Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 29 серпня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Сумська область (Шосткинський та Конотопський райони) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 17:48.

Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області (Синельниківський,Павлоградський та Лозовський р-ни), - повідомлялося о 18:53.

Сумщина (Роменський район) - загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 18:56.

Запоріжжя - БпЛА з півдня у напрямку міста, - повідомлялося о 19:02.

Дніпро - БпЛА зі сходу у напрямку міста, - повідомлялося о 19:07.

Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомляося о 19:17.

Харківська область- загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:33.

Увага! м.Запоріжжя! Над містом ворожі БпЛА, - повідомлялося о 19:37.

БпЛА на сході Харківщини, курс за захід, - повідомлялося о 19:47.

Донецька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:52.

Кривий Ріг - БпЛА зі сходу у напрямку міста, - повідомлялося о 20:08.

БпЛА на Харківщині, курс на Полтавщину. БпЛА на Кіровогрдщині, курс на Черкащину, - повідомлялося о 20:17.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

Згодом ПС повідомили:

Черкаська область (Звенигородський р-н)

Полтавська область (Кременчуцький р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА

Сумська область (Охтирський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА

Черкаська область (Уманський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА

Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу

Кривий Ріг - БпЛА зі сходу у напрямку міста.

Черкаська область ( Золотоніський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 20:54.

БпЛА з Черкащини курсом на Вінничину, - повідомлялося о 20:56.

Нова група "шахедів" з Курської обл., рф на Сумщину, - повідомлялося о 20:57.

Вінницька область (Вінницький р-н)- загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу, - повідомлялося о 21:00.

