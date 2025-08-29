Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

Вечером 29 августа российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сумская область (Шосткинский и Конотопский районы) - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 17:48.

Угроза применения ударных БпЛА для Днепропетровщины (Синельниковский, Павлоградский и Лозовской р-ны), - сообщалось в 18:53.

Сумщина (Роменский район) - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 18:56.

Запорожье - БпЛА с юга в направлении города, - сообщалось в 19:02.

Днепр - БпЛА с востока в направлении города, - сообщалось в 19:07.

Кировоградщина - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 19:17.

Харьковщина - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 19:33.

Внимание! г.Запорожье! Над городом вражеские БпЛА, - сообщалось в 19:37.

БпЛА на востоке Харьковщины, курс за запад, - сообщалось в 19:47.

Донецкая область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 19:52.

Кривой Рог - БпЛА с востока в направлении города, - сообщалось в 20:08.

БпЛА на Харьковщине, курс на Полтавщину. БпЛА на Кировогрдщине, курс на Черкасщину, - сообщалось в 20:17.

