Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы
Вечером 29 августа российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сумская область (Шосткинский и Конотопский районы) - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 17:48.
Угроза применения ударных БпЛА для Днепропетровщины (Синельниковский, Павлоградский и Лозовской р-ны), - сообщалось в 18:53.
Сумщина (Роменский район) - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 18:56.
Запорожье - БпЛА с юга в направлении города, - сообщалось в 19:02.
Днепр - БпЛА с востока в направлении города, - сообщалось в 19:07.
Кировоградщина - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 19:17.
Харьковщина - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 19:33.
Внимание! г.Запорожье! Над городом вражеские БпЛА, - сообщалось в 19:37.
БпЛА на востоке Харьковщины, курс за запад, - сообщалось в 19:47.
Донецкая область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 19:52.
Кривой Рог - БпЛА с востока в направлении города, - сообщалось в 20:08.
БпЛА на Харьковщине, курс на Полтавщину. БпЛА на Кировогрдщине, курс на Черкасщину, - сообщалось в 20:17.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль