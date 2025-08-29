Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 29 серпня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Сумська область (Шосткинський та Конотопський райони) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 17:48.
Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області (Синельниківський,Павлоградський та Лозовський р-ни), - повідомлялося о 18:53.
Сумщина (Роменський район) - загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 18:56.
Запоріжжя - БпЛА з півдня у напрямку міста, - повідомлялося о 19:02.
Дніпро - БпЛА зі сходу у напрямку міста, - повідомлялося о 19:07.
Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомляося о 19:17.
Харківська область- загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:33.
Увага! м.Запоріжжя! Над містом ворожі БпЛА, - повідомлялося о 19:37.
БпЛА на сході Харківщини, курс за захід, - повідомлялося о 19:47.
Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:52.
Кривий Ріг - БпЛА зі сходу у напрямку міста, - повідомлялося о 20:08.
БпЛА на Харківщині, курс на Полтавщину. БпЛА на Кіровогрдщині, курс на Черкащину, - повідомлялося о 20:17.
Оновлення щодо руху ворожих БпЛА
Згодом ПС повідомили:
- Черкаська область (Звенигородський р-н)
- Полтавська область (Кременчуцький р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА
- Сумська область (Охтирський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА
- Черкаська область (Уманський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА
- Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу
- Кривий Ріг - БпЛА зі сходу у напрямку міста.
Черкаська область ( Золотоніський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 20:54.
БпЛА з Черкащини курсом на Вінничину, - повідомлялося о 20:56.
Нова група "шахедів" з Курської обл., рф на Сумщину, - повідомлялося о 20:57.
Вінницька область (Вінницький р-н)- загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу, - повідомлялося о 21:00.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль