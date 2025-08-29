РУС
Россия атаковала Украину 68 беспилотниками, силы ПВО ликвидировали 46, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

ппо

В ночь на 29 августа российские захватчики атаковали Украину 46 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 БпЛА на 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.

