти атаку РФ на Київ. ФОТОрепортаж

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Молдова (2105) обстріл (30157) співчуття (69) Мая Санду (267)


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до сраки ваші засудження
скіко молдаван воює?
будете у параші хер сосати скоро
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01.08.2025 21:40 Відповісти
Та скіки там тих молдаван якщо розібратись? Сильно не навоюють...
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01.08.2025 21:48 Відповісти
які ти маєш претензії до жінки яка презедент країни більш розумна наж твій, натомість кількість путінської вати у неї балансує на межі 50%. Що конкретно ти хочеш від неї? Щоб вона замість тебе молдован мобілізувала і під Покровськ відправила?
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01.08.2025 22:01 Відповісти
"Розумна" жіночка-презедент вже давно б знайшла спосіб ліквідувала кацапський нарив під назвою придністров"я на тілі своєї країни. Це був би колосальний удар по іміджу ху**ла і Молдова б остаточно звільнилася від його впливу.
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01.08.2025 22:08 Відповісти
зепоц не мій, я за мразь не голосував
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01.08.2025 22:13 Відповісти
Майя, если тебе не удастся снять с выборов блок Оглы-Чабана, то обстрелы Украины повторятся в Молдове. Додона трогать не надо, второго такого толпойопа Молдова не знала.
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01.08.2025 21:42 Відповісти
 
 